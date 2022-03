CRTC magdedesisyon kung iba-ban ang Russian state TV channel na RT sa Canada

Ang multilingual 24 oras na news channel ay inilunsad noong 2005, noong kilala pa ito bilang Russia Today, na ngayon ay makikita na sa mahigit 100 na bansa, ayon sa kanilang website.

Pinondohan ng gobyerno ng Russia, ang channel ay inilarawan ng mga kritiko bilang isang propaganda outlet para sa Kremlin.

Nagsalita ngayong araw sa Toronto, sinabi ni Canadian Heritage Minister Pablo Rodriguez na pinupuri niya ang YouTube dahil tinanggal nito ang RT channel sa kanilang website at umaasa na susunod ang Canadian Radio‑television and Telecommunications (CRTC) sa halimbawa ng naturang platform.

Titingnan natin kung ano ang gagawin ng Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC pero sa opinyon ko dapat mawala ito dito. Gusto kong marinig ang sasabihin ng Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC hinggil dito, aniya.

Kung aalisin ng regulator ang RT mula sa listahan ng foreign channels na awtorisado para i-distribute sa Canada, ang mga brodkaster sa Canada ay hindi pahihintulutan na ligal na i-carry ang naturang channel. Ang desisyon ay inaasahan na ilalabas bandang 4:30 n.h. ET ngayong araw.

Hiniling din ni Jason Woycheshyn, presidente ng Ukrainian Canadian Bar Association, sa Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC na i-ban ang RT. Sinabi niya sa CBC na naniniwala ang kanyang organisasyon na hindi kailangan o walang interes sa propaganda ng Russia sa Canada.

Ito ang batayan kung bakit hinihiling namin na i-ban ng Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC ang lahat ng access, mapa-airwaves, telebisyon, radyo o Internet, sa Russia Today o kahit anumang state-sponsored propaganda media na kasalukuyang prino-promote ng Russia, aniya.

Mga brodkaster tinanggal ang RT

Noong Pebrero 27, inanunsyo ng Rogers, Bell at Shaw na hindi na nila ipapalabas ang RT.

Ang mga kostumer na nag-subscribe sa RT at nagbayad para sa service ay makakakuha ng credit sa susunod na billing cycle, sabi ng Shaw sa isang tweet noong panahon na iyon.

Nang sumunod na araw, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na habang ang mga brodkaster ay sinimulan na tanggalin ang RT mula sa kanilang lineup, hihilingin niya sa Canadian Radio‑television and Telecommunications CRTC na i-review ang licence ng broadcaster upang siguraduhin na ang anumang desisyon na i-ban ang channel ay dadaan sa maayos na proseso.

May significant amount ng disinformation na umiikot sa Russia, kasama ang social media, at kailangan natin na parating i-call out ito, ani Trudeau noong panahon na iyon.

Ang Russia Today o RT, ay pinondohan ng Russia at palaging inaakusahan ng West na nag-aambag sa disinformation (archives). Litrato: AFP / Yuri Kadobnov URI KADOBNOV

Matapos ang pag-anunsyo ni Trudeau, inanunsyo ng Regina-based Access Communications na aalisin din nito ang RT mula sa kanilang AccessNexTV Stream lineup.

Si Rodriguez ay nasa Toronto para ianunsyo ang tugon sa Russian disinformation na kumakalat online at sa social media, ang kanyang gobyerno ay naghahanap ng mga proposal para makatulong na i-identify ang misinformation at disinformation online.

Ang $2.5 milyon ay inaalok ng pederal na gobyerno upang pondohan ang mga proyekto para makatulong na dagdagan ang civic literacy, i-promote ang critical thinking pagdating sa pagva-validate ng mga source ng impormasyon, at itaguyod ang kapasidad ng Canada na labanan ang disinformation online, ayon sa pahayag ng gobyerno.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.