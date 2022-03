Ukraine humingi ng dagdag na tulong sa U.S. habang umigting ang atake ng Russia sa Kyiv

Ang pinakahuling balita:

Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagsalita sa kongreso ng Estados Unidos sa isang virtual address.

Umigting ang labanan sa Kyiv, matitinding pagsabog iniulat magdamag sa silangang lungsod ng Kharkiv.

Ang mamamahayag na si Marina Ovsyannikova pinagmulta matapos magprotesta laban sa paglusob ng Russia sa Ukraine sa state TV (bagong window) .

Ukrainian Canadians ukol sa talumpati ni Zelensky sa Parlamento (bagong window), at personal na war connections.

Nagsalita ang presidente ng Ukraine sa United States U.S. lawmakers ngayong Miyerkules sa isang virtual address mula sa Kyiv, habang ang kanyang bansa ay lumalaban sa pagsalakay ng Russia at sa pinaigting na pambobomba.

Sa ikatlong linggo ng digmaan, ipinahiwatig ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na may dahilan pa rin para maging optimistiko dahil ang mga negosasyon sa gobyerno ng Russia ay maaaring magbunga ng isang kasunduan.

Bago ang kanyang talumpati, pinasalamatan ni Zelensky si United States U.S. President Joe Biden at ang lahat ng mga kaibigan ng Ukraine para sa $13.6 bilyon na bagong suporta. Umapela siya para sa mas maraming armas at mas maraming sanctions para parusahan ang Russia at inulit ang kanyang panawagan na isara ang langit ng Ukraine laban sa Russian missiles at planes.

Sinabi ni Zelensky na ang demands ng Russia ay magiging mas realistic matapos magkita ang mga delegado noong Martes via video. Ang dalawang panig ay inaasahan na mag-uusap muli ngayong Miyerkules.

Kailangan pa rin ng effort, kailangan pa rin ng pasensiya, aniya sa kanyang video address sa bansa. Ang anumang digmaan ay natatapos sa isang kasunduan.

Sinabi niya na ang puwersa ng Russia ay hindi na nakaabante sa teritoryo ng Ukraine ngunit ipinagpatuloy ang heavy shelling ng mga lungsod.

Samantala, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na ang isang neutral military status para sa Ukraine ay seryosong pinagdidiskusyonan sa businesslike talks.

Ang developments sa diplomatic front at sa ground ay naganap habang ang bilang ng mga taong lumilikas mula sa Ukraine sa gitna ng pinakamabigat na labanan sa Europa mula noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig ay umabot na sa tatlong milyon.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.