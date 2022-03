Lalaki wanted sa Pinas for child sex crime na alam ng pulis mula 2011: search warrant

Ang lalaki sa Winnipeg na wanted kaugnay ng isang umanoy child sex trafficking ring sa Pilipinas ay binitiwan ang mosyon sa korte, na kung magtatagumpay, ay mapipilitan ang Winnipeg police na ibalik ang mga electronic device na nasamsam sa panahon na ipinatupad ang search warrant.

Noong Martes, napag-alaman ng CBC News na si Marshall Ruskin, 63, ay hindi na nilalabanan ang aplikasyon ng Winnipeg Police Service sa korte para panatilihing hawak nila ang kanyang ari-arian.

Si Ruskin ay nasa radar ng pulisya sa Winnipeg mula noong 2011 dahil sa kanyang diumanoy interes sa mga bata, ayon sa mga dokumento ng korte na nakuha ng CBC News.

Ang mga dokumento ay pinatawan ng publication ban at sealing order, na inalis din noong Martes.

Nananatiling isang malayang tao si Ruskin sa Canada, kahit na siya ay pinaghahanap dahil sa tatlong warrant of arrest sa Pilipinas mula noong 2016.

Inakusahan siya ng pagbabayad para sa mga bidyo at larawan ng mga kasing bata na 18 na buwan na babae na inabuso at tinorture sa Pilipinas, ayon sa susuriin pang mga dokumento na laman ng search warrant ng Winnipeg police.

Noong 2019, ginalugad ng Winnipeg police sa bisa ng search warrant ang tahanan ni Ruskin sa Garden City, kung saan nakatira ito kasama ang kanyang 28 taong gulang na asawang Pilipina ngayon. Nasamsam nila ang ilan sa mga kagamitan, kabilang ang kanyang mga laptop computer at mga cellphone.

Unang iniulat ng CBC News noong unang bahagi ng taong ito ang humabang imbestigasyon ng ilang taon kay Ruskin, matapos makakuha ng mga hindi pa napapatunayang dokumento sa inihain na search warrant ng Winnipeg police sa korte.

Ang paratang sa mga dokumentong ito ay nagpadala umano si Ruskin ng libo-libong dolyar sa Pilipinas upang panoorin ang live na sekswal na pang-aabuso sa isang 11-anyos na batang babae sa pamamagitan ng Skype.

Ipinatupad ng pulisya ang search warrant matapos nilang sabihan ang isang hukom na pinaniniwalaang ni-record niya ang mga naganap sa Skype sa kanyang mga electronic device.

Si Peter Scully na taga-Australia ay dumating na naka-posas sa Cagayan de Oro city hall sa Pilipinas noong Martes, Hunyo 16, 2015. Litrato: Associated Press / The Associated Press

Ang mga dokumento ay nagsiwalat din ng kanyang diumanoy kaugnayan kay Peter Scully, na naaresto noong 2015 matapos ang isang pandaigdigang paghahanap (bagong window) at mula noon ay naging isa sa mga notoryus na pedophile sa mundo.

Pagkatapos maglathala ng CBC News ng isang artikulo noong nakaraang buwan sa paratang ng koneksyon ni Ruskin sa child sex trafficking ring, ang kanyang mga abogado ay nakakuha ng publication ban at sealing order sa lahat ng mga dokumento ng hukuman na may kaugnayan sa imbestigasyon ng Winnipeg police.

Ang mga pagbabawal ay inalis noong Martes sa Court of Queen ng Manitoba, na ibig sabihin ay maaari na ngayon mag-ulat ang CBC News ng karagdagang impormasyon na nalalaman mula sa mga dokumentong ito.

Kabilang dito ang diumanoy kasaysayan ni Ruskin sa pulisya ng Winnipeg, at kung ano ang sinasabi ng pulisya tungkol sa kanyang karera habang nagtatrabaho para sa Department of National Defence at mga pagkakataong na-flag siya ng Canada Border Services Agency.

Nag-alok ng pera para sa 'hook-ups': ulat ng pulisya

Sinasabi sa mga dokumento ng search warrant na alam ng Winnipeg police ang tungkol sa interes sa mga bata ni Ruskin ilang taon bago ang imbestigasyon ng Pilipinas, dahil maraming report ang ipinaalam sa mga pulis dito sa pagitan ng 2011 at 2013.

Ang mga incident report ng pulisya na inihain sa aplikasyon ng search warrant ay tinukoy si Ruskin bilang isang kinikilalang consumer ng sex trade.

Ang mga pangyayaring ito ay nagdedetalye ng nakakagambalang impormasyon tungkol sa mga bata sa murang edad, at dahil dito ang yunit na ito ay pumasok sa isang imbestigasyon, sabi ng pulisya sa dokumento ng search warrant.

