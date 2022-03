[Ulat] Ambassador Robles: Pilipinas kaisa na nanawagan sa Russia na itigil ang labanan

Kasi masyadong marami ang nahihirapan. ‘Ito ay isang humanitarian problem. ‘Yong mga tao na walang kasalanan ay hirap na hirap ngayon. Hindi alam kung saan pupunta. Wala namang dalang malaking pera. Naghihiwalay ang mag-asawa dahil nga ‘yong lalaki ay magsu-sundalo, sabi ni Robles sa panayam ng Radio Canada International. Kaya kung ano ang maitutulong natin ay tumulong tayo at sabayan lagi ng dasal para magkaroon ng mapayapang katapusan itong krisis na ito.

Sa pagharap ni United Nations Secretary-General Antonio Guterres (bagong window) sa media sa New York Headquarters noong Lunes, Marso 14, inilarawan niya ang matinding epekto ng labanan sa buhay ng mga inosenteng sibilyan.

Ang Ukraine ay winawasak habang pinapanood ng buong mundo. Ang epekto nito sa mga sibilyan ay nakakakilabot. Hindi na mabilang na mga inosenteng sibilyan kasama na ang mga kababaihan at mga bata ang napatay. Nawasak ang mga kalsada, airports at mga eskwelahan matapos tamaan ng mga pwersa ng Russia, sabi ni United Nations UN Secretary-General Guterres.

Sinabi ni Guterres na hindi bababa sa 24 na health facilities na ang inatake habang daan-daang libong katao ang walang mapagkukunan ng kuryente at tubig.

Maliban dito ay malaki umano ang epekto ng tumitinding labanan sa suplay ng pagkain sa mundo. Ayon kay United Nations UN Secretary-General Antonio Guterres ang pinakamahihirap na bansa ang lubhang maapektuhan lalo na ang 45 bansa sa Africa na umaangkat ng harina sa Russia at Ukraine.

Matatandaan na isang emergency special session ang idinaos ng United Nations General Assembly (United Nation General Assembly UNGA ) kamakailan at isang resolusyon (bagong window) ang inilabas. Hinihiling sa Russia na agad itigil ang lahat ng pag-atake na walang hihingin na kondisyon at umalis sa loob ng teritoryo sa kinikilalang international border ng Ukraine.

Kasama ang Pilipinas (bagong window) sa 141 na bansa na bumoto pabor sa resolusyon ng United Nation General Assembly UNGA at kumokondena sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Ang Pilipinas ay bumoboto ng yes sa United Nation General Assembly UNGA resolution at tahasang inihayag ang pagkondena ng paglusob sa Ukraine, saad sa pahayag ng Pilipinas sa special session pero hindi binanggit ang bansang Russia. Kami ay umaapela para sa proteksyon ng mga sibilyan at imprastraktura na pang-sibilyan. Mahigpit naming hinihimok na itigil ang labanan; kung tutuusin ang pagsalakay ay maaaring sarilinang itigil subalit ang depensa ay hindi maaaring matigil hanggang sa mahinto ang pagsalakay.

Sinabi ni Ambassador Rodolfo Robles, kasalukuyang Ambassador ng Pilipinas sa Canada, naaayon sa pananaw ng mga eksperto at hindi naiiba ang paninindigan ng Pilipinas. "Kanya-kanyang paniniwala pero kinondena, kasama ng Pilipinas, ang masasamang nangyayari sa Ukraine. Lalo na ang nangyayari na mga pambomba ng civilian at civilian infrastructure. Walang kalaban-laban.

Siguro isingit na natin ang Manila Declaration na talagang ang lahat ng bansa ay may soberanya at sovereign rights kung tawagin. And utos ng United Nations UN at ibang bansa naniniwala silang dapat panindigan natin ang paggalang, pagrespeto sa soberanya at sovereign rights sa lahat ng malalayang bansa. Para sa akin walang duda ang Ukraine ay isang independent sovereign republic kaya invasion ang tawag, giit ni Robles.

Ang Manila Declaration ay ang kauna-unahang nakasulat na komprehensibong plano at mga batayang ligal para sa mapayapang pagresolba sa mga pandaigdigan na hidwaan. Inaprubahan ito ng United Nation General Assembly UNGA noong 1982.

'Yung Manila declaration ay nagsasabing lahat ng alitan ng bansa ay kailangan maayos sa pamamagitan ng matahimik na pag-uusap at tahimik na pagpapalitan ng kuro-kuro para maiwasan ang gulo at magkaroon ng katahimikan sa buong mundo, dagdag ni Robles.

Para kay Mary Ann Ng, presidente ng Filipino Centre Toronto, mahalaga na manindigan ang Pilipinas. Ito ay nagpapatuloy sa ilang taon na at sinakop pa nila ang ilang [Crimea] teritoryo ng Ukraine. Ito ay malinaw na paglusob at ako ay nagagalak na ang Pilipinas ay sumasang-ayon sa 140 na bansa hinggil sa ginagawa ng Russia na walang duda [ay] isang pagsalakay, aniya.

Ang Filipino Centre - Toronto ay isang community centre na layunin na mapanatili ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino at maiparamdam ang presensya ng komunidad sa Greater Toronto Area. Litrato: Radio Canada International / Rodge Cultura

Ang Russia at Pilipinas ay may bumubuti na ugnayan sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag pa noon ng pangulo na idol at favourite leader si Russian President Vladimir Putin.

Binisita ni Pangulong Duterte ang bansang Russia at nakipagpulong kay Putin noong Mayo 2017. Nasundan ang pagbisita ni Duterte sa bansa noong Oktubre 2019.

Pinuri ni Ng ang pagkondena ng Pilipinas (bagong window) sa ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Sang-ayon ako na merong economic repercussions pero kailangan natin manindigan na itigil ang pananakop sa isang malayang bansa. Kahit pa ano ang economic benefits natin. Tayo ay kailangan manindigan para sa isang negosasyon sa katahimikan at tayo rin dapat ay manindigan laban sa invasion, sabi ni Ng.

Ipinapanawagan sa resolusyon ng United Nations UN General Assembly (bagong window) na itigil ng Russia ang opensiba sa Ukraine. Bagama't maraming bansa ang bumoto pabor dito, kinontra ito ng limang bansa - Belarus, Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), Eritrea, Russia at Syria habang 35 na bansa naman ang nag-abstain.