Pagtaas ng COVID-19 cases sa buong mundo ang ‘tip of the iceberg,’ babala ng WHO

Matapos ang mahigit isang buwan ng pagbaba, nagsimula na namang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo noong isang linggo, sabi ng World Health Organization WHO , kasama ang lockdowns sa Asya at sa Jilin province ng Tsina na lumalaban para ma-contain ang outbreak.

Ang kombinasyon ng mga factor na ito ang dahilan ng pagtaas kasama ang labis na nakakahawang Omicron variant at ang BA.2 subvariant, gayundin ang pagtatanggal ng public health at social measures, ayon sa World Health Organization WHO .

Ang mga pagtaas ay nagaganap kahit na nabawasan ang testing sa ilang bansa, nangangahulugan na ang mga kaso na nakikita natin ay tip of the iceberg lamang, sabi ni World Health Organization WHO director general Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga reporter.

Ang mababang vaccination rates sa ilang bansa, na bahagyang hinimok ng malaking amount ng misinformation ay isa ring paliwanag kung bakit nagkaroon ng pagtaas sa kaso, sabi ng mga opisyal ng World Health Organization WHO .

Cases sa buong mundo tumaas

Ang mga bagong impeksyon ay tumaas ng walong porsyento kumpara noong isang linggo, may 11 milyon na bagong kaso at mahigit 43,000 ang bagong nasawi na naiulat mula Marso 7-13. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ito mula noong katapusan ng Enero.

Ang pinakamalaking pagtalon ay nasa Western pacific region ng World Health Organization WHO , kasama ang South Korea at Tsina, kung saan ang mga kaso ay tumaas ng 25 porsyento at ang mga namatay by 27 per cent.

PANOORIN | Mga eksperto nagbabala na hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic sa Canada:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Nakita rin sa Africa ang 12 porsyento na pagtaas sa mga bagong kaso at 14 porsyento na pagtaas sa mga namatay, at sa Europa, may dalawang porsyento na pagtaas sa mga kaso ngunit walang pagtaas sa mga namatay.

Ang ibang rehiyon iniulat ang pagbaba ng mga kaso, kasama ang eastern Mediterranean region, bagama’t ang lugar na ito ay nakakita ng 38 porsyento na pagtaas sa mga nasawi kaugnay ng dating ispaik sa mga impeksyon.

Ilang eksperto ang nag-aalala na ang Europa ay nahaharap sa isa na namang coronavirus wave, ang mga kaso ay patuloy na tumataas mula nang magsimula ang Marso sa Austria, Germany, Switzerland, the Netherlands at the United Kingdom.

Sinabi ni Maria Van Kerkhove ng World Health Organization WHO sa briefing na ang BA.2 ay tila ang pinaka-transmissible variant sa ngayon.

Gayunpaman, walang senyales na nagdudulot ito ng mas malalang sakit, at walang ebidensya na ang anumang bagong variant ang nagtulak sa pagtaas ng mga kaso.

Estados Unidos maaaring maranasan ang bagong wave soon, babala ng mga eksperto

Ang sitwasyon sa Europa ay hindi rin universal. Ang Denmark, halimbawa, ay nakaranas ng maikling pagtaas ng mga kaso noong unang bahagi ng Pebrero, dulot ng BA.2, ngunit madaling bumaba.

Pero nagbabala ang mga eksperto na ang Estados Unidos ay maaaring makaranas ng katulad na wave na nakita sa Europa, potensyal na itinulak ng BA.2, pagtatanggal ng mga paghihigpit at posibleng paghina ng immunity mula sa mga bakuna na itinurok ilang buwan na ang nakalipas.

Sang-ayon ako na paluwagin ang mga paghihigpit, dahil hindi mo na puwede isipin na isa itong emergency matapos ang dalawang taon, ani Antonella Viola, propesor ng immunology sa University of Padua sa Italya.

Kailangan lang natin iwasan na isipin na wala na ang COVID. Kaya kailangan panatilihin ang istriktong kinakailangan na mga hakbang, essentially ang patuloy na pagmo-monitor at pagta-track sa mga kaso, at ang pananatili ng obilgasyon na magsuot ng mask sa mga sarado o matataong lugar.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.