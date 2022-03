Canadians nahati nang husto ukol sa pandemic performance ni Trudeau, ayon sa poll

Ang poll, na isinagawa ng Angus Reid Institute kasama ang CBC, ay napag-alaman na 48 porsyento ng Canadians ay naniniwala na si Trudeau ay nakagawa ng good o very good job sa pandemya so far.

Ang 48 porsyento ay sinabi naman na si Trudeau ay nakagawa ng bad o very bad job.

Sinabi ni Shachi Kurl, presidente ng Angus Reid Institute, na tila kinumpirma ng findings ang alam na ng maraming Canadians tungkol sa political divide na isiniwalat ng pandemya.

Kung minsan kumpirmasyon ito ng isang trend… sinasabi lang nito kung nasaan tayo bilang isang bansa, ikinuwento niya sa CBC News.

Sa mga sumagot na si Trudeau ay nag-perform poorly, 31 porsyento ang nagsabi na hinawakan niya ang pandemya very badly - doble ng bilang ng respondents na nagsabi na nakagawa siya ng very good job.

Apat na porsyento ng respondents ang nagsalita na hindi nila masabi kung gaano kahusay ang performance ni Trudeau.

Ang mga response ay kinolekta sa pamamagitan ng isang online survey na isinagawa mula Marso 1 hanggang 4 sa isang representative randomized sample ng 2,550 Canadians na 18 taong gulang pataas na miyembro ng Angus Reid Forum. For comparison purposes only, ang probability sample na ganito kalaki ay magdadala ng margin of error na plus or minus two percentage points, 19 beses mula 20.

Limampu't anim na porsyento ng respondents ang nagsabi na si Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ay nakagawa ng good job ngayong pandemya, habang 34 porsyento ang nagsabi na she has done poorly.

Ang responses ay nahati nang husto sa mga party line

Ang mga opinyon tungkol sa performance ni Trudeau ay hinati nang husto ang party lines, ipinahayag ng Conservative voters ang kanilang overwhelming dissatisfaction at ang Liberal supporters ay nag-alok ng overwhelmingly positive impressions.

Sa Conservatives, 84 porsyento ang nagsabi na si Trudeau ay nakagawa ng bad o very bad job, habang 88 porsyento ng Liberals ang nagsabi na ang prime minister ay nakagawa ng good o very good job.

Sa mga New Democratic Party NDP voters, 67 porsyento ang nagsabi na si Trudeau ay nakagawa ng mahusay na trabaho. Nagbigay naman ang Bloc Québécois supporters ng mas negatibong assessment - 62 porsyento sa kanila ang nagsabi na Trudeau has done badly.

Ang performance ni Trudeau ay pinakanegatibong na-rate sa Alberta at Saskatchewan, kung saan 45 porsyento ng respondents ang nagsabi na siya ay gumawa ng very bad job. Ang Canadians sa Atlantic provinces at sa British Columbia ay mas satisfied sa performance ni Trudeau.

Si Trudeau at ang Liberal na gobyerno ay nagpatupad ng maraming hakbang para pabagalin ang pandemya sa nakalipas na dalawang taon, kasama ang pagsasara ng international borders at ang pagpapatupad ng vaccine mandates para sa ilang biyahero at pederal na manggagawa. Responsable rin ang pederal na gobyerno para sa pagkuha ng mga bakuna.

Canadians sa Prairies least satisfied sa kanilang mga premier

Ang mga gobyerno ng probinsya at premiers ay responsable para sa karamihan ng paghihigpit sa panahon ng pandemya, kasama ang pagsasara ng mga eskuwelahan at negosyo, ang pagpapatupad ng indoor gathering limits at vaccine mandates, at ang pagpapamahagi ng bakuna.

Ang Atlantic Canadians ang pinaka-satisfied sa kanilang mga premier, pito mula sa 10 ang nagsabi na ang kanilang mga premier ay nakagawa ng mabuti sa panahon ng pandemya.

Ang Atlantic provinces ang nakaranas ng tuloy-tuloy na mababang case numbers kaysa sa anumang lugar sa Canada, isang bagay na in-attribute sa precautions na ipinatupad sa rehiyon — kabilang ang Atlantic Bubble, na nilimitahan ang interprovincial travel.

Sa labas ng Atlantic provinces, ang British Columbia ang nagtala ng pinakakaunting kaso at kamatayan sa kada 100,000 residente sa Canada. Anim sa 10 residente ng British Columbia B.C. ang sinabi na satisfied sila kay Premier John Horgan.

Ang mga residente ng Manitoba at Alberta ang least satisfied sa kanilang mga premier.

Halos 8 sa 10 Manitobans ang nagsabi na sina Premier Brian Pallister at Premier Heather Stefanson have done badly.

Pito sa 10 Albertans ang nagbigay kay Premier Jason Kenney ng isang failing grade. Sinabi ni Kurl sa isang interbyu na palaging ginagalit ni Kenney ang isang really significant constituency ng Albertans sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng kanyang approach sa pandemya.

Para kay Kenney in particular, ang nakita natin ay almost the reverse Midas touch, ani Kurl tungkol sa mga resulta. Halos lahat ng ibang premier ay nagkaroon ng a little bit of grace o nakakuha ng a little bit of extra understanding.

Ang mga respondent sa Ontario at Quebec ay mas evenly divided, ang slim majority ng Ontarians ay nagsabi na si Premier Doug Ford ay nakagawa ng bad job at ang majority ng Quebecers (57 porsyento) ay sinabi na si Premier François Legault has done well.

