Canada inalis ang pre-entry tests - ano’ng dapat malaman ng fully vaccinated travellers

Sinabi ni Health Minister Jean-Yves Duclos na dahil mataas ang vaccination rates at stable ang COVID-19 case count, ang Canada ay komportable na ngayon na bawasan ang mga paghihigpit sa mga biyahero na pupunta sa Canada. Ang pagbabagong ito ay ipapatupad sa susunod na buwan.

Sa palagay ko it’s fair to say na pumapasok na tayo sa isang transition phase ng pandemya, ani Duclos sa isang press conference. Handa na tayo na ianunsyo ang mas madaming pagbabago sa border measures.

Ang gobyerno ay naharap sa pressure mula sa frequent travellers, border towns, ilang medical professionals, ang oposisyon na Conservatives, airlines at tourism operators para tanggalin ang pre-entry testing — isang proseso na binatikos na mahal at walang katuturan sa puntong ito ng pandemya.

Ano'ng ibig sabihin nito para sa Canada-bound fully vaccinated travellers?

Simula Abril 1, 2022, ang mga biyahero ay hindi na kailangan kumuha ng PCR/molecular test o antigen COVID-19 test bago pumunta ng Canada.

Kung mayroon kang dalawang shot ng accepted vaccine (bagong window) (o isang dose ng Johnson & Johnson's vaccine), maaari kang tumawid ng border sa paraan na katulad ng bago mag-pandemya.

Ang fully vaccinated traveller ay kailangan pa rin kumpletuhin ang isang questionnaire sa ArriveCAN (bagong window) mobile app o sa website ng gobyerno bago dumating sa isang border crossing.

Ang mga biyahero ay required na sagutin ang isang serye ng mga tanong tungkol sa kanilang vaccination status at travel history.

Simula noong mga unang araw ng pandemya, ang incoming, non-essential travellers ay kinailangan na magpa-test abroad bago mag-board ng flight patungong Canada o mag-drive sa Canada-United States U.S. boundary.

Ang hakbang ay para limitahan ang introduction ng novel coronavirus cases mula sa ibang bansa. Ang proseso ay stressful — ang availability ng molecular testing ay limitado sa ilang lugar at ang turnaround times ay malaki ang pagkakaiba. Ang mga test ay kailangan isagawa 72 oras bago ang departure at maraming travellers ang nag-report na mabagal ang processing times sa ilang klinika.

Hindi rin mura ang molecular tests. Hanggang noong nakaraang buwan, kailangan ng PCR test ng isang biyahero para makapasok sa Canada — na nagkakahalaga ng higit $200.

Ang mga biyahero na nakakuha ng positibong resulta ay hindi pinapayagan na bumalik sa Canada hanggang 10 araw matapos ang positibong test — isang bagay na nag-udyok sa maraming biyahero na i-extend ang kanilang hotel stays o i-rebook ang flights sa premium prices.

Habang ang test ay hindi na required pagsapit ng Abril 1, ang mga biyahero na may sintomas ay hindi pa rin papayagan na makatawid ng Canada.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga biyahero na pupunta sa Canada ngayon hanggang Abril 1?

Ang isang pre-entry test ay required pa rin.

Tatanggapin ng gobyerno ang molecular o antigen test na isinagawa ng isang lab o sa pamamagitan ng isang recognized telehealth service. Ang rapid antigen test — isang test na isinagawa sa bahay — ay hindi katanggap-tanggap dahil ang test ay kailangan professionally administered o observed, ayon sa regulasyon ng gobyerno. Ang molecular test ay kailangan isagawa 72 oras bago ang departure, habang ang antigen test ay dapat makumpleto one calendar day bago pumasok.

Magkakaroon pa ba ng arrival testing pagkatapos ng Abril 1?

Oo, sa ngayon. Habang tatanggalin ng pederal na gobyerno ang pre-entry requirement, ang ilang biyahero ay randomly na pipiliin para sa arrival test.

Ang ilang biyahero ay bibigyan ng take-home test — ito lang kadalasan ang tanging option sa land border — o ipapadala sa isang nurse sa airport arrivals area. Kokolektahin ng mga biyahero ang test o magpapa-swab, tapos magpapatuloy na sa kanilang final destination.

Simula Abril 1, ang mga biyahero mula sa ibang bansa ay hindi na required na mag-quarantine habang naghihintay ng test result — maaari na nilang normal na ipagpatuloy ang kanilang buhay.

Pananatilihin ng gobyerno ang arrival testing dahil nakakatulong ito na i-track ang variants ng virus. Mamo-monitor din ng public health officials kung ilang biyahero ang babalik sa Canada na may COVID, ani Duclos.

Paano kung hindi ka bakunado?

Ang partially vaccinated o hindi bakunadong Canadian travellers na babalik sa Canada ay sasailalim pa rin sa testing requirements.

