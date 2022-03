[Ulat] Paglikom ng tulong para sa pamilya ng Pinoy homicide victim sa Winnipeg patuloy

Sa naunang panayam kay Joshua Lim, isa sa mga kaibigan ng biktima, tumulong siya na makalikom ng pondo para mapagaan ang bigat na pinapasan ng pamilya Barrion sa biglaang pagpanaw ng kanyang kaibigan.

Tumulong si Joshua na maset-up ang GoFundMe page para kay John Lloyd. Ito ay makakatulong sa gastos sa burol. Para sa akin, walang magdusa dapat na nawalan ng anak. Ang sa akin lang siguro mas makakagaan kahit papaano at makakatulong ito ng malaki sa kanila, sabi ni Joshua.

Binawian ng buhay si John Lloyd alas-tres ng madaling araw noong Pebrero 15. Natagpuan ito na sugatan sa pinagtatrabahuhan na beer store sa Winnipeg. Namatay ang biktima matapos isugod ng mga rumerespondeng emergency services sa ospital.

Dalawang linggo matapos ang krimen, Pebrero 28, inanunsyo ng Winnipeg Police ang pagkaaresto ng tatlong suspek na itinuturong may kaugnayan sa naganap na krimen.

Isiniwalat ng pulisya na isang robbery ang nangyari na humantong sa pamamaril at ikinamatay ni John Lloyd.

Hindi na idinetalye ang resulta sa imbestigasyon ng Homicide Unit kung ano ang nangyari sa gabi na naganap ang krimen at ang partisipasyon ng mga naarestong suspek.

Kinilala ang mga suspek na sina William Arthur Sampson at Ryan Jeron Smith, 51 at 40 taong gulang, na parehong sinampahan ng kasong second degree murder at armed robbery gamit ang isang baril. Nahaharap din ang mga suspek sa iba pang mga kaso. Magkahiwalay na inaresto ang dalawa noong Pebrero 25.

Nasa kustodiya rin ng otoridad ang 37 taong gulang na kinilalang si Robert Gordon Francis na nahaharap sa kasong manslaughter, armed robbery gamit ang isang baril at iba pang kaso. Si Francis ay inaresto dalawang araw matapos ang robbery homicide na insidente, Pebrero 16.

Ayon sa tiyahin ng biktima na si Minda Barrion Dayao napanood niya ang bidyo na kuha sa CCTV ng pinagtrabahuhan ni John Lloyd noong gabi na nangyari ang krimen. Pero laking dismaya niya dahil mahirap umano mamukhaan ang mga suspek. Hindi naman mamukhaan kasi nga may face mask tapos nakatakip ng hood ang ulo, dismayadong sabi ni Minda. [Sana] magkaroon ng justice ang pagkamatay niya wala na rin man tayong magagawa kasi [nangyari] na. Ang kailangan lang natin ngayon hustisya sa pagkamatay niya, nagpipigil sa pag-iyak na sabi ni Minda.

Hindi umano makakalimutan ni Minda Dayao ang pagiging magalang ni John Lloyd na nagmamano sa kanya saan man sila magkita. Litrato: FB/Dayao

Naihatid na sa kanyang libingan si John Lloyd noong Marso 3. Hindi napigilan na mapaiyak na ikinwento ng tiyahin ng biktima ang sinapit nito sa kamay ng pumatay sa kanya. Galit doon sa... kailangan ng justice dahil 'yung bata naman kaya lang nagtrabaho para lang eh... para makapag-ipon ng pera para kapag nag-enrol siya may pera siya, napahikbi na sabi ni Minda.

Samantala, umabot na sa $15,459 ang donasyon sa GoFundMe page (bagong window) na layong makalikom ng $20,000 para matustusan ang gastos sa burol at libing ni John Lloyd.