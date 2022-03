Canada nagpataw ng sanctions sa Rusong oligarko na si Roman Abramovich

Sa kabuuan, limang top business leaders ang naidagdag ngayong Biyernes sa listahan ng mga taong nagpapahintulot kay President Vladimir Putin na makipagdigma sa Ukraine.

Nagpataw ng parusa ang pederal na gobyerno sa 32 organisasyon at kompanya na may kaugnayan sa military at security services ng Russia, kasama ang foreign intelligence service ng bansa.

Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ang mga bagong parusa sa huling araw ng kanyang pagbisita sa Europa at sinabi na ang Russian elites ay pagbabawalan na magsagawa ng negosyo sa Canada at ang kanilang mga ari-arian ay mapi-freeze.

Si Abramovich, na may-ari ng Chelsea Football Club sa United Kingdom, ay humahawak din ng 28 per cent stake sa Evraz, ang steel company na may operasyon sa Western Canada.

Sinabi ni Trudeau na alam ng pederal na gobyerno ang potensyal na epekto nito, ngunit malaki ang tiwala na hindi maaapektuhan ang 1,700 na taong nagtatrabaho para sa Evraz sa Regina.

Sinamahan ni Justin Trudeau si Polish President Andrzej Duda sa isang press conference nang bumisita siya sa Europa ngayong linggo (archives). Litrato: AP / Czarek Sokolowski

Ang parusa sa mga Rusong opisyal at oligarko tulad ni Abramovich ay nakadirekta sa kanila para hindi sila kumita o makinabang mula sa ekonomikong aktibidad sa Canada - o sa kasipagan ng Canadians na nagtatrabaho sa mga kompanya kung saan meron silang investments, ani Trudeau sa Warsaw, bago sumakay ng eroplano pabalik ng Canada.

Obviously titingnan nating mabuti ang mangyayari, ngunit tiwala tayo na hindi ito magkakaroon ng impact sa mga hard working Canadians na gumagawa ng magandang trabaho sa mga kompanya sa buong bansa.

Noong isang linggo, sinabi ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland na parte ng diskusyon sa paligid ng sanctions ay kung magkakaroon ito o hindi ng tinatawag na collateral damage sa ekonomiya ng Canada at sa mga manggagawa.

Si Abramovich ay may direktang ugnayan kay Putin, ayon sa United States U.S. Treasury Department.

PM sinabi na ang sanctions ay magkakaroon ng impact

Nag-anunsyo ng sanctions ang United Kingdom U.K. laban kay Abramovich noong Huwebes, at sinabi na Si Abramovich ay kasangkot o naging involve sa pag-destabilize ng Ukraine at pagbabanta sa teritoryal na integridad, soberanya at kalayaan ng Ukraine, sa pamamagitan ng Evraz PLC.

Kamailan lang sinabi ni Prime Minister Boris Johnson na hindi maaaring magkaroon ng safe havens para sa mga sumusuporta sa paglusob sa Ukraine.

PANOORIN | U.K. nagpataw ng parusa sa Rusong bilyonaryo na may-ari ng Chelsea soccer club:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ng United Kingdom U.K. na si Abramovich ay may epektibong kontrol sa kompanya.

Gayunpaman, naglabas ng pahayag ang Evraz at sinabi na hindi nila kinokonsidera si Abramovich na may epektibong kontrol sa kompanya, dahil sa kanyang estado bilang isang minority shareholder, at wala siyang karapatan na magtalaga o magtanggal ng majority ng mga miyembro ng board at wala siyang abilidad na tiyakin na ang kompanya ay aakto ayon sa kanyang kagustuhan.

Sinabi rin ng kompanya na 10 board members ang nag-quit matapos ianunsyo ng Britanya ang sanctions.

Patuloy na iginigiit ni Trudeau, sa buong panahon ng kanyang pagbisita, na ang mga sanction ay may makahulugang epekto sa abilidad ng Russia na makipagdigma sa Ukraine.

Nakita natin ang pagbagsak ng ekonomiya ng Russia, ang pagbagsak ng ruble, ang patuloy na pagsasara ng Russian stock exchange, aniya.

Nakita natin ang mga seryosong epekto, oo, sa mga mamamayan ng Russia, ngunit nakita rin natin ang epekto sa mga taong pinayagan at hinikayat si Vladimir Putin sa nakalipas na mga taon.

Sinabi niya na ang West ay patuloy na paiiralin ang pressure "gaano man katagal ito abutin."

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.