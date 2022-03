2021 ang isa sa pinakamainit na taon na naitala sa Maritimes

Ang Maritimes o Maritime provinces ay isang rehiyon sa silangang bahagi ng Canada na binubuo ng tatlong probinsya: Nova Scotia, New Brunswick at Prince Edward Island.

Habang ang final analysis ay kailangan pang kumpletuhin ng Climate Atlantic Centre ng Environment Canada, tila ang nakalipas na taon ang pinakamainit na naitala sa Yarmouth, Nova Scotia N.S. , at ang pangalawang pinakamainit sa Halifax.

Sa halos lahat ng lugar sa buong Maritimes, 2021 ang naging ika-limang pinakamainit na taon.

Ang mga record na ito ay mula pa noong 1800s, ang top 10 warmest years list ngayon ay halos napuno ng mga taon mula 1999 - isa na namang senyales ng pagbabago ng ating klima.

Palakihin ang larawan (bagong window) 2021 Ranks into the Top 10 Litrato: CBC / Ryan Snoddon

Kung babalikan natin ang winter ng 2021, matatandaan na ito ay banayad at record-breaking naman sa ibang lugar. Nakita rin natin ang malaking kakulangan ng sea ice sa Gulf of St. Lawrence.

Ang banayad na winter at sea surface temperatures ang nagbigay sa atin ng magandang head start sa warmer-than-average spring season.

Para sa ibang tao, ang mas maulap at mas maulan na summer season na ating naranasan ay maaaring ang standout weather memory ng 2021.

Kahit na may ulan, ang temperatura noong tag-init ay may average na mas mataas kaysa seasonal - lalo na noong Hunyo, ang isa sa pinakamainit na naitala sa rehiyon.

Nagkaroon din tayo ng maraming humid na araw at gabi, na susi upang panatilihin ang overnight lows na mas mainit kaysa average.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang sea surface temperature anomaly reanalysis mula Oktubre 2021. Litrato: Ryan Snoddon/Weather Bell

Ang mainit na temperatura ng dagat ay nakatulong upang panatilihin na above average ang temperatura patungong fall season. Ang record-breaking na temperatura ay naobserbahan sa karagatan ng Gulf of St. Lawrence, at sa lupain din, ito ang isa sa pinakamainit na Oktubre on record.

Bagama’t nagkaroon ng isang mabagyo at malamig na Enero at Pebrero, matatandaan na ang temperatura noong Disyembre ay above average at tahimik na nagsimula ang winter season.

Isang artikulo ni Ryan Snoddon (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.