Poilievre inanunsyo ang suporta para sa imigrante, binatikos ni Brown ukol sa niqab ban

Si Poilievre, ang MP para sa Ottawa-area riding ng Carleton na kinokonsidera na nangunguna sa race, ay nagpahayag ng mga bagong polisiya ngayong Lunes na sinabi niyang gagawing mas madali para sa skilled immigrants na i-practice ang kanilang propesyon sa Canada. Nangako siya na haharapin ang mga money-grabbing gatekeeper na nagdedetermina kung ang imigrante ay kwalipikado na magtrabaho sa Canada.

Ngunit si Brown, ang kasalukuyang alkalde ng Brampton, Ont., ay sinabi na si Poilievre ay walang kredibilidad na ianunsyo ang anumang polisiya na malaking nakakaapekto sa minority communities tulad ng imigrasyon dahil hindi siya publikong nanindigan laban sa mga polisiya na disproportionately ay nakakaapekto sa kanila.

Inakusahan ni Brown si Poilievre na sinuportahan ang prinopose na niqab ban sa citizenship ceremonies at isang hotline para i-report ang barbaric cultural practices tulad ng sexual slavery o honour killings - dalawang elemento ng 2015 Conservative election platform. Sinabi ng mga kritiko na ang mga polisya ay parte ng isang cynical attempt upang i-mobilize ang anti-immigrant votes, habang sinabi ng supporters na ito ay naglalayong protektahan ang values ng sekularismo at pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Binanggit ng ilang Conservatives na ang nakaraang pagsuporta ng partido para sa mga polisiya na ito ang nagpapaliwanag kung bakit mahina ang suporta ng ilang immigrant communities sa partido noong pederal na eleksyon ng 2019 at 2021.

Ang isang post-election report (bagong window)na hinanda para kay dating party leader Erin O’Toole ay nakatuon sa poor performance ng partido sa tinatawag na ethnic voters. Ang may-akda ng report, ang dating Conservative MP na si MP James Cumming, ay sinabi na nadapa ang partido noong 2021 campaign sa must-win regions tulad ng Greater Toronto Area at greater Vancouver dahil nanatiling masama ang loob ng mga residente dito dahil sa niqab ban at sa hotline.

Si Poilievre ay miyembro ng gabinete nang unang prinopose ng dating Conservative government ang mga ideya na ito noong 2015. Sinabi ni Brown na ang asosasyon ni Poilieve sa mga proposal ay maaaring maging kahinaan sa susunod na general election.

Imbes na gawin ito na most welcoming country sa mga imigrante sa buong mundo, masaya niyang itinulak ang kuwento na pinaghiwalay lamang ang mga tao kaysa pag-isahin sila, ani Brown.

Sa katunayan, kinuha ni Mr. Poilievre ang campaign spokesperson na arkitekto ng 2015 Conservative federal election campaign. Ito ang parehong kampanya na ginawang plataporma ang dalawang kasuklam-suklam na mga patakaran at ikinatalo ng Conservatives sa 2015 general election.

Ni-recruit ni Poilievre si Jenni Byrne - isang dating senior staffer kay ex-prime minister Stephen Harper at ang 2015 campaign manager ng partido - upang pamunuan ang kanyang leadership team.

Sinabi ni Brown na taas-noo niyang lalabanan ang mga pagtuligsa sa kalayaan sa relihiyon. Nangako siya na tatargetin ang Bill 21, ang kontrobersyal na secularism law ng Quebec, na pinupuwersa ang public servants na alisin ang religious garb habang nasa trabaho.

Hindi ako kailanman nahiyang lumaban sa intolerance and never will. Lahat ng Canadian na pinuno ay dapat ganito rin ang nararamdaman, ani Brown.

Hindi agad rumesponde ang campaign spokesperson ni Poilievre para sa request na magkomento tungkol sa mga atake ni Brown.

Sa isang campaign announcement sa Markham, Ont., sinabi ni Poilievre na siya ay magiging kampeon para sa skilled immigrants na nahihirapan na i-practice ang kanilang propesyon sa Canada dahil sa mga probinsyal na gobyerno o regulatory bodies na kung minsan ay inaabot ng 18 na buwan o higit pa bago i-certify ang isang bagong imigrante na makapagtrabaho sa kanyang napiling propesyon.

Ito ay matagal ng isyu para sa mga imigrante na may advanced degrees. Marami sa kanila ang pumupunta sa Canada para magtrabaho sa mga propesyon tulad ng engineering, medisina at law at bigla na lang nalaman na may mga balakid na dapat lagpasan tulad ng testing, licensing at study requirements - mga polisiya na tinitiyak na ang foreign-trained professionals ay kasing kwalipikado ng kanilang Canadian equivalents.

Habang ang licensing ng mga propesyonal ay istriktong nasasakupan ng probinsya, sinabi ni Poilievre na gagamitin niya ang pederal na kapangyarihan upang hikayatin ang mga probinsya na gawing mas mabilis ang kanilang certification work.

Tinawag niya ito na 60-day guarantee, sinabi ni Poilievre na kapag siya ay nahalal, magbibigay siya ng mas maraming pera sa mga probinsya at teritoryo na humihikayat sa occupational licensing bodies na bigyan ang mga imigrante ng mga lisensya para makapagtrabaho sa loob ng 60 na araw matapos matanggap ang kanilang aplikasyon.

Prinopropose din niya ang tinatawag na merit-based licenses, na pahihintulutan ang mga imigrante na magtrabaho sa kanilang propesyon matapos pumasa sa isang skills and competence test kaysa kumpletuhin ang mas maraming coursework.

Nang tanungin ukol sa pagsali ni Brown sa leadership race, sinabi ni Poilievre na ang Brampton mayor ay sasabihin at gagawin ang lahat para mahalal.

Sinabi ni Poilievre na ang dating pagsuporta ni Brown sa carbon tax ay disqualifying din. Sinuportahan ni Brown ang presyo sa carbon emissions (bagong window) nang siya ay lider pa ng Progressive Conservative Party of Ontario.

Siya at ako ay hindi magkakasundo sa kanyang carbon tax, ani Poilievre.

Hindi ko maintindihan ang point of view na iyon. Sa ngayon, ang Canadians ay nagbabayad ng $1.70 a litre at higit pa. Maraming Canadians ang nararamdaman na hindi man lang nila makuha ang kalayaan ng mobility dahil masyadong mahal ang pagasolinahan ang kanilang mga sasakyan at pumunta sa kanilang destinasyon. Tatanggalin ko ang tax na iyon. Ipu-pursue ko ang teknolohiya hindi taxes, resulta hindi revenue.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.