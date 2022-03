Ontario inanunsyo ang 30 taon na transit vision para sa probinsya

Habang mas inaakit natin ang mas maraming skilled workers sa Ontario, kailangan natin magtayo ng mas maraming daan at highway upang sumabay sa paglaki ng populasyon, ani Premier Doug Ford sa isang pahayag na inisyu ngayong Huwebes.

Ang plano ay nakapokus sa loob ng Great Golden Horseshoe (GGH), na sakop ang Waterloo, Wellington at Brant County sa kanluran, Peterborough at Northumberland sa silangan, Simcoe County sa hilaga, at Haldimand at Niagara sa timog.

Sinabi ng probinsya na ang populasyon sa area na ito ay naka-forecast na lumaki mula 10 milyon hanggang 14.9 milyon pagsapit ng 2051.

Ang plano - na nilatag ng Progressive Conservatives ilang buwan lang bago ang probinsyal na halalan - ay binanggit ang bagong conceptual transit connections.

Una sa lahat, sinabi ng mga opisyal na magtatayo sila ng bagong east-west line sa pagitan ng Burlington at Oshawa. Hindi kinumpirma ng mga opisyal kung anong uri ng transit system ito, ngunit sinabi na ang initial plans ay ipinahiwatig ang tila isang light rail system.

Plano rin ng probinsya na lumikha ng isang bagong transit loop na magkokonekta sa prinopose na Ontario Line patungong Pearson airport at Richmond Hill Centre. Nang tanungin kung saan mag-uumpisa at magtatapos ang bagong loop, hindi nagbigay ng anumang detalye ang mga opisyal.

Kasama rin sa vision ang mga paraan kung paano palalakihin at i-e-expand ang highway 400, 401, 403 at QEW.

Sa susunod na dekada lamang, sinabi ng probinsya na gagastos ito ng projected na $61 bilyon sa transit at $21 sa mga highway. Parte ng gastos na ito, ayon sa mga opisyal, ay ang inanunsyo na Highway 413 at Bradford Bypass (bagong window).

Hindi pa naglalabas ng tinantiyang gastos ang probinsya para sa mga proyektong ito.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.