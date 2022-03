[Ulat] Mataas na renta sa mga bahay sa Greater Toronto Area kaya pa ba?

Pinaghandaan ko online sa Filipinos in Toronto Apartment nagtsetsek ako doon. And then nagkokontak sa mga kaibigan na nandito na sa Canada, ani Bernadez.

Inamin ni Bernadez na nahirapan siyang maghanap ng matitirahan na abot-kaya ng kanyang bulsa.

Dumating si Jam Bernadez sa Toronto, Canada habang mahigpit na ipinapatupad ang mga restriksyon sa COVID-19 sa kasagsagan ng pandemya noong Agosto 2021. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Batay sa Canada Mortgage and Housing Corporation, nagsisilbing national housing sa Canada, nasa average na $1,217 ang buwanang renta sa isang bachelor unit sa taong 2021. Aabot sa $1,439 hanggang 1,809 naman ang average para sa one-bedroom unit na row o apartment na tipo ng tirahan.

Kung kasama ang pamilya at dalawa o tatlong kwarto ang hinahanap, $1,679 hanggang $1,835 naman ang average rent sa two-bedroom unit. Habang $1,891 hanggang 1,966 ang average na buwanang renta para naman sa isang three-bedroom unit.

Pero kung si Flordeliz Dandal ang tatanungin, pangulo ng Kababayan Multicultural Centre na nag-aalok ng serbisyo sa mga bagong dating, higit na mataas pa rito ang halaga ng karamihan sa housing rental sa Toronto. Kapag sa Greater Toronto Area GTA , hindi talaga siya affordable. Ang renta dito mahal para sa nagkakahalaga ng $2,500, dalawang kwarto lang iyon kaya mahirap kung bagong dating ka wala ka pang trabaho 'yung ipon mo mauubos, sabi ni Dandal.

Noong 2021, umabot sa 481 na bagong dating ang tinulungan ng Kababayan Multicultural Centre para sa kanilang iba’t-ibang pangangailangan.

Karaniwan umano na malaking pasanin ng mga bagong dating sa Greater Toronto Area ang mataas na renta na matitirhan.

Kaya naman si Bernadez na mag-isang pumunta sa Canada dumiskarte na para makatipid sa kanyang buwanang gastusin. Buti na lang may kaibigan ako na nandito sa Canada. Noong time na dumating ako, nakitira muna ako sa kanila. Noong dumating na ako dito ‘yon 'yung naghanap na ako ng matitirahan, ani Bernadez.

Maingat daw si Bernadez at hindi siya basta nagtitiwala sa mga nakakausap online.

Nasa $800 hanggang $1,000 umano ang renta sa kanyang mga napagtanungan para sa isang kwarto. Mabuti umano at agad siyang nakahanap ng employer na nag-alok ng mas mababang renta. Sa ngayon naka-stay ako ng hindi naman gaano kalaki na room. Hindi rin naman maliit. Ang mahalaga makakapag-aral ako ng maayos. At saka may matulugan ako, ani Bernadez.

Tumanggi na si Bernadez na idetalye pa ang kanyang buwanang ginagastos sa tinitirhan pero masaya umano siya at malaki ang kanyang natitipid.

Kasalukuyang nag-aaral ngayon si Jam Bernadez para tapusin ang kursong Hotel and Restaurant Services Management habang sinasabayan niya ng pagtatrabaho. Litrato: courtesy: Bernadez

Ang mga international student sa Canada ay pinahihintulutan na makapagtrabaho ng 20 oras sa isang linggo.

Sa buong probinsya ng Ontario, bawal ang magtaas ng singil sa renta sa loob ng isang taon mula sa araw na nagsimula ang pangungupahan o sa petsa na huling itinaas ang renta.

Itinakda ng gobyerno ng Ontario ang 1.2% na rent increase guidelines para sa taong 2022 na ibig sabihin ay pwedeng magtaas ng hanggang $12 at magiging $1,012 ang buwanang renta ng dati ay $1,000 lang. Sa halagang ito maaaring umabot sa $144 ang dagdag na renta sa isang taon.

Bago ipatupad ang dagdag singil ay kailangan magpadala ng sulat ng hindi bababa sa 90 na araw ang landlord para ipagbigay-alam sa nagrenta ang itataas sa singil.

Ipinatupad noong 2021 ang rent freeze sa karamihan ng mga rented units sa Ontario na sakop sa Residential Tenancies Act, 2006 (bagong window) gaya ng paupahang bahay, apartment at condo units.

Nagtatrabaho ngayon si Bernadez sa isang cake and pastry house sa Toronto.

Matatapos siya sa kanyang pag-aaral sa 2023.