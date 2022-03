Immigrant project binigyang pansin ang hindi patas na hiring practices sa Canada

Ngunit kahit na may Canadian degree at mayamang karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa, sinabi niya na nahirapan siyang maghanap ng trabaho sa kanyang propesyon.

Sinabi ni Chan na siya ay naniniwala na lahat ng mga kababaihang newcomer ay karapatdapat na makakuha ng trabaho na sumasalamin sa kanilang karanasan sa ibang bansa. Kaya nung Oktubre, nagsimula siyang makilahok sa isang storytelling project (bagong window) ng non-profit na Pacific Immigrant Resources Society (bagong window) (PIRS).

Ang Redefining Canadian Experience ay naglalathala ng mga istorya tungkol sa mga imigranteng kababaihan at kanilang mga karanasan sa pagtatrabaho sa Canada. Nakakuha ito ng $2,100 na pondo mula sa Vancouver Foundation at naglalayong i-highlight ang sistematikong diskriminasyon sa job market, kung saan maraming employer ang nire-reject ang mga imigranteng kandidato dahil sa kakulangan ng Canadian work experience.

Si Chan, na nakakuha ng contract position bilang program co-ordinator sa Vancouver Community College noong huling tag-init, ay sinabi na nakilala niya ang maraming newcomer na kinaharap ang maraming hamon sa employment kahit na sila ay matatas sa wikang Ingles.

Ang isa ay English teacher [sa Romania], aniya. Ngunit ang unang trabaho niya dito ay sa Tim Hortons, at nanatili siya doon for a while, tapos lumipat siya sa isang casino at nagtrabaho bilang cashier… gusto niyang makabalik sa kanyang propesyon.

Sinabi ni Chan na may kakilala rin siya na isa pang babae na, kahit may MBA at maraming taon na karanasan sa marketing sa India, ay sinabihan ng hiring manager para sa junior administration role na ang ibang kandidato ay mas higit ang local experience kaysa sa kanya.

Ang review report ng proyekto ay isusumite sa foundation pagkatapos nitong magwakas ngayong buwan.

‘Halos nasa border na ito ng pagiging katawa-tawa'

Ayon sa Statistics Canada, ang newcomers, lalo na ang visible minority women, ay tila mas hindi makakakuha ng trabaho kumpara sa mga hindi imigrante. Ipinapakita ng 2016 census data (bagong window) na 14.2 porsyento ang unemployment rate sa women of colour na nag-migrate sa Canada sa loob ng limang taon, kumpara sa 6.6 porsyento sa mga non-immigrant women of colour.

Sinabi ni Pacific Immigrant Resources Society PIRS program co-ordinator Sanzida Habib na umaabot ng halos limang taon o higit pa para sa isang highly-skilled immigrant at refugee women na ipagpatuloy ang kanilang propesyon bago dumating ng Canada.

Bukod sa hirap ng paghahanap ng abot-kayang child care at ang pagpaparaya sa kanilang partner upang makumpleto ang dagdag na Canadian education o certification, sinabi niya na ang mga kababaihan na ito ay napipilitan na maglaan ng maraming oras sa pagbo-volunteer para makakuha ng Canadian experience na inaasahan nilang palalakasin ang kanilang employability.

Hindi iyan patas, aniya. Kailangan mong mag-volunteer sa oras na kailangan mo ng pera para makapag-settle down sa isang bagong lugar na nilipatan mo pa lang at walang ibang tao na susuporta sa iyo.

Sa isang interbyu para sa proyekto, sinabi ni Michael Yue, interim director ng partnership development office ng Vancouver Community College, na hinimok niya ang recruitment committee members na i-hire si Chan dahil ang kanyang international experience ay isang asset.

Michael Yue, direktor ng partnership development sa Vancouver Community College. Litrato: Elizabeth Chan/Vancouver Community College

Si Yue, na nag-migrate mula sa Hong Kong 30 taon na ang nakalipas, ay sinabi na nakuha niya ang kanyang unang trabaho sa Canada matapos ang limang buwan ng pagbo-volunteer, at hindi kinaharap ang mga balakid sa paghahanap ng trabaho na naranasan ng ibang newcomers.

Gayunpaman, sinabi niya na unfair na i-demand ng maraming employer at professional associations ang Canadian experience mula sa mga imigrante na kadadating pa lang.

Halos nasa border na ito ng pagiging katawa-tawa, aniya. “Minsan hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinitingnan nila ang foreign-trained professionals na halos mas mababa… pero itong mga newcomer nakapagtaguyod na ng mga proyekto na 10 beses na mas malaki kaysa sa naitayo natin sa Canada.”

Eupemismo para sa diskriminasyon

Nag-adopt ng polisiya (bagong window)ang Ontario Human Rights Commission (OHRC) siyam na taon na ang nakalipas na nagsasabi na ang Canadian work experience requirement ay maaaring may diskriminasyon, maliban na lang kung mapapatunayan ito ng mga employer at professional regulatory organizations.

Sinabi ng Office of the Human Rights Commissioner ng British Columbia sa CBC na alam nila ang isyu na ito ngunit sa kasalukuyan ay walang ginagawa na katulad na polisiya.

Nang tanungin kung nakatanggap sila ng mga reklamo tungkol sa mga employer na tinatanong ang newcomers kung mayroon silang Canadian work experience, sinabi ng British Columbia B.C. Human Rights Tribunal na hindi sila makakapagbigay ng anumang impormasyon bago ang deadline.

Inamin ni Queenie Choo, CEO ng British Columbia B.C. -based settlement services agency na United Chinese Community Enrichment Services Society (S.U.C.C.E.S.S.) na ang ilang employers ay kinokonsidera ang Canadian work experience na essential - kaya ang ahensiya ay hinuhulma ang kanilang mga programa sa ilalim ng banner na tulungan ang mga imigrante na makakuha ng karanasan na iyon.

Ang CEO ng S.U.C.C.E.S.S. na si Queenie Choo. Litrato: CBC / Rafferty Baker

Sinabi ni Choo na tinutulungan ng organisasyon ang newcomers sa pamamagitan ng pagkokonekta sa kanila sa volunteering opportunities, internships sa Canadian companies at mentorships sa ilalim ng Canada-based professionals.

Maraming istorya ng tagumpay, depende kung ano ang hinahanap ng mga newcomer, aniya.

Si University of Toronto social work professor Izumi Sakamoto, na tumulong idebelop ang Ontario Human Rights Commission OHRC policy, ay umaasa na ganap na sanang iabandona ang Canadian experience requirements.

University of Toronto social work professor Izumi Sakamoto. Litrato: CBC / Winston Szeto

Sinabi ni Sakamoto na maraming employer, lalo na ang small at medium-sized companies, ang ine-emphasize ang Canadian experience sa mga interbyu sa punto na nagiging eupemismo na ito para sa rasismo at xenophobia - pinaniniwalaan nila na ang international experience ay mas mababa, at binibigyang-katwiran na ang newcomers ay dapat sumunod sa dominanteng puting kultura.

Huwag tayong magpanggap na hindi tayo racist… at magkaisa na lang para mawala ang bias na ito, aniya. Tanggapin ang mga imigrante as they are, at magtrabaho kasama ang mga imigrante.

Isang artikulo ni Winston Szeto (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.