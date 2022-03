Liderato ng Liberal, NDP naabot ang kasunduan para suportahan ang Trudeau gov’t to 2025

Ang confidence-and-supply agreement ay ipinakita sa mga MP ng New Democratic Party NDP para pagbotohan noong Lunes ng gabi, ayon sa sources na nakausap ng CBC News sa kondisyon na hindi sila pangalanan dahil sa sensitibong nature ng mga diskusyon.

Ang kasunduan ay nangangahulugan na ang New Democratic Party NDP ay susuportahan ang Liberal sa confidence votes, kasama ang susunod na apat na budget. Kapalit nito, ang mga Liberal ay magpa-follow through sa ilang elemento ng national pharmacare at dental care programs - ang mga programa na matagal nang isinusulong ng New Democratic Party NDP .

Sinabi ng sources na kabilang din sa kasunduan ang kolaborasyon ng dalawang partido sa parliamentary committees, gayundin sa ilang mga batas.

Hindi kasama sa kasunduan ang pagsali ng New Democratic Party NDP sa gabinete.

Sinabi ng sources sa CBC News na ang Liberal na gabinete ay nagkita rin noong Lunes ng gabi virtually, kasunod ang isang Liberal caucus.

Sa virtual caucus meeting ng Liberal, na naapektuhan ng technical difficulties, hinarap ni Trudeau ang mga tanong mula sa ilang MPs na nag-aalala kung bakit kailangan ang kasunduan gayung wala namang banta ng isang eleksyon sa hinaharap, sabi ng sources sa CBC News.

Hindi sinabi sa Liberal MPs ang rason para sa last-minute caucus meeting, ayon sa sources.

Sa ilalim ng isang confidence-and-supply agreement, ang opposition party ay sumasang-ayon na suportahan ang gobyerno sa mga espisipikong hakbang sa ilalim ng mga espisipikong kondisyon, at hindi boboto para matalo ang gobyerno para sa isang yugto ng panahon.

Ganito rin ang ginawa (bagong window) ng New Democratic Party NDP na gobyerno ng British Columbia sa Greens noong 2017.

Iba ito mula sa isang pormal na coalition arrangement. Sa isang koalisyon, kadalasan, dalawa o higit pang partido ang naghahati sa responsibilidad ng pamumuno, ang bawat partido ay may kinatawan sa gabinete.

Conservatives sinabi na ang kasunduan ay pagkamkam ng kapangyarihan

Sinabi ng sources na ang mga diskusyon sa pagitan ng dalawang partido ay nagsimula matapos ang halalan noong Setyembre 2021. Kinausap ng Liberal ang New Democratic Party NDP para makahanap ng paraan upang magkaroon ng kolaborasyon sa polisiya at pahintulutan na manatili sa kapangyarihan ang Liberal.

Nag-isyu ng isang pahayag si Conservative Leader Candice Bergen noong huling bahagi ng Lunes at sinabi na ang kasunduan ay walang iba kundi isang walang kabuluhang pagtatangka ni Trudeau na kumapit sa kapangyarihan.

Ito ay isang pagtatangka ng New Democratic Party NDP -Liberal sa gobyerno sa pamamagitan ng blackmail. Ang nation-building ay pinalitan ng vote-buying; ang lihim na deal-making kaysa debate sa parlamento; at oportunismo kaysa pananagutan, sabi niya.

"Kung mananatili itong New Democratic Party NDP -Liberal na koalisyon, Canada is in for a very rough ride."

Ang Conservative MPs at si Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet ay magsasalita rin ngayong Martes sa isang news conference para magbigay ng reaksyon sa kasunduan.

Isang artikulo ni Vassy Kapelos (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Rosemary Barton ng CBC, David Cochrane at Philip Ling.