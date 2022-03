Inflation rate ng Canada nasa 30-year high na ngayon sa 5.7%

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Miyerkules na ang inflation rate ay umabot sa pinakamataas na rate mula Agosto 1991. Mas mataas mula sa level noong Enero na 5.1 porsyento, at mas mataas sa inaasahang 5.5 porsyento na na-poll ng mga ekonomista ng Bloomberg.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ipinapakita sa chart na ito ang inflation rate ng Canada sa nakalipas na mga dekada. Litrato: Statistics Canada

Ang energy prices ay isang pangunahing factor sa increase, habang ang umiiral na krisis sa Ukraine ay nagpataas sa mga presyo noong buwan na iyon at sa sumunod. Ang presyo ng gasolina ay tumalon ng 6.9 porsyento sa buwan pa lang ng Pebrero, at tumaas ng halos a third kumpara sa parehong period noong nakaraang taon.

Binanggit ng data agency ang geopolitical conflict sa Eastern Europe at sa Middle East para sa mataas na presyo, habang ang uncertainty sa global oil supply ay nagpatong ng upward pressure sa mga presyo.

Ang mga presyo sa grocery store ay isa pang pangunahing factor, habang ang presyo ng pagkain na binili sa mga tindahan ay naging 7.4 porsyento na mas mahal kaysa sa nakalipas na taon. Ito ang pinakamabilis na pace of gain para sa kategorya na ito mula 2009.

Ang pagkakaroon ng matitirahan ay mas mahirap na rin gawin, ang shelter costs ay tumaas ng 6.6 porsyento sa nakaraang taon. Ito ang pinakamabilis na pace of increase mula 1983.

Sa kabilang banda, ipinakita ng mga numero na ang maliit na bilang ng mga serbisyo ay naging mas mura kaysa nakaraang taon. Ang presyo para sa telephone services ay bumagsak ng 7.9 porsyento sa taon patungong Pebrero. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ay ang pagkilos ng iba’t-ibang cellular companies noong 2021 na mag-alok ng bonus data na walang additional charge.

Ngunit ang price drop ay dumating noong Pebrero 2021, nangangahulugan na hindi na magiging factor ang taunang paghahambing mula ngayon.

Ang presyo para sa child care at housekeeping sevices ay naging mas mura, at least sa ilang bahagi ng Canada. Bumaba ito ng 32.8 porsyento month over month sa Saskatchewan at 18.2 porsyento sa Newfoundland and Labrador kasunod ng pagpapakilala ng bagong child care grants.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.