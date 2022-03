Russian missiles tumama malapit sa Lviv airport habang patuloy na binobomba ang Ukraine

Ang pinakahuling balita:

Russian military nagpalipad ng mga missile sa isang paliparan malapit sa kanlurang lungsod ng Lviv, shelling naiulat malapit sa Kyiv.

Ukrainian official sinabi na 130 katao ang nailigtas mula sa binombang teatro sa strategic port city ng Mariupol.

Kilala sa pagto-tow ng mga nahuling Russian tanks, mga magsasakang Ukrainian nag-step up sa war effort (bagong window) .

Isang babaeng Ukrainian na lumikas mula sa siyudad ng Bucha kasama ang kanyang anak na lalaki. Ngayon ang "maganda at modernong" siyudad ay naging battlefield. (bagong window)

Patuloy na inaatake ng puwersa ng Russia ang mga lungsod sa Ukraine ngayong Biyernes, kasama ang bagong missile strikes at shelling sa kapitolyo ng Kyiv at sa labas ng kanlurang siyudad ng Lviv, habang ang mga lider sa buong mundo ay itinutulak ang isang imbestigasyon tungkol sa makailang ulit na pag-atake ng Kremlin sa mga sibilyan na target, kasama ang mga eskuwelahan, ospital at residential areas.

Sinabi ni Lviv Mayor Andriy Sadovyi sa Telegram na ilang missiles ang tumama sa isang pasilidad na ginagamit para mag-repair ng military aircraft at napinsala rin ang isang bus repair facility, bagama’t walang casualties na kaagad iniulat. Sinuspinde ng aircraft repair facility ang trabaho bago ang pag-atake, sabi ng alkalde.

Ang mga missile na tumama sa Lviv ay ni-launch mula sa Black Sea, ngunit dalawa sa anim ay na-shot down, ayon sa western command ng Ukrainian air force sa Facebook.

Hindi malayo mula sa Polish border at sa likod ng front lines, ang Lviv at ang nakapalibot na mga lugar dito ay hindi nakaligtas mula sa pag-atake ng Russia, ang pinakamalala ay pumatay ng halos tatlong dosenang tao noong nakalipas na weekend sa isang training facility malapit sa lungsod. Samantala, ang populasyon ng siyudad ay lumaki ng 200,000 habang ang mga tao mula sa ibang bahagi ng Ukraine ay pumunta roon.

Ang usok ay makikita mula sa kanlurang bahagi ng kapitolyo ng Kyiv matapos ang pag-atake Biyernes ng umaga. Walang immediate reports ng casualties o kung ano ang napinsala.

Sa mga lungsod sa Ukraine, ang mga ospital, eskuwelahan at gusali kung saan nagtago ang mga tao mula sa pambobomba ay inatake.

Ang rescue workers ay naghanap ng mga survivor sa napinsalang teatro na nagsilbing shelter nang pinasabog ito ng Russian airstrike sa katimugang lungsod ng Mariupol. At sa Merefa, malapit sa hilagang-silangang siyudad ng Kharkiv, humigit-kumulang 21 katao ang namatay nang sirain ng Russian artillery ang isang eskuwelahan at community centre, sabi ng isang lokal na opisyal.

Sinabi ng state emergency service ng Ukraine na isang multi-storey teaching building ang binomba Biyernes ng umaga sa eastern city ng Kharkiv, namatay ang isang tao, 11 ang sugatan at na-trap ang isa pang tao sa rubble.

Tinamaan din ng mga bala ang silangang lungsod ng Kramatorsk ngayong Biyernes, namatay ang dalawang tao at nasugatan ang anim, sinabi ni Governor Pavlo Kyrylenko sa isang online post.

Dumadami ang civilian casualties. Sinabi ng United Nations na sa ngayon 780 ang napatay at 1,252 ang nasugatan ayon sa record nito, bagama’t tinataya na ang actual casualties ay mas mataas. Sinabi ng United Nations UN na karamihan sa civilian casualties ay dahil sa explosive weapons na may malaking impact area, tulad ng heavy artillery at multiple-launch rocket systems gayundin ang missile at air strikes.

Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na libo-libong sibilyan ang pinatay.

Bineripika ng World Health Organization ang 43 attacks sa mga ospital at health facilities, kung saan namatay ang 12 na tao at nasugatan ang 34, sinabi ni World Health Organization WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa United Nations Security Council sa isang virtual briefing noong Huwebes.

Habang nagpapatuloy ang Russian attacks, nakatakdang makipag-usap si United States U.S. President Joe Biden sa presidente ng Tsina na si Xi Jinping ngayong Biyernes, sa isang attempt na gutumin ang war machine ng Russia sa pamamagitan ng pag-a-isolate sa Moscow mula sa isang big power na hindi pa kinokondena ang pag-atake.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.