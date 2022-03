Indigenous face mask co. nagsimulang gumawa ng kokum scarf para suportahan ang Ukraine

Mga isang taon at kalahati na ang nakalipas, si Tyson Wesley ng Kachechewan First Nation, ay nagsimula ng kompanya na tinawag na Indigenous Face Masks.

Originally nagsimula kami sa layunin na 600, magbigay ng 200 masks sa Fort Albany, 200 sa Kashechewan at 200 sa Attawapiskat, aniya.

Lumaki kami at mas maraming tao ang nagsimulang maging interesado.

Ang kompanya ay nakabenta ng mahigit 45,000 masks sa panahon ng pandemya at nag-donate ng 45,000 masks sa iba’t-ibang Indigenous communities sa buong bansa.

Ngayon, nagsimulang gumawa ng mga kokum scarf ang kompanya, na tampok ang tradisyonal na floral design.

Sinabi ni Wesley na ang scarf ay nagmula noong nag-migrate ang mga taga-Ukraine sa Canada noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 na siglo. Maraming tao mula sa Ukraine ang nanirahan sa Prairies (ang mga probinsya ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba) at bumuo ng mga relasyon sa mga lokal na katutubo.

Sinimulan ni Tyson Wesley ang Indigenous Face Masks initiative bilang paraan para tulungan ang kanyang komunidad at iba pang remote First Nations. Litrato: Tyson Wesley

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang Ukraine ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-atake ng Russia. Ang foreign ministers mula sa Ukraine at Russia ay nagsagawa ng peace talks, ngunit wala pa ring kasunduan ang naaabot. Ang dalawang panig ay sumang-ayon na ipagpatuloy ang peace talks.

Ang eksaktong death toll ay imposibleng i-verify ngunit sinabi ng human rights office ng United Nations ngayong linggo na na-verify nito na may 1,207 civilian casualties, kabilang ang 406 na nasawi at 801 na nasugatan. Ngunit ang bilang na iyon ay maaaring mas mataas pa.

Sinabi ni Wesley na dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine, nagdesisyon sila na gumawa ng kokum scarves.

Nais namin kilalanin ang koneksyon at gusto namin makita kung saan kami makakatulong, aniya.

Imbes na face masks, naglagay kami ng mga scarf sa aming website at sinimulang ibenta ito.

Sa ngayon, sabi ni Wesley, nakabenta na sila ng 12,000 scarves, at nakakalap ng mahigit $6,300 para sa Red Cross.

Ito ang aming paraan upang maging parte ng mga gawain para suportahan ang Ukraine, aniya.

Ang layunin namin ay makatulong as much as we can at makita kung magkano ang aming makakalap para makatulong.

‘Pagpapakita ng solidaridad’

Dagdag pa ni Wesley na ang feedback na kanyang nakuha ay naging positibo.

Sa palagay ko maraming tao ang hindi talaga nauunawaan ang kasaysayan at koneksyon sa pagitan ng early Ukrainian settlers nang dumating sila dito at ang kasaysayan ng scarf, aniya.

Ipinapakita namin ang aming pakikiisa at ipinapadala ang aming mga dasal sa Ukraine sa pamamagitan ng pagsusuot ng aming mga scarf.

Ang ibang Indigenous people ay nagbahagi ng kanilang mga kuwento tungkol sa kokum scarf para suportahan ang Ukraine.

Si Heidi Manitowabi, isang Anishnaabe na babae na nakatira ngayon sa Sudbury ngunit nagtira sa Ukraine sa loob ng ilang taon matapos ang high school, ay sinabi sa CBC na ang pagsusuot ng scarf ay personal para sa kanya.

Ito ay napakalapit sa puso ko, aniya.

Hindi lang ako may personal na relasyon sa Ukraine, nais ko rin gumawa ng paalala, isang paalala para sa aming mga mamamayan sa relasyon namin sa Ukraine.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Sarah MacMillan.