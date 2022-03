5 Canadian scholars nanalo ng $100K Killam Prize para sa pananaliksik

Pinangalanan ng Canada Council for the Arts ang mga nanalo ngayong taon para sa prestihiyosong Killam Prize ngayong araw.

Ang parangal ay ibinibigay taon-taon sa mga iskolar na umangat sa larangan ng humanities, social sciences, natural sciences, health sciences at engineering.

Kasama sa 2022 recipients sina Carl E. James, ang Jean Augustine Chair sa Education, Community and Diaspora sa York University sa Toronto, para sa kanyang pananaliksik kung paano lumikha ng isang mas pantay-pantay na lipunan at ang kanyang interdisciplinary work sa identity, race, class, gender, racialization at immigration.

Ang cardiologist at epidemiologist na si Salim Yusuf ng McMaster University sa Hamilton ay pinuri para sa kanyang trabaho sa prevention at treatment ng cardiovascular disease.

Sa Halifax, ang Dalhousie University ethicist na si Francoise Baylis ay kinilala para sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik tungkol sa assisted human reproduction, transplantation, deep brain stimulation at genetic enhancement.

Binigyan din ng parangal ang University of Toronto nanochemistry expert na si Geoffrey Ozin, na ang trabaho ay naging inspirasyon para sa development ng lithium-ion batteries, supercapacitors at fuel cells; at ang Dalhousie physics professor na si Jeff Dahn ay kinilala bilang isang pioneer sa battery technology na ginagamit sa power tools at electric vehicles.

Ang Killam Prize winners ay pinipili ng isang komite na binubuo ng kanilang peers. Kabilang sa mga dating nanalo sina Victoria Kaspi, ang yumaong si Mark Wainberg, at ang Nobel Prize winner na si Arthur McDonald.

Itinaguyod noong 1965, ang Killam Trusts ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 500-milyong-dolyar, kabilang ang halos $70 milyon mula sa Canada Council.

Ang programa ay ipinagkaloob ni Dorothy Killam bilang pag-alaala sa kanyang yumaong asawa, ang Canadian industrialist na si Izaak Walton Killam.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.