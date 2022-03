Shelling tumama sa Kyiv habang 3 European lider planong bisitahin ang lungsod

Ang pinakahuling balita:

Mga pagsabog naiulat sa Kyiv habang ni-report ng mga awtoridad sa Ukraine ang artillery strikes.

Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Europa para sa mas maraming armas at trade embargo laban sa Russia. Inaasahan na magbibigay ng talumpati si Zelensky sa Parlamento ng Canada 11:15 n.u. ET.

Ang mga lider ng Poland, Czech Republic at Slovenia ay pupunta sa Kyiv para ipakita ang suporta sa Ukraine.

ANALYSIS | Bakit ang Ukrainian diplomats at mga lider ay kaunti lang ang pag-asa na tatapusin ng peace talks ang pakikidigma (bagong window) ng Russia.

Ang opensiba ng Russia ay umabante papalapit sa central Kyiv ngayong Martes, kasama ang ilang serye ng strikes na tumama sa isang residential neighbourhood habang ang mga lider ng tatlong bansa sa Europa ay planong bisitahin ang kapitolyo para ipakita ang walang alinlangan na suporta para sa Ukraine.

Ilang sandali bago madaling araw, ang malalaking pasabog ay narinig sa Kyiv mula sa sinasabi ng Ukrainian authorities na artillery strikes. Ang shelling ay nagdulot ng malaking sunog at nagkaroon ng isang frantic rescue effort sa tinamaan na apartment building na may 15 palapag. Isang tao ang napatay at ilan ang na-trap sa loob.

Ang shockwaves mula sa pagsabog ay napinsala ang pasukan ng isang downtown subway station na ginagamit bilang bomb shelter. Ang mga awtoridad ng siyudad ay nag-tweet ng isang imahe ng napinsalang facade, at sinabi na ang mga tren ay hindi na hihinto sa naturang istasyon.

Ang araw na ito ay isang mahirap at mapanganib na sandali, ani Mayor Vitali Klitschko, na nag-anunsyo ng 35 oras na curfew simula 8 n.g.

PANOORIN | Napinsalang mga bayan sa Ukraine nagdalamhati para sa mga namatay na sundalo:

Habang pinaigting ng Russia ang pag-atake sa Kyiv, ang mga lider ng Poland, Czech Republic at Slovenia ay planong bumisita sa kapitolyo ng Ukraine ngayong Martes sa isang European Union mission para ipakita ang suporta para sa bansa.

Ang layunin ng pagbisita ay ipahayag ang walang alinlangan na suporta ng European Union para sa Ukraine at ang kalayaan at independence nito, itinuweet ni Czech Prime Minister Petr Fiala.

Sasamahan siya ni Slovenian Prime Minister Janez Jansa, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki at Jaroslaw Kaczynski, ang deputy prime minister ng Poland para sa seguridad at ang lider ng conservative ruling party.

Ang Russian at Ukrainian negotiators ay plano rin na ipagpatuloy ang diplomatic talks na na-pause noong Lunes.

Zelensky magsasalita sa Parlamento

Inaasahan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magbibigay ng talumpati sa Parlamento ng Canada 11:15 n.u. ET. Ang CBCNews.ca ay ipapalabas ang speech ng live.

Bago ang kanyang talumpati sa Canadian MPs, nagbigay ng talumpati si Zelensky sa mga lider ng Joint Expeditionary Force — isang U.K-led task group ng armed forces mula sa ilang bansa sa Europa — via videolink Martes.

Ang presidente, na hinikayat ang Europeans na tulungan ang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa amin, ay sinabi na ang Ukrainian military ay mabilis na nauubusan ng mga armas at iba pang hardware na pinadala ng Western nations sa kanyang bansa. Umapila rin siya para sa full trade embargo laban sa Russia, at sinabi na ang sanctions ay hindi naging sapat upang i-counter ang pag-abante ng Russia.

Kailangan natin kilalanin na ang Russia ay isang rogue state at kailangan magkaroon ng trade embargo laban sa Russia, ani Zelensky. Ito ay isang bagay na kailangan namin at kailangan niyo rin, tulad ng buong mundo, upang tiyakin na may kapayapaan sa Europa at Ukraine.

Inulit ni Zelensky ang kanyang frustration sa North Atlantic Treaty Organization NATO dahil sa pagtanggi nito na magpatupad ng isang no-fly zone sa Ukraine sa kanyang talumpati sa mga lider ng Joint Expeditionary Force JEF .

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.