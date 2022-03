[Ulat] Sarili o kolektibong responsibilidad? Pag-aalis sa masking sinuri ng mga Pinoy

Naramdaman umano ni KMC Executive Director Flordeliz Dandal na bagama't ikinatuwa ng marami sa kanyang kasamahan at kakilala na aalisin na ang mask mandate, pinipili umano ng karamihan na ipanatili ang patakaran sa trabaho ngayon. Litrato: KMC/Dandal

Sinabi ni Kababayan Muticultural Center KMC Executive Director Flordeliz Dandal na ang patuloy na pagsusuot ng mask sa trabaho ay sentimyento ng kanilang mga tauhan.

Ang desisyon ng staff ay mananatili ang mask habang nagbibigay kami ng services kasi biro mo isang oras… dalawang oras kinakausap mo ‘yong mga clients although merong plexiglass, sabi ni Dandal.

Ang Kababayan Muticultural Center KMC ay isang organisasyon na itinayo ng mga Pilipino sa Toronto mahigit apat na dekada na ang nakalipas. Pangunahing layunin ng grupo ang tulungan ang newcomers sa kanilang paninirahan sa Toronto.

Merong programa ang Kababayan Muticultural Center KMC sa komunidad para sa mga miyembro ng pamilya - sa kabataan, sa kababaihan at sa matatanda.

Ano pa rin kami cautiously itutuloy namin ‘yong mask. Kasi 'yun nga two hours ka nakikipag-usap sa clients na ganun kahaba. Hindi mo sila kilala. Hindi yata legal na tanungin sila kung may vaccine sila kaya ‘yong mask ok lang, sabi ni Dandal.

Inanunsyo ni Ontario Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore nitong Miyerkules na simula Marso 21 ay hindi na mandato sa probinsya ang pagsusuot ng mask sa mga eskwelahan, gyms, restaurants at mga tindahan sa buong probinsya.

Natutunan na natin na mamuhay na nandiyan at pamahalaan ang COVID-19 sa mahabang panahon, sabi ni Moore sa media conference. Ito ay nangangailangan ng pagbabago tungo sa isang mas balanse na pagtugon sa pandemya, sabi ni Moore.

Ang mga indibidwal na organisasyon ay may kalayaan na patuloy na magpatupad at may kapangyarihan na ipanatili ito ayon kay Dr. Kieran Moore kahit aalisin na ang mandato sa pagsusuot ng mask sa probinsiya (archives). Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Nilinaw ni Moore na ang utos sa pagsusuot ng mask ay mananatili sa public transit, long-term care, retirement homes, at ibang health care settings at mga tagpuan na maraming kumpol ng mga tao.

Ang lahat ng ibang regulasyon sa COVID-19 at mga kautusan ay nakatakda naman na alisin pagsapit ng Abril 27 kasama na ang utos sa pagsusuot ng mask sa mga natitirang lugar na ipinapatupad ito.

Pinagbatayan sa desisyon ng probinsya ang mga tinitingnan na health indicators gaya ng positivity rate sa COVID-19 test, pagbabakuna at ang bilang ng mga naoospital dahil sa COVID-19.

Aming tututukan, maingat na imo-monitor ang trend ng COVID-19 sa buong probinsya. Hindi kami magdadalawang-isip na umaksyon kung magbabago ang sitwasyon at ipapaalam namin sa Ontarians ang mga mahahalagang pangyayari, sabi ni Moore.

Tiwala naman si Dandal na napapanahon na para tanggalin ang kautusan sa pagsusuot ng mask at mahaba na rin ang panahon na nagtiis sa mask ang marami.

I think panahon na rin para ialis ang mga restrictions na ’yon para mas masaya 'yung mga kabataan. Pero ang mga seniors naroon pa rin ang kaba tungkol sa pag-alis ng mask. 'Yung adult mabilis lang naman mag-adjust, komento ni Dandal.

Si Lito Puno ay cook sa kainan na Tagpuan, bilihan ng mga lutuing Pilipino, sa Scarborough, Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ayon kay Lito Puno, kahit hindi na ipag-utos ay mas pipiliin pa rin niya na magsuot ng mask sa trabaho at sa tuwing lalabas siya ng bahay. Sa akin mas safe ka kung meron ka [mask] kasi hindi mo alam kung sino ang may bakuna o wala. 'Di ba? Just try to protect yourself huwag masyadong tiwala sa iba, sabi ni Lito.

Balak ni Lito na patuloy na magsuot ng mask hanggang sa katapusan ng taon.

Bakunado na si Lito pero nag-aalala umano siya para sa iba na wala pang bakuna at sa kanyang sarili ngayon na tatanggalin na ang utos sa pagma-mask. Well, [it] depend[s] sa 'yo kung gusto mo o hindi. Kasi kung [may] kakilala [ka na] hindi nakabakuna, 1, 2, 3 [shots] wala siya, at buong family. So hindi ako komportable na harapin ko siya. Kumpare ko, kakilala man o hindi. So ipo-protect ko [ang] sarili ko, dagdag ni Lito.

Umabot na sa 12,051,391 na indibidwal ang fully-vaccinated sa buong Ontario o 86% ng populasyon edad limang taong gulang pataas.

Sa huling tala araw ng Huwebes, Marso 10, may 15,590 (bagong window) na aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Ontario. Bumaba sa 742 ang bilang ng mga nagpositibo sa virus na nasa ospital kumpara sa 834 sa parehong araw isang linggo ang nakalipas.

Sa 742 na COVID-19 positive at nasa ospital, 46% ay isinugod sa gamutan dahil sa virus habang 54% naman sa kanila ay naospital dahil sa ibang kadahilanan habang nagpositibo rin sa COVID-19.

Mas mababa rin ang bilang ng mga COVID-19 positive na nasa ICU sa Ontario, 196 kumpara sa 224 sa parehong araw isang linggo na ang nakalipas.

Kaya paalala ni Moore sa publiko, ang pag-aalis ng mask ay hindi nangangahulugan na wala na ang panganib ng virus.

Sa pagharap ni Ontario Premier Doug Ford sa isang press conference sa lungsod ng Brantford hindi diretsahan na sinagot ng opisyal ang tanong kung siya ba ay nag-aalala na posibleng mapag-initan ang ibang tao na pipiliin na magsuot ng mask sa napaka-divisive na isyu sa paghihigpit dahil sa COVID-19. Kung gusto nila na manatiling nakasuot ng mask, ituloy lang, kung ayaw niyo na isuot, huwag isuot. Pero kailangan na natin umabante, umusad pasulong mula rito. Kaya ang mga tao ay napapagod na rin at ang lahat ng mga bata sa classroom din, sabi ni Ford.

Ikinatuwa ni Dandal ang desisyon ng Ontario government pero mabuti na rin umano ang maging maingat. Siguro cautiously nga kung may mga sitwasyon na kailangan mag-mask sila kahit na inalis na 'yong [utos sa] mask, siguro kailangan nila mag-mask. Katulad sa theater pwede pa rin mag-mask. Sa restaurant pwede na hindi [pero] may mga sitwasyon pa rin na kailangan mag-mask kahit pa inalis na ‘yong mask mandate.

Sa ulat noong Miyerkules, 27 ang bagong naidagdag na namatay sa COVID-19 at umabot na sa 12,618 ang bilang ng mga nasawi sa probinsya ng Ontario.