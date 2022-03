Ontario inalis ang mask mandate sa mga pampublikong lugar tulad ng eskwelahan, retail

Dumating ang pagbabago ilang linggo matapos alisin ng probinsya ang proof-of-vaccination rules at capacity limits.

Sinabi ng mga politiko ng probinsya at top health officials na ang public health indicators ay nag-improve na para alisin ang mask rules, na tinanggal na rin sa ibang hurisdiksyon sa buong Canada at sa iba pang lugar sa mundo.

Sinabi ni Premier Doug Ford na plano niyang panatilihin ang pagsusuot ng mask sa lehislatura ng probinsya ng ilang pang araw matapos tanggalin ang mandate, iginiit na ang mga tao ay dapat payagan na magsuot ng mask kung gusto nila.

Masks mandatory pa rin sa ilang lugar

Ang piling mga lugar tulad ng public transit, health-care facilities, long-term care homes at congregate care settings ay pananatilihin ang mask mandates hanggang sa katapusan ng Abril, ang panahon kung saan plano ng probinsya na wakasan lahat ng natitirang public health rules.

Hinihikayat ni Dr. Peter Jüni, pinuno ng Ontario COVID-19 science advisory table, ang mga tao na patuloy na magsuot ng mask sa busy indoor environments sa panahon na ito.

It's not black or white… habang nagdadahan-dahan tayo, magiging OK tayo, sabi ni Juni sa CBC News noong Linggo. Hindi lang dapat magpanggap na tapos na, ‘There’s a light switch at bukas babalik na tayo sa pre-pandemic.’ We’re not.

Ganito rin ang sinabi ng top doctor na ang mga tao ay dapat manatiling mabait, considerate at magalang sa mga taong nais pa rin magsuot ng mask.

Sinabi ni Dr. Kieran Moore na hindi ito senyales na ang COVID-19 ay nawala na o tapos na ang pandemya, ngunit nangangahulugan na ang Ontario ay dumating sa punto na kaya na nitong i-manage ang virus.

‘Nais nilang bumalik ng ligtas mula sa March break’

Hinihikayat ng ilang local health officials sa ibang parte ng hilagang Ontario ang mga residente na patuloy na magsuot ng mask sa indoor public settings.

Ang mga school board na nais magkaroon ng mas maraming oras para manatili ang mask mandates ay inutusan ni Moore na sumunod sa opisyal na end date, ngunit sinabi ng Hamilton-Wentworth school board na plano nilang panatilihin ang mask requirement hanggang Abril 1.

Sinabi ni ​Stephanie De Castro​, ​isang Grade 11 student sa Senator O'Connor College School​ sa Toronto, na maraming estudyante sa kanyang eskwelahan ang pumasok ngayong Lunes na nakasuot pa rin ng mask kahit na tinanggal na ang mandate, kasama siya.

Sa tingin ko masyado pang maaga, lalo na pagkatapos ng March break, sabi ni De Castro sa Metro Morning ng CBC Radio ngayong Lunes.

Sigurado ako na ako at marami pang estudyante ang patuloy na magsusuot nito.

Sinabi ni De Castrro na siya ay patuloy na magsusuot ng mask sa eskwelahan dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid na lalaki na anim na taong gulang na hindi pa bakunado laban sa COVID-19 at ang kanyang 80-anyos na lola na kasama niya sa bahay.

Pagod na akong magsuot ng mask, sa tingin ko hindi ito normal… pero sa palagay ko masyado pang maaga para sa aking personal na pag-iingat para sa aking pamilya.

Sinabi ni Evan Woo, isang Grade 12 na estudyante sa Earl Haig Secondary School sa Toronto, na pinili niyang magsuot pa rin ng mask depende sa lugar.

Pagdating sa lunch time, matataong hallways… palagay ko magma-mask pa rin ako just in case, ani Woo sa Metro Morning ng CBC Radio.

Ang ilang mga guro ay patuloy na magsusuot ng mask pagbalik sa klase matapos ang March break, ani Jennifer Brown, Presidente ng Elementary Teachers of Toronto.

Naiintindihan ng mga guro na kailangan nila mamuhay kasama ang COVID ngunit nais din nilang magkaroon ng cautious approach pagbalik sa klase, ani Brown. Sila ay nababalisa sa unmasking situation. Gusto nila ng ligtas na pagbabalik mula sa March break… maraming tao ang bumiyahe noong panahon na iyon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.