[Ulat] London, Ontario naghahanda para tulungan ang Ukrainians na tumatakas sa giyera

Tinatanggap ni Daria Hryckiw ang mga donasyong laruan para sa mga bata sa isang drop-off centre sa London, Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ayon kay London Branch President Daria Hryckiw ng Ukrainian Canadian Congress (UCC), may ilang nakausap na umano sila na pansamantalang tatanggap ng Ukranians na tumatakas sa giyera habang inaayos ang mga permanenteng titirhan.

Gumagawa na kami ng listahan ng contact [number] at address ng mga Canadian na handang kumupkop sa kanila pansamantala at para maendorso namin sila, sabi ni Hryckiw.

Isang temporary residence pathway ang inilunsad noong Huwebes, Marso 17, para mabilis na mabigyan ng resident status ang mga aplikante na Ukrainians saan man sila naroroon, sa loob o labas ng Ukraine.

Inanunsyo ni Immigration, Refugees and Citizenship Canada Minister Sean Fraser ang pormal na paglulunsad ng Canada-Ukraine authorization for emergency travel o CUAET. Isa itong pinabilis na temporary residence pathway para sa Ukrainians na naghahanap ng ligtas na matitirhan habang nagpapatuloy ang giyera sa kanilang bansa.

Ang Ukrainians at ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay papayagan na manatili sa Canada para manirahan, magtrabaho o kaya ay mag-aral sa loob ng tatlong taon.

Sa Ukrainians na ipinagtatanggol ang asal na malugod naming hinahangaan, naninindgan kami kasama niyo, hindi lang sa aming mga salita, kundi pati sa gawa. Ang Canada ay mag-aalok ng ligtas na tirahan para sa inyong pamilya habang kayo ay lumalaban sa kinakaharap na digmaan para idepensa ang inyong kalayaan na ikakapakinabang din ng buong mundo, sabi ni Fraser.

Makakapag-aplay online para sa isang Canadian visitor visa ang mga aplikante. Kailangan lang aniya magbigay ng biometrics (fingerprints) at larawan. Marami sa mga regular na hinihinging rekisitos sa aplikasyon ng visitor visa ang hindi na hihingin sa binuksan na pathway.

Pinapayagan na mag-apply ang walang valid na pasaporte na maaaring bigyan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC sa isang travel document depende sa kalagayan ng aplikante.

Iniimbitahan ang mga aplikante na mag-aplay para sa tatlong taon na open work permit kasabay ng aplikasyon para sa bisa.

Ang mga estudyante sa high school at elementarya ay papayagan na agad makapasok sa mga eskwelahan pagdating sa Canada.

Tutulungan namin ang Ukrianians na makahanap ng trabaho, at para magkaroon sila ng kakayahan para sa kanilang sarili at pamilya. Mula sa pagtiyak na ang mga kabataan ay makapag-enroll pati na ang pagtulong sa mga magulang na maisama sa workforce, gusto namin na ang bawat Ukrainian ay makahanap ng kapayapaan, katatagan at komunidad sa Canada, sabi ni Employment, Workforce Development and Disability Inclusion Minister Carla Qualtrough.

Inilabas ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ang anunsyo sa gitna ng tumitinding atake ng Russia sa Ukraine.

Walang sisingilin na bayarin sa aplikasyon ang Canada at nagbigay ito ng babala sa mga mapagsamantala.

Nagpapasalamat si Hryckiw sa bukas-palad na pagtulong ng gobyerno ng Canada. Pero nangangamba umano siya sa dami ng mga kababayan na mahihirapan para lang makapunta sa Canada. Hindi ko maisip sino ang magbabayad para makabiyahe sila galing Ukraine... Poland papuntang Canada? Importante rin ito dahil walang pera ang mga tao. Ang iba walang dokumento dahil nasa gitna ng giyera. Paano sila magkakaroon ng mga iyon sa ganitong sitwasyon? nag-aalala na sabi ni Hryckiw.

Samantala, pinuri ni Filipino Canadian of London and District (FCALD) President Flordeliza Alambra ang aksyon ng gobyerno ng Canada. Ramdam ko na napakamakatao ang ginagawang ito ng Canada para matulungan ang Ukrainians. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan nila ngayon kaya kasama namin silang ipinagdarasal gabi-gabi, sabi ni Alambra.

Si Flordeliza Alambra ang kasalukuyang presidente ng samahan ng mga Pilipino sa London, Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Bukas umano ang komunidad ng Filipino Canadians para sa pakikipagtulungan at gagawa ng mga paraan para tumulong at maipadama ang mainit na pagtanggap sa mga darating na Ukrainians. Bukas lagi ang ating loob sa mga foreigners kahit hindi natin kamag-anak. Meron tayong multicultural centre dito. Makikipagtulungan tayo para magkaroon ng event at makaharap sila dahil sobra ang kanilang mga pinagdadaanan, ani Alambra.

Una rito ay ipinamalas ng Canadians sa London ang pagtutulungan para sa mga apektado sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pinansyal at in-kind donations sa ginagawang pangangalap ng humanitarian donations.