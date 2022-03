Manitoba nakatakdang alisin ang natitirang public health orders, restrictions sa Martes

Pinaalalahanan ng Manitoba Health ang mga taga-Manitoba na ang pagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar ay matatapos na ng 12:01 a.m. sa Martes, Marso 15, sa isang news release na ipinadala ni Health Minister Audrey Gordon ngayong Lunes.

Gayunpaman, ang mask ay patuloy na magiging required para sa lahat ng indibidwal na papasok sa health-care facility, kabilang ang mga bisita.

Ang mask ay hindi na required para sa staff o mga estudyante sa mga eskuwelahan at child-care facilities. Ang physical distancing requirements at cohorts ay hindi na rin required sa mga lugar na ito.

Ang mga indibidwal ay maaaring patuloy na magsuot ng mask sa iba’t-ibang settings batay sa kanilang kagustuhan, personal risk o iba pang rason, sinabi ng probinsya sa release.

'Ituon ang mga mata sa bola': epidemiologist

Bagama’t ang mga pag-uutos ay inalis na, patuloy na imo-monitor ng public health ang mga positibong kaso at severe outcomes kaugnay ng COVID-19 at magbibigay ng updated na impormasyon sa mga taga-Manitoba.

Dagdag pa rito, sa Marso 15, ang public health orders na nililimitahan ang pagbibiyahe sa hilagang Manitoba ay magwawakas na, ang individual case investigations kaugnay ng COVID-19 ay ititigil na at ang probinsya ay hindi na mag-generate ng key codes para sa federal COVID Alert app.

Patuloy tayong magbibigay ng public health recommendations at guidance sa COVID-19, ngunit ngayon ang Manitobans ay binigyan ng kapangyarihan na gumawa ng sariling desisyon tungkol sa nararapat para sa kanilang sarili at kanilang pamilya, ani Dr. Brent Roussin, chief provincial public health officer, sa news release.

Hindi na rin ire-require ng public health ang mga nagpositibo sa COVID-19 na mag-self-isolate, at nirerekomenda para sa Manitobans na may sintomas o nag-test ng positibo para sa COVID-19 na mag-self-isolate sa loob ng limang araw, at iwasan ang non-essential visits sa high-risk individuals o settings sa loob ng 10 araw.

Ang mask ay may mahalagang papel na ginampanan na nakatulong para bawasan ang pagkalat ng COVID-19, sinabi ni Cynthia Carr, isang epidemiologist sa EPI Research Inc., sa kanyang interbyu sa Information Radio ng CBC ngayong Lunes.

Sinabi ni Carr na habang ang health restrictions ay natatanggal, ang Manitobans ay dapat manatiling mapagmatyag. Binanggit niya ang United Kingdom U.K. , na inalis lahat ng COVID-19 health restrictions tatlong linggo na ang nakalipas, ngunit dumoble ang COVID-19 case rate mula noon.

Sinabi ni Carr na lahat ng tao ay dapat ipagpatuloy ang kanilang duty of care sa isa’t-isa, hindi alintana ang public health restrictions, at nagbabala sa mga taong nagpaplano na magbiyahe ngayong spring break na ikonsidera ang case rates sa pupuntahang destinasyon.

Narating na natin ang magandang kalagayan dati, at nagkaroon ng escalations, kaya kailangan pa rin natin ituon ang mga mata sa bola.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.