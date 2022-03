Canada, Ont. nangako ng milyon para i-upgrade ang Honda plant na gagawa ng hybrid cars

Sina Justin Trudeau at Doug Ford ay nasa Alliston, Ont., noong Miyerkules upang pormal na ianunsyo ang $131.6 milyon mula sa bawat gobyerno na ipinangakong gagastusin sa pag-upgrade ng planta ng Honda na sa kalaunan ay gagawa ng 2023 CR-V at CR-V Hybrid vehicles.

Sinabi ng parehong lider na ang plano ay tutulong na tiyakin ang magandang trabaho sa auto sector sa hinaharap. Ang mga investment na ito ay sisiguraduhin na ang Honda ay makakagawa ng kanilang next-generation models tulad ng hybrids dito mismo sa Ontario na ibebenta sa buong North America, ani Ford.

Ibig sabihin ang mga sasakyan sa hinaharap ay gagawin mismo dito ng mga manggagawa ng Ontario gamit ang resources ng Ontario.

Sinabi ng Honda na ang retooling project ay gagastos ng $1.4 bilyon sa susunod na anim na taon.

Sinabi ni Trudeau na ang mga proyekto tulad ng sa Honda ay makakatulong sa Canada na magkaroon ng sustainable economic recovery mula sa COVID-19 pandemic. Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Sinabi ni Trudeau na ang mga proyekto tulad ng sa Honda ay makakatulong sa Canada na magkaroon ng sustainable economic recovery mula sa COVID-19 pandemic.

Ibig sabihin naiintindihan natin kung saan patungo ang mundo at ipinagdiriwang natin ang katotohanan na ang Honda ay nakikita ang Canada at Canadians bilang essential partners sa pagsulong, aniya.

Sinabi ni Ford na nais niyang irampa ang electric at hybrid vehicle manufacturing sa Ontario. Noong nakaraang taon, inanunsyo ng kanyang gobyerno ang 10 taon na plano upang gumawa ng mas maraming baterya, sasakyan at parts sa probinsya, sanayin ang mas maraming autoworkers at kalaunan ay magmina ng mga mineral sa hilagang Ontario.

Walang insentibo para sa Ontarians na bibili ng electric vehicles: Ford

Noong 2018, kinansela ng gobyerno ni Ford ang electric vehicle rebate program na panukala ng mga Liberal sa ilalim ni Kathleen Wynne.

Sinabi ng premier sa CBC News noong nakaraang taglagas na ayaw niyang magbigay ng rebate sa mga taong bumibili ng $100,000 na mga sasakyan tulad ng Tesla. Noong Nobyembre, sinabi uli ng gobyerno ni Ford na hindi nito ibabalik ang rebate (bagong window).

Nang tanungin noong Miyerkules kung ikokonsidera niya ito kaugnay ng anunsyo, hindi nagbigay ng direktang sagot ang premier. Sa halip, ipinahiwatig niya na ang kanyang policy move ay pinalakas ang benta.

Mula nang tayo ay naupo sa opisina, ang benta ng electric vehicles ay trumiple, kaya sa palagay ko magandang desisyon ito, aniya, tinutukoy niya ang mga plano ng gobyerno na suportahan ang produksyon ng sasakyan sa iba pang paraan. Ibinabalik natin ang pera patungo sa electric vehicles.

Gayunpaman, ang ulat mula sa market analytics firm na IHS Markit noong nakaraang taglagas ay ipinakita na ang electric vehicle sales sa Ontario ay nahuhuli kaysa sa ibang probinsya na nag-aalok ng mga insentibo noong ikatlong quarter ng 2021.

Nagdagdag nga ng mas maraming imprastraktura si Ford, tulad ng charging stations, na idinagdag sa ONroute facilities ng probinsya habang lumalaki ang demand ng merkado.

Opposition parties nangako ng rebate bago ang eleksyon

Ang mga pulitiko ng oposisyon sa probinsya, na naghahanda para sa halalan sa Hunyo 2, ay nangako noong Miyerkules na ibabalik ang buyer rebates.

Nangako ang Ontario Liberals noong Miyerkules na bibigyan ang mga pamilya ng rebates na hanggang $8,000 kapag bumili o nag-lease ng isang zero emissions vehicle at $1,500 kapag bumili ng charging equipment. Sinabi ng partido na ang nahalal na Liberal na gobyerno ay gagawing widely available ang mga charging station sa apartment buildings, mga parking lot, mga kalsada at transit stations sa pamamagitan ng 30 porsyento na subsidy para sa charging infrastructure.

Sinabi ng provincial Greens na magbibigay sila ng cash incentives hanggang $10,000 para sa mga bibili ng electric vehicles, magpapakilala ng low-cost financing para sa mga naturang sasakyan at nangako na ie-expand ang charging infrastructure.

Sinabi ng partido na sila ay relieved na makita si Ford na nag-i-invest sa electric vehicles matapos ang dating cuts, ngunit sinabi ng kanilang lider na si Mike Schreiner na ang insentibo ay kailangan para tulungan ang mga tao na magawa ang transition.

Ibang automakers nilawakan ang EV offerings sa Canada

Ang investment ng Honda ay hindi ang una sa Canada na ginawa ng isang automaker na sinusubukang palawakin ang EV offering.

Ang General Motors Co. at ang Posco Chemical ng South Korea ay inanunsyo kamakailan ang isang deal na gagastos ng $400M US para gumawa ng planta sa Quebec na magpo-produce ng materyal para sa mga battery na ginagamit sa electric vehicles.

Inanunsyo rin ng United States U.S. automaker ang isang plano na nagkakahalaga ng bilyong dolyares para gawin ang bagong all-electric BrightDrop EV600 van sa Ingersoll, Ont., at ang unang large-scale EV manufacturing plant ng Canada para sa delivery vehicles.

Nangako si Ford ng $1.8 bilyon para i-retool ang malaking landmark facility sa Oakville para gumawa ng EVs habang plano ng Fiat Chrysler Automobiles na gumastos ng $1.5 bilyon sa kanilang Windsor Assembly Plant para mag-assemble ng parehong plug-in hybrid at battery electric vehicles, na may at least isang bagong modelo sa 2025.

Isang autoworker ang nakatayo sa production line para sa Honda CRV, sa planta ng Honda sa Alliston, Ont., noong Marso 16. Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Habang tinanggal ng Ontario ang kanilang rebate program para sa EV purchases, nag-alok naman ang Canada sa mga buyer ng upfront discount na $2,500 hanggang $5,000 at ang mga nagbebenta ang magki-claim ng insentibo para i-reimburse.

Sinabi ng Statistics Canada na mahigit 65,000 na bagong battery-only at plug-in hybrid electric cars ang nairehistro sa unang siyam ba buwan ng 2021, tumaas mula sa 54,353 noong 2020 at 56,165 noong 2019.

Gayunpaman, limang porsyento lamang ito ng mga bagong kotse na pinarehistro, kumpara sa tatlong porsyento noong 2020 at 2019.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.