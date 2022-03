Tam sinabi na ‘sinusuri’ ng Canada ang lahat ng vaccine mandates

Kausap ang mga reporter sa isang press conference, sinabi ni Dr. Theresa Tam na ang public health officials ng bansa ay nasa isang napakaimportanteng juncture at ang mga polisiya sa COVID-19 ay maaaring mag-shift na mula sa emphasis sa mga requirement patungo sa mga rekomendasyon.

Sa kasalukuyan, dinedemanda ng pederal na gobyerno na ang lahat ng federal public servants, manggagawa sa federally regulated industries at sektor ng transportasyon at mga miyembro ng travelling public ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19 kung nais nilang magtrabaho, sumakay ng eroplano o magbiyahe sa tren.

Ang Treasury Board ay aktibong sinusuri ang lahat ng polisiyang ito, ani Tam, tinutukoy niya ang kawani ng gobyerno na umaakto bilang employer ng lahat ng federal civil servants.

Sa palagay ko ang pederal na gobyerno ay tinahak ang isang very precautionary, thoughtful approach. Tinitingnan nila ang isang phased approach sa pagtatanggal ng ilan sa mga polisiyang ito. Alam ko na ang mga polisiya na ito ay sinusuri at nire-re-examine as we speak.

Sinabi ni Dr. Howard Njoo, ang deputy chief public health officer ng Canada, na ang pederal na gobyerno at ang mga probinsya ay nasa isang transition phase at magbibigay ng less emphasis sa pagpupuwersa sa mga tao na gumawa ng certain health choices.

Sinabi ni Njoo na nag-e-evolve ang sitwasyon ng COVID-19, at magkakaroon ng mas malaking pokus sa personal na responsibilidad.

Lahat ng jurisdictions ay sinusubukan na humanap ng kapaki-pakinabang na balanse sa pagitan ng kung ano ang gagawin nilang mandatory at ipapataw sa mga mamamayan at ano ang puwede nilang iasa sa mga indibidwal na gawin nila mismo, aniya.

Omicron binago ang lahat: Tam

Sinabi ni Tam na lahat ng pederal na vaccine mandates ay nasa ilalim ng review ngayon dahil sinasabi ng siyensya sa atin na ang primary series ng COVID-19 vaccine - ang unag dalawang doses - ay kaunting proteksyon lang ang ibinibigay laban sa Omicron variant.

Habang ang mga siyentipiko at vaccine developers ay unang inisip na ang unang dalawang shot ay babawasan ang transmission ng COVID-19 virus, ang pagsulpot ng bagong variants na may ibang katangian ay binago ang pag-iisip na iyon, ani Tam.

Ang vaccine mandates ay unang iminungkahi bilang paraan para gawing ligtas ang ilang lugar sa pamamagitan ng paglilimita ng entry sa mga bakunado lamang. Ngunit dahil sa nalalaman ngayon ukol sa effectiveness ng primary series laban sa transmission, ang mga polisiya na ito ay nire-review, ani Tam.

Ang game changer ay ang Omicron variant, na isang vaccine-escape variant, ani Tam.

Ang alam natin ngayon ay ang Omicron variant, kahit may dalawang doses - ang proteksyon laban sa impeksyon at further transmission ay mababa talaga. Kailangan mo ng ikatlong dose para magbigay ng augmentation laban sa transmission. Lahat ng iyon ay dapat isaalang-alang habang tinitingnan ng gobyerno ang mga polisiya going forward.

Habang ang unang dalawang doses ay kaunti lamang ang magagawa para tulungan ang isang tao na hindi magkaroon ng COVID-19, sinabi ni Tam na nagbibigay pa rin ito ng kaunting proteksyon laban sa severe outcomes tulad ng pagkakaospital at kamatayan.

Boosters lubhang mahalaga ngayon, sabi ni Tam

Habang ang mataas na vaccination rate ng Canada ay tinulungan na protektahan ang mga ospital sa bansa mula sa pagiging overwhelmed sa punto na magko-collapse na ito noong Omicron wave, sinabi ni Tam na lubhang mahalaga na mas maraming tao ang magpabakuna ng booster dose - ang ikatlong shot ay mas epektibo para hindi maospital ang mga tao.

Sinabi niya na mas maraming tao edad 50 pataas ang kailangan magpa-booster para gawing mas resilient ang public health system ng Canada habang sinimulan ng gobyerno na tanggalin ang COVID-19-related measures, tulad ng limitasyon sa social gatherings at mask mandates.

Nasa period tayo ng uncertainty kung saan ang virus ay nagdadaan sa isang ebolusyon, kaya ang pagiging up to date sa mga bakuna at ang pagsusuot ng mask ay talagang isang magandang ideya, ani Tam.

Sinabi ni Tam na magiging mahirap para i-expand ang vaccine mandates upang ikober ang ikatlong dose dahil ang eligibility para sa third shot ay nag-iiba-iba sa age groups. Dagdag pa rito, ang mga tao na nagkaroon ng Omicron infection ay sinabihan na maghintay ng hanggang tatlong buwan sa pagitan ng positibong resulta at pagpapaturok ng ikatlong dose.

Nagiging isang napakakumplikadong algorithm ito para i-work out, ani Tam. Lahat ng ito ay kailangan isaisip kapag gumawa ang gobyerno ng policy decisions. Kailangan mo rin itong gawing simple para sa mga biyahero.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.