Imbestigasyon inilunsad matapos ang ’cyber incident’ sa National Research Council

Hindi pa malinaw kung ano ang naging sanhi ng naturang na insidente.

Dahil sa isang cyber incident, ang ilang aplikasyon sa aming website ay inilagay offline at maaaring hindi maging available. Gumagawa na kami ng paraan para maibalik ang mga aplikasyon online sa lalong madaling panahon, sabi ng banner sa website ng ahensya.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa National Research Council NRC - na nagtatrabaho sa science and technology research and development - na ang cyber incident ay na-detect noong Biyernes at may mga hakbang na ginawa para matigil ang atake.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang banner sa website ng National Research Council ngayong Lunes, Marso 21. Litrato: CBC

Bilang isang siyentipiko na organisasyon, nananatiling mapagbantay ang National Research Council NRC sa mga peligro ng cyber-attacks, ani Matt Ellis sa isang email.

Ang procedures at controls ay ipinapatupad sa National Research Council NRC para pigilan ang mga naturang panganib. Ang procedures at controls ay ginawang posible para sa organisasyon na tumugon ng mabilis sa insidente noong Marso 18.

Sinabi ni Ellis na ang imbestigasyon ay kasalukuyang nagaganap at ang National Research Council NRC ay nakikipagtulungan sa ibang mga departamento, kasama ang Communications Security Establishment (CSE) at ang Canadian Centre for Cyber Security.

Sa isang pahayag na inisyu sa CBC News, sinabi ng Communications Security Establishment CSE na ang Gobyerno ng Canada ay napapailalim sa patuloy na cyber threats.

Ang cyber threats ay maaaring magresulta mula sa sistema o application vulnerabilities, o mula sa sinadya, persistent at targeted na pag-atake ng mga indibidwal na nasa labas para makakuha ng access sa impormasyon, ani Communications Security Establishment CSE spokesperson Evan Koronewski.

Sa puntong ito, hindi pa kami maaaring magkomento sa anumang espisipiko na detalye tungkol sa naturang insidente.

Tsina tinarget ang National Research Council NRC noong 2014

Tinarget ng isang Chinese state-sponsored na indibidwal ang National Research Council NRC noong 2014, ayon sa pederal na gobyerno.

Iniulat ng gobyerno na ginamit ang malware para i-infiltrate ang network ng National Research Council NRC at nakawin ang 40,000 files, kasama ang mga dokumento kabilang ang intellectual property, advanced research at proprietary business information mula sa mga partner ng ahensya.

Ginamit ng Tsina ang access nito sa National Research Council NRC network para i-infiltrate ang ilang organisasyon ng gobyerno, ayon sa ulat ng National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP) kamakailan.

Hawak ng National Research Council ang impormasyon kaugnay ng Canadian advancements sa teknolohiya at intellectual property na mahalaga sa teknikal na tagumpay ng Canadian at internasyonal na mga kompanya.

Itinuturo ng ulat ng National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians NSICOP , na lumabas noong nakaraang buwan, ang mga gap sa cyber defences ng Canada na maaaring iwan ang mga ahensya ng gobyerno na vulnerable sa mga hack, kabilang ang state-sponsored attacks.

Nagbabala ang komite na ang mga polisiya na may intensyon na i-secure ang government systems ay hindi pantay-pantay na nag-a-apply sa buong pederal na gobyerno.

Kamakailan lang, binalaan ng Communications Security Establishment CSE ang power companies, mga bangko at iba pang kritikal na elemento ng imprastraktura ng Canada at ekonomiya na palakasin ang depensa laban sa cyber threat activity ng Russia habang ang Western world ay tumutugon sa paglusob ng Moscow sa Ukraine.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.