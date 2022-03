Bryan Adams mapapabilang sa Canadian Songwriters Hall of Fame

Ang kapita-pitagan na Canadian rocker ay pinangalanan bilang isa sa mga naunang 2022 inductees, kasama ang frequent collaborator at kaibigan na si Jim Vallance na isang songwriter.

Ang dalawang kalalakihan ay paparangalan kapag bumalik na ang Canadian Songwriters Hall of Fame sa in-person events sa isang gala ceremony sa Messy Hall sa Toronto sa Setyembre 24.

Sa gabing iyon itatampok ang class of 2022 inductees, marami sa kanila ang iaanunsyo pa lamang, at magkakaroon din ng mga tribute at live performances.

Si Adam ay sumikat matapos siyang ipakilala ng isang mutual friend kay Vallance sa isang Long and McQuade musical instrument shop sa Vancouver noong 1978.

PANOORIN | Bryan Adams nanawagan para baguhin ang mga batas sa copyright:

Ang kanilang kolaborasyon ay nagresulta sa 1983 album na Cuts Like a Knife, na nagbunsod ng maraming hit singles, kabilang ang Straight from the Heart. Nanalo rin si Adams ng Juno para sa male vocalist of the year, at kasama niyang pinarangalan ang mga composer noong taon na iyon.

Sumunod dito ang Reckless, na umakyat sa No. 1 sa U.S. at Canadian album charts kasama ang hit singles na Summer of '69, Run to You at Heaven, ang unang chart-topping single ng naturang duo.

Si Adams ay nagpatuloy na mag-record ng iba pang big rock hits, habang sumulat naman si Vallance ng mga kanta para kay Glass Tiger, Anne Murray at Joan Jett. Kasama siyang nagsulat ng kantang What About Love ni Heart, na napabilang sa Hall of Fame noong nakaraang taon.

Sila ay muling nagkasama noong 2018 para sa musika at liriko ng Pretty Woman: The Musical sa Broadway.

Si Adams ay naglabas ng kanyang ika-15 na studio album, ang So Happy It Hurts, noong Marso 11.

Isang artikulo ni David Friend (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.