Talks nagpapatuloy habang tinarget ng puwersa ng Russia ang mga siyudad sa Ukraine

Ang puwersang militar ng Russia ipinagpatuloy ang magpagparusang kampanya para mabihag ang kapitolyo ng Ukraine sa pamamagitan ng paglaban at pambobomba sa suburbs ng Kyiv ngayong Lunes matapos maganap ang isang airstrike sa military base malapit sa Polish border na dinala ang digmaan malapit sa pintuan ng North Atlantic Treaty Organization NATO .

Ang isang bagong round ng pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Russia at Ukraine ay inaasahan na magdadala ng progreso sa evacuation ng mga sibilyan mula sa mga nilusob na lungsod ng Ukraine at ang paghahatid ng emergency supplies sa mga lugar na walang sapat na pagkain, tubig at gamot.

Ang pagpupulong ngayong Lunes sa pagitan ng mga kinatawan mula sa Russia at Ukraine, ay gaganapin sa pamamagitan ng video conference, ito ay magiging isang mahirap na diskusyon itinuweet ni Ukrainian presidential aid Mykhailo Podolyak (bagong window).

Samantala, umalingawngaw ang air raid alert sa mga siyudad at bayan sa buong bansa magdamag, mula sa kalapit na Russian border sa silangan hanggang sa Carpathian Mountains sa kanluran, habang patuloy ang labanan sa labas ng Kyiv.

Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na ang puwersa ng Russia ay pinaulanan ng bala ang suburbs ng kapitolyo, isang pangunahing politikal at estratehikong target.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.