Naitala ng mga pulis ang 10 pang mga pagkakataon kung saan si Ruskin ay napansin ng mga awtoridad.

Sa isang report, isang kumpidensyal na impormante ang nagsabi sa pulisya noong 2011 na si Ruskin ay nagtatanong-tanong para sa mga menor-de-edad na batang babae at nag-aalok ng pera para sa hook-ups, ayon sa mga dokumento ng search warrant.

Isang kuhang larawan ng Cagayan de Oro kamakailan, isang lungsod sa Pilipinas. Si Peter Scully ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong sa korte ng Cagayan de Oro dahil sa human trafficking at panggagahasa. Litrato: Reuel Lowe Jumawid

Inalok ni Ruskin ang kumpidensyal na impormante ng $1,000 para hubaran ang apat na taong gulang na anak na babae ng impormante sa harap niya, sabi ng pulisya.

Sinabi rin nila na inalok ni Ruskin ang impormante ng $2,000 para ipagawa sa kanyang anak na babae ang oral sex sa kanya.

Sinasabi ng mga report ng pulisya na binayaran ni Ruskin ang isang impormante ng $100 para sa pakikipag-date sa isang 14 taong gulang na batang babae, na napag-alaman ay 21 taong gulang.

Sinabi ni Ruskin sa mga sex worker na mayroon siyang dalawang apartment - isa kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa at isa pa kung saan niya dinadala ang mga sex trade worker, ayon sa mga dokumento ng korte.

Sinasabi sa mga report ng pulisya noong 2013, isang kumpidensyal na impormante ang nag-report ng isang nakakagambalang insidente na kinasasangkutan ni Ruskin sa pulisya.

Sinabi ni Ruskin sa impormante ang kanyang pantasya na pasukin ang silid ng isang batang babae at pipilitin niya at palalabanin ito sa kanya, habang itinutulak ang kanyang dibdib, ayon sa mga dokumento ng search warrant.

Kontratista sa militar ng Canada

Naglakbay si Ruskin sa Pilipinas ng 15 beses sa pagitan ng Abril 10, 2013, at Abril 1, 2016, ayon sa search warrant. Isang buwan daw siya sa bansa bago bumalik noong Disyembre 15, 2013.

Sinasabi ng mga dokumento ng search warrant ng Winnipeg police na noong Disyembre 2013, pinigil ng mga ahente ng border services at kinapkapan si Ruskin noong pauwi ito galing sa Pilipinas.

Nakakita ang mga opisyal ng condom at gamot sa sakit na venereal, na sinasabing kaya sila naniniwala na naglalakbay siya para sa mga sekswal na kadahilanan.

Sinabi ng Winnipeg police na sinabihan sila ng Canada Border Services Agency na tumawid si Ruskin sa border patungo sa United States U.S. ng aabot sa 30 beses sa isang taon, sabi ng mga dokumento ng korte.

Nagtrabaho si Ruskin sa Department of National Defence ng ilang dekada bilang isang sibilyan na kontratista, simula noong 1997. Umalis siya noong 2016, sa parehong taon na naglabas ang Pilipinas ng tatlong warrant para arestuhin siya.

Alam ng Winnipeg police ang tungkol sa 'interes ni Ruskin sa mga bata' maraming taon bago ang imbestigasyon ng Pilipinas, ayon sa mga dokumento ng search warrant. Litrato: (Facebook)

Sinabi ng Winnipeg police na ipinaalam nila sa Canadian Forces National Counter-Intelligence Unit ang kanilang imbestigasyon kay Ruskin noong Setyembre 2013, ayon sa mga dokumento ng search warrant.

Ang mga opisyal ay ipinasa sa military police dahil ang kanilang imbestigasyon ay likas na kasong kriminal, ayon sa mga dokumento.

Sa mga rekord ng korte, sinabi ng Winnipeg police na ipinaalam sa kanila na si Ruskin ay kinontratang webmaster na nagtrabaho sa labas ng base, mula sa kanyang tinitirhan. Nangangahulugan na hindi siya dumadaan sa parehong mga regulasyon o paghihigpit tulad ng mga nagtatrabaho sa base.

Ang mga dokumento ay nagsasabi na si Ruskin ay may access sa database ng National Defence, na nangangahulugan na siya ay maaaring nakakaalam sa pagsisiyasat ng military police sa database na iyon para sa kanyang pangalan.

Para mapanatiling maingat, tumigil sila sa pagsuri sa kanyang impormasyon... [ngunit] kung hihilingin ay sine-search sa isang lihim na server, sabi ng search warrant ng pulisya.

Nagtrabaho si Ruskin bilang isang kontratista at maaaring nagkaroon ng aabot sa 100 na kontrata sa Winnipeg o sa buong mundo, na may potensyal na kita na aabot sa $15,000 kada buwan, ayon sa mga dokumento ng korte.

