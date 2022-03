[Ulat] Suporta sa pangangalap ng donasyon para sa apektado ng giyera sa Ukraine bumuhos

Malaking bagay umano ang makakalap na tulong ayon kay Volodymyr Vorobets. May mga tao na nagdadala ng iba-ibang tulong pero espesipiko namin na hinihiling na magdala sila ng medical supply dahil ‘yan ang unang prayoridad, hygiene [kit], damit, tactical gear, personal, protective equipment at iba pa, ani Vorobets.

Kumilos si London Ukrainian Centre President Volodymyr Vorobets at kapwa Ukranians para makalikom ng pondo at in-kind donations sa pamamagitan ng pangongolekta ng humanitarian aid.

Pinalitan ni Volodymyr Vorobets, kaliwa, kasama ang kaibigan ang napupunit na bandila ng Canada at Ukraine na iwinagayway sa London Ukrianian Centre sa probinsya ng Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang London Ukrainian Centre kung saan ginaganap ang masasayang okasyon at party noon ay nagsilbing donation drop centre na ngayon. Ang aming kababayan ay lumalaban at kailangan nila ang aming tulong. Napagdesisyunan namin bilang community centre na organisahin itong paglilikom sa donation centre. Masasabi ko na napaka-busy mula alas-dyes pa ng umaga noong Lunes hanggang ngayong araw, sabi ni Vorobets.

Pinoproseso, ibinubukod bago isinilid sa mga kahon ang mga natanggap na donasyon sa centre. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Mula pa noong Lunes abala ang packing at processing. At kagabi meron na mahigit 1500 na kahon ang naligpit na tinatayang titimbang sa 25 kilos bawat isa. Kaya makikita mo ang dami at laki sa aming operasyon, ani Vorobets.

Nilusob ng pwersang militar ng Russia ang Ukraine sa utos ni Russian President Vladimir Putin noong Pebrero 24.

Mahigit 2.5 milyon katao na ang napilitang umalis sa bansa batay sa datos ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNCHR (bagong window). Patuloy pa na dumadami ang refugees na karamihan sa tumakas sa giyera ay nagtungo sa bansang Poland na umabot na sa 1,524,903.

Hindi umano maatim ni Arlene Albino ang makita ang paghihiwalay ng mag-pamilya habang tumatakas sa mas ligtas na lugar sa gitna ng bakbakan sa Ukraine. Litrato: RCI/Rodge Cultura

“Para sa akin dapat kondenahin kasi hindi tama ‘yong ginagawa ng Russia na pumatay ng mga inosenteng tao,” nababahalang sabi ng Filipino Canadian na si Arlene Albino. Siyempre malungkot lalo na para sa mga bata dahil ang mga pamilya nagkahiwa-hiwalay dahil ang mga lalaki pumupunta sa giyera. At saka ang inaasahan na pagtaas ng presyo [sa bilihin] dahil nakakaapekto ito sa pandaigdigang ekonomiya, dagdag ni Albino.

Naiulat sa CBC News na may mga sibilyang nasaktan o namatay matapos madamay sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng lumulusob na militar ng Russia at dumedepensa na pwersa ng Ukraine. Pero wala pang bilang ng mga nasawing sibilyan mula sa sources ang independyente na mabeberipika ng Radio Canada International.

Inaasahan ng UNCHR (bagong window) na lolobo sa apat na milyon ang bilang ng mga refugees na aalis sa Ukraine para takasan ang patuloy na karahasan.

Malaki ang pasasalamat ni Vorobets sa kanyang komunidad sa London na tumugon at nagpaabot ng mga tulong.

Kinilala ni Vorobets ang pakikiisa ng mga Pilipino sa pangangalap ng tulong. Meron kaming mga Filipino volunteers dito. Nakita ko sila. Sana matandaan ko ang mga pangalan nila. Nakikipagkamay ako sa bawat isa at niyakap sila. Pero napakaraming tao. May iskedyul kami para sa volunteers at salitan sila sa umaga, hapon at gabi, sabi ni Vorobets.

Bukas ang London Ukrainian Centre sa London, Ontario para tumanggap ng tulong mula alas-4 ng hapon hanggang alas-10 ng gabi sa araw ng Lunes hanggang Biyernes at sa alas-10 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon sa araw ng Sabado. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Idineklara ng UNCHR (bagong window) ang Level 3 emergency sa Ukraine dahil sa mabilis at lumalalang humanitarian crisis sa bansa.

Nagpapasalamat si Vorobets sa lahat ng tumulong sa nagpapatuloy na paglikom ng donasyon sa kanilang komunidad sa London, Ontario.