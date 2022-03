Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagbigay ng talumpati sa Parlamento ng Canada

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Bago ang kanyang talumpati, inanunsyo ng pederal na gobyerno ang bagong restrictions sa 15 Rusong opisyal na pinayagan at sinuportahan si President [Vladimir] Putin sa kanyang paglusob sa isang mapayapa at malayang bansa.

Sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ang dagdag na tulong kabilang ang military personnel at mga heneral.

Paunti-unti, nakikita araw-araw, ang layunin ay palakasin ang pressure sa Rusong rehimen, at patawan ng mga sanction ang mga indibidwal dahil parte sila ng decision-making na kaugnay ng malaking sakuna na nakikita natin sa Ukraine ngayon, aniya ngayong Martes mula sa isang bulwagan sa West Block.

Matapos ang talumpati ni Zelensky, ang Speaker ng Senado at ang Speaker ng House ay nagbigay rin ng talumpati sa House of Commons, kasunod ang mga lider ng tatlong Opposition parties at isang miyembro ng Green Party.

Ang parlamento ay hindi naka-iskedyul na magtipon hanggang Marso 21, ngunit inaprubahan ni House Speaker Anthony Rota ang isang espesyal na request upang maganap ang talumpati. Ang mga MP at senador ay nasa House din para sa event.

Sinabi ng gobyerno ng Canada na mula noong attempted annexation ng Crimea noong 2014 ng Russia, nagpataw ang bansa ng sanctions sa 900 na indibidwal at entities.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press.