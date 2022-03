Tech Talent Pathway, bagong programa sa imigrasyon ng Saskatchewan para sa tech workers

Ang mga lugar sa mundo na nagawang tugunan ang innovation challenges na ito at isulong ang kanilang economic sectors ang magkakaroon ng magagandang trabaho at mataas na kalidad ng pamumuhay, ani Aaron Genest.

Ang mga hindi ay maiiwanan ng mga trabahong less desirable at lifestyles na mas mababa ang value at mas mababa economically.

Ayon sa gobyerno ng Canada, ang tech sector ng Saskatchewan ay lumaki ng 38 porsyento mula noong 2010.

Habang patuloy itong lumalaki, ganoon din ang pangangailangan ng mga kwalipikadong manggagawa.

Upang akitin ang high-tech workers, ipinakilala ng probinsya ang Tech Talent Pathway sa ilalim ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP).

Ang bagong inisyatiba ay gagawing mabilis ang permanent immigration ng tech workers na nagtatrabaho na sa Saskatchewan, gayundin ang mga mare-recruit sa labas ng Canada.

Habang ang Saskatchewan ay bumabangon mula sa epekto ng global pandemic, ang technology sector ay magiging isang importanteng driver ng economic growth, ani Immigration and Career Training Minister Jeremy Harrison sa isang news release. Ang bagong Tech Talent Pathway ang magbibigay sa Saskatchewan employers ng isang dedicated stream para akitin ang highly skilled talent sa ating umuunlad na technology sector.

Si Genest na isang senior manager sa Siemens Digital Industries sa Saskatoon, ay sinabi na nakikipag-unahan ang Saskatchewan sa buong mundo para makuha ang highly skilled workers na ito, at mahalaga na akitin sila at i-retain.

Sinabi ni SaskTech president Aaron Genest na ang bagong provincial program na naglalayong akitin ang mga imigrante na may technology skills ay isang hakbang sa tamang direksyon. Litrato: CBC News

[Ang bagong programa] ay nagbibigay ng signal, sa palagay ko, sa mga potensyal na imigrante na gusto nating pumunta sila at manatili dito, ani Genest.

Gusto natin na dito sila manirahan. Gusto natin na maging parte sila ng ating mga komunidad at pagyamanin ang ating mga trabaho at pagyamanin ang ating mga lungsod at bayan.

Sinabi ni Genest na ang tradisyonal na mga industriya sa probinsya tulad ng pagmimina, agrikultura at enerhiya ay nangangailangan din ng mas maraming manggagawa na may digital skills.

Habang ang post secondary institutions ay gumagawa ng isang fantastic job para mag-supply ng graduates, sinabi ni Genest na kailangan din ng mga manggagawa na may ilang taon na karanasan.

Kailangan natin ng mga tao na naiintindihan kung ano ang mga trabaho na ito sa buong mundo, mga tao na naging trabaho na ito sa loob ng limang taon, sa loob ng 10 taon, wala lang talaga na ganitong mga tao sa Saskatchewan, aniya.

Sa tuwing magha-hire tayo ng isa sa mga taong ito, nagagawa natin na mag-hire ng lima hanggang 10 na talagang junior people at i-train sila.

Kahit na mayroong bagong provincial program, mayroon pa ring mga hadlang para makakuha ng skilled workers sa probinsya.

Sinabi ni Genest na ang isang problema ay natatagalan ang pagkuha ng mga imigrante dahil sa immigration system ng pederal na gobyerno.

Kung dahil sa resourcing challenge o dahil sa COVID, o dahil may malaking bilang ng mga tao na ayaw mag-migrate sa ngayon - malamang isa sa mga ito ang dahilan, ngunit sila ang humahawak ng lahat ng proseso ng imigrasyon, ani Genest.

Halimbawa, sinabi niya na ang Saskatchewan ay maaaring tumanggap ng daan-daang Ukrainian na imigrante bukas, ngunit kailangan pa rin nilang maghintay para buksan ng pederal na gobyerno ang mga daan at pahintulutan na makapasok ang mga tao sa bansa.

Gusto natin iyon mangyari. Ang Ukraine ay may napaka-agresibo at modern na tech community… lalo na sa agrikultura at pagmimina, aniya.

Magiging maganda sana kung makikita natin ang ilan sa kanila na pumunta dito, ngunit kailangan natin hintayin na may gawin ang pederal na gobyerno.

Isang artikulo ni Scott Larson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Saskatoon Morning.