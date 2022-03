NATO gagawa ng mga plano para palakasin ang militar na presensya sa silangang Europa

Binitiwan ni Jens Stoltenberg ang mga salitang ito sa pagtatapos ng isang espesyal na ministerial meeting sa Brussels na kabilang ang mga kinatawan ng Sweden, Finland at Ukraine.

Ang mga plano, aniya, ay pagdidiskusyonan ng mga lider ng North Atlantic Treaty Organization NATO kabilang ang iba pang development sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa isang emergency meeting sa susunod na linggo sa alliance headquarters.

Ang final approval ng deployment — na inaasahan na magpapadala ng libo-libo pang mga sundalo sa Baltic states, Poland, Bulgaria at Romania — ay ilalabas sa taunang pagpupulong ng mga lider ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa Madrid, Spain sa Hunyo.

Nahaharap tayo sa bagong realidad para sa ating seguridad, kaya kailangan natin i-reset ang ating kolektibong depensa at deterrence para sa mas mahabang termino, ani Stoltenberg.

Sinabi niya na ang North Atlantic Treaty Organization NATO military commanders ay sinabihan ngayong Miyerkules na i-develop ang options sa lahat ng mga domain. Land. Air. Sea. Cyber at space.

Mayroon na ngayon 40,000 na sundalo sa ilalim ng direktang utos ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa silangang Europa. Sinabi ni Stoltenberg na dapat isama sa bagong plano ang substantially more forces on land at sa silangang bahagi ng alliance na nasa higher readiness, na may mas maraming pre-positioned equipment at supplies.

PANOORIN | NATO Secretary General Stoltenberg sinabi na ang allies ay dapat tiyakin ang seguridad:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang plano ay inaasahan na maglalagay ng mas maraming allied airpower, aircraft carrier strike groups at submarines sa rehiyon sa isang persistent basis, ani Stoltenberg.

Ang Canada ay may 540 na sundalo na naka-deploy sa Latvia. Sila ang nangunguna sa North Atlantic Treaty Organization NATO battlegroup bilang parte ng misyon na pigilan ang mas malawak na agresyon ng Russia. Ang dagdag na 120 na sundalong Canadian at isang artillery battery ay susunod na upang sumama sa kanila.

Ang dalawang Canadian frigates ay sumali sa North Atlantic Treaty Organization NATO standing task forces at ang Canadian air force ay nagbigay ng isang flight ng CF-18 jet fighters para sa air policing missions sa silangang Europa.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.