Ontario gagawing permanente ang emergency tools para ihinto ang ilegal na blockades

Ang prinopose na batas, Keeping Ontario Open for Business Act, 2022, ay magbibigay ng law enforcement tools na handa na kaagad, at hindi na kailangan pang gumamit ng provincial emergency - isang bagay na ginawa ng probinsya noong nakaraang buwan para tugunan ang mga protesta.

Ang mga convoy protest na kilala rin bilang Freedom Convoy ay nagsimula bilang demonstrasyon laban sa trucker vaccine mandate noong huling bahagi ng Enero at nauwi sa mas malawak na kilos protesta laban sa COVID-19 mandates. Ang okupasyon sa downtown Ottawa at blockades sa international land borders sa iba't-ibang bahagi ng Canada ay nagtagal ng halos tatlong linggo.

Natapos lamang ito nang ginamit ni Prime Minister Justin Trudeau ang Emergencies Act sa unang pagkakataon na nagbigay ng dagdag na kapangyarihan sa pulisya upang umaksyon at paalisin ang mga nagpoprotesta sa Ottawa at sa international border crossings sa Manitoba, Alberta at Ontario. Ang operasyon ay naganap noong Family Day weekend (bagong window).

Hindi namin kayang bayaran ang epekto sa ekonomiya na nakita natin bilang resulta ng blockades at okupasyon sa Windsor at Ottawa kamakailan, ani Attorney General Doug Downey. Ito ang dahilan kung bakit tayo umaaksyon para magbigay ng bagong tools upang suportahan ang importanteng trabaho ng mga pulis at piskal para panagutin ang offenders at siguraduhin na magkakaroon ng hustisya.

Ang batas, na ipinakilala ngayong Lunes, ay magbibigay sa mga pulis ng mas maraming enforcement tools, katulad ng abilidad na suspendihin ang mga lisensya at vehicle permits, kumpiskahin ang licence plates ng mga taong kasangkot sa ilegal na blockade gayundin ang pagtatanggal at pagtatago ng ibang bagay na nakaka-contribute sa blockade.

Kasama rin sa proposed act ang halos $96 milyon na investment sa: pagtataguyod ng permanenteng Emergency Response Team para sa Ontario Provincial Police, entrance training sa Ontario Police College na nakapokus sa pagbibigay ng epektibong public order policing at pagbili ng heavy equipment tulad ng mga tow truck.

Sinabi ni Solicitor General Sylvia Jones na makitid ang saklaw ng akto at hindi pipigilan ang abilidad ng mga taga-Ontario na magprotesta ng mapayapa.

Isang artikulo ni Clara Pasieka (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.