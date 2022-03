Gov. Gen. Mary Simon at Queen Elizabeth II pinag-usapan ang rekonsilyasyon

Sinabi ni Gov. Gen. Mary Simon kay Queen Elizabeth II ngayong linggo na ang history books ng Canada ay dapat isulat muli para isalamin ang katotohanan tungkol sa relasyon ng Crown at ng Indigenous people.

Kinausap ko siya tungkol sa iba’t-ibang sitwasyon sa Canada, sinabi ni Simon kay Adrienne Arsenault ng CBC matapos makipagkita sa Reyna noong Martes. “Ang historical wrongs ng nakaraan at paano natin dapat baguhin ang history books ng Canada para ang mga nakababatang tao ay matutunan ang totoong kasaysayan, na hindi necessarily nagtuturuan kung sino ang may kasalanan.

Napag-usapan namin ang rekonsilyasyon at sinabi ko ang pangangailangan sa paghihilom ng ating bansa at pagkakaroon ng mas mabuting pagkakaunawaan at mas mabuting relasyon sa pagitan ng Indigenous people at ibang Canadians.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao (Indigenous people) sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Sinabi ni Simon na naramdaman niya na si Queen Elizabeth ay well informed sa mga isyu na nakakaapekto sa Canada kasama ang okupasyon ng Ottawa kamakailan ng anti-vaccine mandate protesters.

Sa tingin ko nahirapan siya na intindihin ito, ani Simon sa reaksyon ng Reyna ukol sa blockades. Parang ang krisis sa Ukraine — nahihirapan siya na unawain ito.

Sinabi raw ni Queen Elizabeth kay Simon na alam niya kung paano mamuhay sa isang lungsod na sinalakay, na umaalingawngaw ang air raid sirens sa lahat ng oras.

Noong panahon ng rehimen ni Hitler, sa palagay ko masyado siyang naapektuhan nito, at siya, sa tingin ko, ay nakikita ang mga pagkakatulad ng mga pangyayari, at nagsalita siya tungkol dito, aniya.

Sinabi ni Simon na binati niya ang Reyna sa kanyang Platinum Jubilee at ang dalawa ay nag-usap kung paano sila parehong gumaling mula sa COVID-19 kamakailan.

Isa itong magandang araw, aniya. Sa palagay ko, isa ito sa pinakamagandang araw mula nang ako ay maging tao sa mundo.

“Napaka-heartwarming at siya ay very welcoming at siya ay very sharp at madaming sinabi, alam mo na, tungkol sa kanyang sariling mga anak at apo at sa sitwasyon na kinakaharap natin sa Ukraine.

Iyon ang nasa isip niya… at lubos siyang nag-aalala kung ano ang mangyayari sa mga tao sa Ukraine.

Sinabi rin ni Simon na siya rin ay nag-aalala sa mangyayari sa Ukrainians at umaasa na makakakonekta sa Ukrainians kapag bumiyahe sa buong Canada.

Sinabi ng Governor General na habang hindi siya pamilyar kung paano gumagana ang immigration process para sa Ukrainians na tumatakas mula sa paglusob ng Russia, ang mga proseso ng gobyerno ay puwedeng gawing mas madali ito.

Sa palagay ko kailangan natin tingnan kung paano natin dadalhin ang mga tao mula sa ibang bansa at siguro gawin itong mas simple, aniya.

Alam ko na kailangan natin mag-fill out ng forms mula sa Indigenous community, laging nahihirapan ang mga tao na gawin ito, bagama’t nasa loob na ito ng ating bansa. Kaya hindi ko ma-imagine kung paano ito para sa mga taong pupunta sa bansa.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.