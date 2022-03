British Columbia babaguhin ang COVID-19 restrictions matapos itong luwagan

Sinabi ng provincial health officer ng British Columbia na si Dr. Bonnie Henry noong nakaraang linggo na ang probinsya ay nasa mas magandang posisyon upang ikonsidera ang pagtatanggal ng pandemic restrictions bago magsimula ang spring break ng mga estudyante sa Lunes.

Sinabi niya na ang bilang ng mga naoospital ay bumaba na, ang immunity mula sa pagbabakuna ay mataas at mas maraming at-home rapid test ang ipinamimigay.

Ngunit sinabi ni Henry na ang coronavirus ay umiikot pa rin sa ilang parte ng probinsya.

Hindi tulad ng ibang probinsya, nire-require pa rin ng British Columbia B.C. ang pagsusuot ng mask sa indoor public spaces at ang pagpapakita ng vaccine cards.

Ang Ontario, halimbawa, tinanggal na ang lahat ng capacity limits at proof of vaccination, habang plano nito na wakasan ang mask mandates sa maraming lugar tulad ng restawran sa Marso 21.

Transit mask mandate

May haka-haka na ang anunsyo sa Huwebes ay magiging tungkol sa pagtatanggal ng mask mandates, na magiging partikular na interes ng mga negosyante at organisasyon na ni-require ang mga kostumer na magsuot ng facemask sa loob ng maraming buwan.

Sinabi ni Translink CEO Kevin Quinn na ang organisasyon ay ikokonsidera ang pagtatanggal sa mask mandate sa transit vehicles kung papayagan sila ng public health advice, ngunit ang organisasyon pa rin ang may huling salita.

Tatanggapin namin ang rekomendasyon [ni Henry] at titingnang mabuti ang aming polisiya bago gumawa ng anumang desisyon, ani Quinn sa The Early Edition ngayong Huwebes.

Palagi kaming sumusunod sa pinaka-timely na public health advice. Isa itong malaking desisyon kaya sa palagay ko sa aming parte nais namin marinig kung ano ang sasabihin ng public health officer at magpapasya mula roon.

Sinabi ni Quinn na kahit na tanggalin ang mask mandate, ang mga kostumer ay maaari pa rin magsuot ng facemask sa transit kung mas komportable sila na gawin ito.

Ang ibang transit users sinabi naman na mas gusto nila na manatili ang mask mandate dahil ang transit ay hindi kasali sa ibang mga paghihigpit.

Walang vaccine card requirement at walang capacity limit ngayon sa transit… ang tanging proteksyon na mayroon kami ay ang mask, ani Daryl Dela Cruz, isang daily transit rider sa Surrey, British Columbia B.C. , na nagsimula ng isang petisyon na hinihiling sa TransLink at public health officials na panatilihin ang mask mandate.

Sinabi ni Dela Cruz na dahil malapit na ang spring ang mga tao na may allergies na may coronavirus ay maaaring ikalat ang sakit nang mas mabilis.

May mga alaala pa ako sa bus bago mag-pandemya sa ganitong panahon ng taon at nagkaroon ako ng really bad sneezing fits, sinabi niya sa The Early Edition.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Early Edition