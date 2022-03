Pearson Airport inaasahan ang busiest March Break travel day mula nang mag-pandemya

Ito ang unang pagkakataon mula 2019 na magaganap ang taunang holiday na walang ipinapatupad na rekomendasyon laban sa non-essential travel, dumating lamang ito nang tanggalin ng Canada ang requirement (bagong window) para sa mga nagbabalik na biyahero na magbigay ng pruweba ng negatibong PCR test. Ngunit nagbabala ang Greater Toronto Airports Authority (GTAA) sa mga pasahero sa Pearson International Airport na asahan ang delays dahil epektibo pa rin ang COVID-19 measures.

Mga biyahero sa Terminal 3 ng Pearson Airport sa Toronto (archives). Litrato: La Presse canadienne / Frank Gunn

Ito ay medyo magiging ibang karanasan, ani Rachel Bertone, isang senior adviser ng Greater Toronto Airports Authority GTAA .

Magkakaroon ng medyo mas matagal na processing times dahil sa COVID-19 health checks. Kaya kung ikaw ay dadating sa terminal, hinihiling namin sa mga pasahero na mag-empake ng pasensiya.

Ano ang dapat malaman kung ikaw ay bibiyahe

Nirekomenda ng airport authorities na gawin ng mga pasahero ang sumusunod:

Dumating ng 90 minutos bago ang iyong departure para sa isang domestic flight.

Kung ikaw ay bibiyahe sa ibang bansa, magtungo sa airport tatlong oras bago ang takeoff.

Magsuot ng mask. Required pa rin ito sa mga flight at sa loob ng mga terminal at ang patakaran na iyon ay magiging epektibo pa rin pagkatapos ng Marso 21 kung saan tatanggalin na ng Ontario ang mask mandate, dahil ang mga airport terminal ay nasa ilalim ng federal jurisdiction.

Siguraduhin na lahat ng miyembro ng pamilya ay fully vaccinated kung sila ay mas matanda sa 12 taong gulang.

Ang pagbabalik sa Canada ay hindi na nangangailangan ng PCR test, ang mga biyahero ay kailangan mag-produce ng negatibong resulta mula sa isang rapid antigen test na kinuha nang hindi lalagpas sa 24 oras bago ang kanilang flight.

Ang mga pupuntahang destinasyon ay maaaring may sariling testing at vaccination requirements na dapat alam ng mga biyahero bago mag-book, ayon kay Richard Smart, presidente at CEO ng Travel Industry Council of Ontario.

Nirerekomenda ni Smart na mag-book ng biyahe sa pamamagitan ng isang agency na pamilyar sa sitwasyon at maaaring magbigay ng assistance sa kakailanganin na COVID-19 paperwork.

Talagang importante na kausapin ng mga konsumer ang kanilang authorized travel agency at agent para makakuha ng impormasyon na kakailanganin nila para maging confident at informed bago gumawa ng anumang travel purchase, ani Smart sa isang interbyu.

Dahil ito ay napaka-destination dependent.

Bahagi ng artikulo ni Trevor Dunn (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.