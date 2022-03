Maternity na ospital sa Mariupol matinding napinsala sa pag-atake ng Russia

Itinuweet ni President Volodymyr Zelensky na may mga tao, bata sa ilalim ng wreckage ng ospital at tinawag ang naturang na pag-atake na isang kalupitan. Sinabi ng mga otoridad na sinusubukan nilang alamin kung ilang tao ang namatay o nasugatan.

Ipinakita sa video na ibinahagi ni Zelensky ang mga hallway ng ospital kung saan nagkalat ang mga nayuping bakal at ang mga sumabog na bintana sa bawat kuwarto. Ang mga sahig ay natabunan ng mga nasirang gamit. Sa labas ng ospital, may isang maliit na sunog, at natakpan ng debris ang lupa.

Sa labas, nasunog ang mga sasakyan at makikita ang mabigat na pinsala sa tatlong two-story buildings sa isang video na ibinigay ng Mariupol city council. Halos ang buong harapan ng isang building ay nawasak. Sinabi ng konseho na ang pinsala ay napakalaki.

Kaunting bagay lang ang mas masama kaysa sa pag-target sa mga mahihina at hindi kayang ipagtanggol ang sarili, itinuweet ni British Prime Minister Boris Johnson, dagdag pa niya si Russian President Vladimir Putin ay magbabayad para sa kanyang kakila-kilabot na mga krimen.

Inanunsyo ng mga otoridad ang bagong tigil-putukan ngayong Miyerkules para pahintulutan ang mga sibilyan na makataks sa mga bayan na nakapaligid sa kapitolyo, ang Kyiv, gayundin sa southern cities ng Mariupol, Enerhodar at Volnovakha, Izyum sa silangan, at Sumy sa hilagang-silangan.

Ang dating mga tangka na itaguyod ang ligtas na evacuation doors ay nabigo dahil sa pag-atake ng puwersa ng Russia. Ngunit si Putin, sa isang tawag sa telepono sa chancellor ng Germany, ay inakusahan ang mga militanteng nasyonalistang Ukrainians na hinadlangan ang evacuations.

PANOORIN | Ukraine health system ‘nilamon’ ng krisis sa digmaan, sinabi ng WHO :

Tila nagtagumpay naman ang isang evacuation, sinabi ng mga otoridad sa Ukraine noong Martes na 5,000 na sibilyan, kasama ang 1,700 na mga dayuhang estudyante, ang nagawang tumakas mula sa Sumy, isang lungsod na may 250,000 na tao na naranasan ang matinding pagbagsak ng mga bala.

Hindi kaagad naging malinaw ngayong Miyerkules kung may mga taong nakatakas sa ibang siyudad, ngunit umalis ang mga tao mula sa suburbs ng Kyiv, marami ang nagtungo sa sentro ng lungsod, kahit na maririnig ang mga pagsabog sa kapitolyo at paulit-ulit na tumutunog ang air-raid sirens. Mula sa lugar na ito, plano ng mga tao na sumakay sa mga tren patungo sa kanlurang rehiyon ng Ukraine na hindi pa inaatake.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.