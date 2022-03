Canada nagdagdag ng 337,000 na trabaho noong Pebrero, doble sa inaasahan

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Biyernes na nagdagdag ang Canada ng 337,000 na bagong trabaho noong Pebrero, kaya bumaba ang jobless rate sa 5.5 porsyento.

Mas mababa ito sa 5.7 porsyentong jobless rate na nakita noong Pebrero 2020, bago dumating ang COVID-19. Kaunti lang ang layo sa all-time record low na 5.4 porsyento na naabot noong Mayo 2019.

Ang wave ng lockdowns na nakatuon sa pagpapabagal ng pagkalat ng Omicron variant ay nagresulta sa pagkawala ng mga trabaho noong Enero, ngunit ang surge noong Pebrero ay sapat na para mabawi iyon.

PANOORIN | Ilang trabaho ang nawala sa ekonomiya ng Canada dahil sa Omicron:

Ang mga sektor na matinding tinamaan ng COVID ay nakabawi na, ang food at accommodation sector ay nagdagdag ng 114,000 na bagong trabaho.

Habang lumabas muli ang Canadians mula sa kanilang mga tahanan noong Pebrero, ang mga negosyo sa accommodation at food services at information, culture and recreation ay naghabol upang mag-rehire ng workers, ani economist Royce Mendes ng Desjardins.

May mga senyales ng recovery sa mga numerong ito. Ang kabuuang bilang ng oras na ginugol sa trabaho ay nag-surge ng 3.6 porsyento noong Pebrero, sapat na upang ilagay ang numero na iyon sa itaas ng bilang bago mag-pandemya.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang jobless rate sa Canada Litrato: CBC / Statistics Canada / Pete Evans

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.