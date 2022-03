Russia inilagay sina Trudeau, ang foreign affairs at defence minister sa ‘black list’

Ang iba pang pederal na pinuno ng mga partido — sina interim Conservative leader Candice Bergen, New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh, Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet at Green Party parliamentary leader Elizabeth May — ay sinabihan na hindi rin maaaring tumuntong sa Russia.

Ang daan-daang mga MP mula sa lahat ng partido at ang mga lider ng iba’t-ibang Ukrainian-Canadian groups — kabilang si Alexandra Chyczij, ang presidente ng Ukrainian Canadian Congress (UCC) — ay inilagay din sa black list ng Russia.

Ang pagkilos na ito ay tugon sa agresibong paninindigan ng Canada laban sa Russia kasunod ng kanilang walang dahilan na pagsalakay sa Ukraine.

Kasama ng ilang makapangyarihang bansa sa West, ang Canada ay nagpataw ng sanctions sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin, sa kanyang malapit na political allies, senior government leaders at bilyonaryong mga oligarko na kumokontrol sa industriyang Ruso at iba pang mga entidad sa ibang bansa.

Ang Canada at ang allies tulad ng United Kingdom U.K. ay nanguna rin upang idiskonekta ang financial institutions ng Russia mula sa global economy habang hinigpitan ang exports ng Russia at nagpatupad ng mataas na taripa sa Russian imports.

Ang epekto ay naging mapanira sa ekonomiya ng Russia ngunit ang mga sundalo ni Putin ay lalo pang umabante sa Ukraine mula nang ipataw ang sanctions at taripa, pinaulanan nito ng bala ang mga siyudad at pinatay ang libo-libong tao.

Sa kanyang talumpati sa Parlamento ng Canada ngayong Martes, pinasalamatan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Trudeau at ang Canada para sa kanilang kontribusyon hanggang sa punto na ito — nagpadala ng lethal aid ang Canada, kasama ang amunisyon. Hinikayat din niya ang mga lider ng Canada na mag-contribute sa isang no-fly zone para i-shut down ang Ukrainian airspace sa mga Rusong warplanes.

Sa isang pahayag, sinabi ng Russian foreign ministry na ang pagba-ban sa maraming Canadians ngayon ay dahil ang official Ottawa ay may Russophobic rage.

Ang hakbang na ito ay pinuwersa at ginawa bilang tugon sa mapangahas na poot ng kasalukuyang rehimen ng Canada, na sinubok ang aming pasensiya sa loob ng mahabang panahon. Bawat Russophobic attack, pag-atake man ito sa Russian diplomatic missions, airspace closures, o sa aktuwal na pagkaputol ng bilateral economic ties ng Canada na ikasasama ng interes ng Canada, ay tiyak na makakatanggap ng decisive at hindi kinakailangang simetriko na rebuff, sabi ng ministry sa isang Russian post (bagong window).

(Walang naiulat na mga pag-atake sa diplomatic missions ng Russia ngunit sa halip ay mapayapang protesta sa harap ng embahada ng Russia sa Ottawa.)

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ni Trudeau na ang prime minister ay hindi nababahala sa bagong Canadian additions sa Russian black list.

Ang tanging tugon mula sa Russia na interesado kami ay isang agarang pagtatapos sa ilegal, hindi kinakailangan na digmaan sa Ukraine. Hanggang mangyari iyon, ang Canada at ang ating allies ay patuloy na magpapataw ng nakakapilay na sanctions kay Putin at sa kanyang enablers sa Russia at Belarus, ayon sa tagapagsalita.

Nang tanungin tungkol sa pagkaka-ban sa Russia, sinabi ni Joly na siya ay hindi nasorpresa at hindi siya aatras sa harap ng agresyon ni Putin.

Sa tingin ko ang kailangan nating gawin — bawat araw, bawat linggo — ay ianunsyo ang sanctions. Alam namin na marami pa tayong dapat gawin at alam natin na ang ating sanctions ay talagang dapat targetin si Putin mismo, na ginawa natin, ani Joly.

Bukod sa pagba-ban kay Trudeau, Joly at Anand ngayong Martes, dinagdag ng Russia sina United States U.S. President Joe Biden, United States U.S. Secretary of State Antony Blinken, ang anak ni Biden na si Hunter, ang dating presidential candidate na si Hillary Clinton, ang Central Intelligence Agency CIA chief na si William Burns at ang White House press secretary na si Jen Psaki sa black list.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.