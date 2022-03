Canada aalisin ang pre-arrival COVID testing para sa mga biyahero na papasok sa bansa

Kinumpirma ng sources na may nalalaman tungkol sa bagay na ito na ang Canada ay tatanggalin na ang testing requirements sa mga paliparan at land border crossings.

Sa kasalukuyan, ang mga biyahero na papasok sa Canada ay kailangan magpakita ng pruweba ng negatibong antigen molecular test sa loob ng isang araw ng kanilang flight o arrival sa border.

Ang testing requirement ay aalisin sa pagtatapos ng buwan, ayon sa sources.

Ang aksyon na ito ay dumating pagkatapos ng dalawang taon ng pagkakaroon ng pandemya habang nagsimula na muli ang pagbibiyahe at pinaluwag na ng mga probinsya at teritoryo ang paghihigpit ukol sa vaccine passports, pagtitipon at pagsusuot ng mask.

Patuloy na ite-test ng pederal na gobyerno randomly ang mga biyahero pagdating sa Canada para makilala at ma-track ang variants, ayon sa sources. Ang gobyerno ay gumagastos ng milyong-milyong dolyares (bagong window) sa pagte-test ng mga bakunadong biyahero randomly na pumapasok sa Canada.

Ang travel industry ay nakikiusap sa gobyerno na paluwagin ang testing requirements. Nagreklamo ang mga konsumer na mahal at nakakaabala ang maghanap ng aprubadong testing facilities sa ibang bansa. Ang ilang PCR tests ay nagkakahalaga ng mahigit $200, habang ang antigen ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100.

Sinabi ni infectious diseases expert Dr. Zain Chagla sa isang press conference noong nakaraang buwan na mula nang kumalat ang Omicron variant sa Canada, ang pre- at post-arrival testing ay isang unnecessary expense.

Ang vaccine mandate ng gobyerno para sa domestic at international flights mula sa Canada, para sa VIA Rail at Rocky Mountaineer trains at cruise ships ay mananatiling epektibo sa ngayon, ayon sa sources.

Binago ng gobyerno ang patakaran nito para sa mga biyahero na papasok sa Canada noong isang buwan sa pamamagitan ng pagre-require ng negatibong rapid-antigen test, kaysa sa isang molecular test.

As of Peb. 28, ang mga hindi bakunadong bata na wala pang 12 anyos na papasok sa Canada ay hindi na kailangan iwasan ang pagpunta sa mga daycare, eskuwelahan o iba pang mataong lugar sa loob ng dalawang linggo.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.