Sinabi ni Duclos na ang mga biyaherong ito ay ite-test ng molecular test on arrival at sa ikawalong araw mula nang sila ay dumating. Ang mga biyahero ay kailangang mag-quarantine ng 14 na araw — anuman ang maging resulta ng kanilang test sa period na iyon.

Generally speaking, ang unvaccinated foreign nationals ay hindi maaaring magbiyahe sa Canada. May ilang very limited exceptions (bagong window).

Kailangan mo ba ng test para magbiyahe sa ibang bansa?

Ang sagot ay depende kung saan mo gustong magpunta.

Ang ilang bansa — tulad ng United Kingdom pagsapit ng Marso 18 — ay hindi na magre-require ng pre-entry test. Kung puputa ka sa England, walang anumang uri ng testing ang required, kahit na ikaw ay hindi bakunado. Ang requirements ay iba naman para sa ibang parte ng United Kingdom U.K. , tulad ng Scotland.

Kung ikaw ay magbibiyahe sa Estados Unidos by air, required ka pa rin na kumuha ng antigen test na hindi lalampas ng isang araw bago ang iyong scheduled departure. Ang lahat ng non-United States U.S. citizen air travellers na pupunta sa Estados Unidos ay dapat fully vaccinated para maka-board ng eroplano papunta sa bansa na iyon.

Kung ikaw ay fully vaccinated at pupunta sa Estados Unidos by land o by ferry, ang test ay hindi required. Inalis ng Estados Unidos ang testing requirement para sa land-based travellers noong Oktubre.

Ngayon na inalis na ng Canada ang pre-entry testing requirement, ang fully vaccinated travellers ay maaaring tumawid sa Canada-United States U.S. land border tulad noong bago mag-pandemya — bagama’t sa ngayon ang mga taong papasok sa Canada ay required pa rin na i-fill out ang ArriveCAN questionnaire sa bawat pagkakataon na sila ay bibiyahe.

Ang Travel Ready hub online directory (bagong window) ng Air Canada ay tina-track ang current testing requirements para sa lahat ng bansa.

Required pa rin ba na magsuot ng mask habang bumibiyahe?

Oo, hindi pa rin ‘yan nagbabago. Sinabi ni Transport Minister Omar Alghabra na ang mga biyahero sa eroplano at tren ay required pa rin na magsuot ng mask sa mga paliparan at sa mga istasyon ng tren at habang nakasakay.

Habang ang ilang probinsya at teritoryo ay inalis ang mask mandates, o naghahanda na gawin ito, ang pederal na gobyerno ay ide-demand sa federally regulated transport sectors na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng pagsusuot ng mask habang nakasakay sa mga eroplano, tren at ilang marine vessels.

Ano ang ibig sabihin ng gobyerno kapag sinabing fully vaccinated?

Para ma-qualify bilang fully vaccinated traveller sa Canada, dapat ikaw ay nakatanggap ng at least dalawang doses ng bakuna na accepted para sa travel (kasama rito ang mix ng dalawang accepted na bakuna) o at least isang dose ng Johnson & Johnson vaccine.

Dapat natanggap mo ang iyong second dose at least 14 calendar days bago pumasok sa Canada. Halimbawa, ang second dose mo ay naiturok anumang oras noong Marso 1, Marso 15 ang unang araw na na-meet mo ang 14 na araw na kondisyon.

Habang ang ilang bansa, tulad ng Denmark at France, ay binago na ang depinisyon ng fully vaccinated para isama ang pangatlong booster dose, hindi pa ito ginagawa ng Canada.

Sinabi ni Duclos na ang gobyerno ay maaaring gumawa ng mga pagbabago anumang oras. Hinikayat niya ang Canadians na magpaturok ng ikatlong shot dahil nagbibigay ito ng mas higit na proteksyon laban sa malalang COVID-19 outcomes — at maaari rin bawasan ang likelihood na mahahawa ka ng novel coronavirus.

Ano ang mga bakuna na ika-qualify ka bilang fully vaccinated ?

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)

Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)

Janssen/Johnson & Johnson

Moderna (mRNA-1273)

Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax)

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2) kasama ang bata edad 5 hanggang 11 taon

Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV)

Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

Maaari bang ibalik ng pederal na gobyerno ang pre-arrival testing?

Oo. Tinanggal ng gobyerno ang ilang testing requirements noong nakaraan ngunit binalik din nang lumala ang sitwasyon ng COVID-19.

Noong taglagas, halimbawa, ang ilang tao na pupunta sa Estados Unidos para sa tatlong araw o mas kaunti ay exempted mula sa pre-entry test. Ang requirement na iyon ay ibinalik nang tumama ang Omicron wave.

Ang anunsyo ngayong araw ay encouraging, pero tandaan nating lahat na ang mga hakbang ay subject para sa review. Patuloy natin itong ia-adjust habang nagbabago ang epidemiological situation, ani Duclos.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.