Maaaring siya ay may malawak na kaalaman sa computer at internet, pag-iimbak, pagtatago, pag-access at pag-iingat ng mga file, at kung paano ito gagawin na hindi masubaybayan sa kanya, sabi ng police search warrant.

Pulisya nakakuha ng utos sa hukuman na panghawakan ang mga electronics

Naghain si Ruskin ng mosyon noong Enero ng taong ito upang utusan ng korte ang Winnipeg police na ibalik ang lahat ng mga bagay na nasamsam nang ipatupad ang search warrant noong 2019.

Sa mga inihain sa korte, sinabi ni Ruskin na mahabang panahon na ang lumipas mula noon at naging mabagal ang mga pulis o kaya ay kulang sa pagsasanay.

Ang pito sa 10 device na nasamsam ay naibalik na kay Ruskin, matapos itong masuri ng ganap at walang nakitang ebidensya, ayon sa affidavit noong 2021 ni Winnipeg police Det. Chad Black.

Sinabi ng pulisya na ang iba pang tatlong item ay hindi pa nasuri dahil sa encryption na hindi pa nagawa na ma-bypass.

Nakuha ni Ruskin ang atensyon ng mga awtoridad sa Pilipinas nang imbestigahan nila ang Australian national na si Peter Scully. Litrato: Name withheld

Sinabi ni Black na patuloy na naging makabago ang teknolohiya, at maaari na ngayong ma-access ng mga pulis ang mga bagay na hindi nila nagawa limang taon na ang nakaraan.

Ang posibilidad para sa isang tulong mula sa mga ahensya sa labas at ang oras ay mahalaga, isinulat ni Black.

Noong Nobyembre 2021, naghain ng aplikasyon ang Winnipeg police sa korte para panatilihing hawakan ng tatlo pang taon ang electronics ni Ruskin, upang maipagpatuloy ng mga opisyal ang kanilang pagtatangka na i-access kung ano ang nasa loob nito.

Ang utos ay ipinagkaloob noong Martes.

Sa ilalim ng batas ng Canada, maaari lamang na manatiling hawak ng pulisya ang ari-arian ng isang tao hangga't pinapayagan ng korte. Karaniwan, ibabalik ang mga bagay kung walang inilatag na asunto.

Pulisya nahirapan makakuha ng impormasyon mula sa Pilipinas

Sinasabi sa search warrant na inalerto ang Winnipeg police sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa Pilipinas na kinasangkutan ni Ruskin noong Pebrero 2017.

Ayon sa Winnipeg police, hindi sigurado ang mga opisyal ng Pilipinas kung hihilingin nila ang extradition ni Ruskin, kaya gusto nilang malaman kung maaaring kasuhan ng Winnipeg police si Ruskin sa Canada.

Nais naming matiyak na si [Ruskin] ay mauusig dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa sa Pilipinas at kami ay handa na magtrabaho nang husto upang gawin iyon, isinulat ng Winnipeg police na si Det.-Sgt. Esther Schmeider sa dokumento ng search warrant noong 2019.

Isinulat niya na kailangan niyang harapin ang mga kaso para sa kanyang naging bahagi sa mga krimeng ito, ngunit idinagdag na kailangan nating bigyan ng naaangkop na ebidensya upang pantayan ang standard ng ating hudikatura. Umaasa ako na magkaroon ng paraan upang makuha natin ang ebidensya na [ating] kailangan.

Ang mga dokumento ng korte sa Pilipinas na nakuha ng CBC News ay nagsasabi na inaprubahan ng mga prosecutors ang mga paghabla laban kay Ruskin para sa ilang mga pagkakasala, kabilang ang ‘four counts of qualified trafficking in persons by a syndicate’ at ang ‘one count of qualified trafficking in persons committed by a syndicate’ na may kinalaman sa isang batang babae na patay na ngayon.

Inaprubahan din ang mga paghabla ng ‘one count of child abuse and five counts of syndicated child pornography.’

Ang mga piraso ng ebidensya, parehong... [mula sa] lokal at internasyonal na mga mapagkukunan, ay malinaw na nagpapakita ng isang kriminal na network ng mga online na trafficker ng bata at pedophile na kinabibilangan nina Ruskin at Scully, isinulat ni Jinky P. Dedumo, isang assistant state prosecutor sa Pilipinas, noong Hunyo 30, 2016.

Hindi humingi ng extradition order ang Pilipinas.

Ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay tumangging magkomento sa kaso dahil ito anila ay patuloy na iniimbestigahan.

Narito ang orihinal na bersyon sa Ingles na lumabas sa CBC Investigates:

Man wanted in Philippines for sex crimes against kids known to Winnipeg police since 2011: search warrant (bagong window)

Isang artikulo nina Caroline Barghout (bagong window) at Kristin Annable (bagong window) ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.