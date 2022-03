McDonald’s, Starbucks, Coke, Canadian company Shopify sinuspinde ang negosyo sa Russia

Sa loob ng mga nakaraang araw, ang mga kompanya na nakabase sa Estados Unidos ay hinarap ang lumalaking pressure sa social media na putulin ang kanilang ugnayan sa Russia dahil sa malaki nilang footprint sa bansa.

Noong Martes, inanunsyo ng McDonald's sa isang pahayag (bagong window) na pansamantala nitong isasara ang mahigit 800 restaurants at ititigil ang lahat ng kanilang operasyon sa Russia. Sinabi ng fast food chain na patuloy nilang babayaran ang sahod ng kanilang 62,000 na Rusong empleyado na maaapektuhan ng pagsasara.

Ang labanan sa Ukraine at ang humanitarian crisis sa Europa ay sanhi ng matinding paghihirap ng mga inosenteng tao, ani CEO Chris Kempczinski. Nakikiisa kami sa mundo sa pagkondena sa agresyon at karahasan at nananalangin para sa kapayapaan.

Noong una tinuligsa rin ng Starbucks ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, ngunit hindi kumilos upang isara ang kanilang 130 stores sa bansa na pagmamay-ari at pinapatakbo ng isang lisensyadong partner.

Gayunpaman, noong Martes, ilang oras pagkatapos ng pag-aanunsyo ng McDonald’s, sinabi ni CEO Kevin Johnson online (bagong window) na ang coffee chain ay sususpendihin ang lahat ng business operations sa Russia.

Logo ng coffee chain na Starbucks (archives). Litrato: Associated Press / Richard Drew

Sinabi ng Yum! Brands noong Lunes na babawasan nila ang pakikitungo sa Russia, ngunit hindi nag-anunsyo hanggang Martes ng gabi na ang humigit-kumulang 1,000 Kentucky Fried Chicken restaurants at 50 na Pizza Hut sa bansa ay pansamantalang isasara.

Isang restaurant ng KFC chain na may larawan ni Colonel Sanders (archives). Litrato: Associated Press / Wilfredo Lee

Noong una tahimik ang Coca-Cola at PepsiCo tungkol sa kanilang mga plano, ngunit noong Martes ng hapon, inanunsyo ng Coca-Cola (bagong window) na sususpendihin nila ang lahat ng kanilang operasyon sa Russia, habang sinabi ng PepsiCo na ihihinto nila ang paggawa ng ilang produkto.

Mga bote ng Coca-Cola (archives). Litrato: La Presse canadienne / AP/Jim Cole

Dahil sa mga kakila-kilabot na mga pangyayari na nagaganap sa Ukraine inaanunsyo namin ang suspension ng pagbebenta ng Pepsi-Cola, at ang aming global beverage brands sa Russia, sabi ni PepsiCo CEO Ramon Laguarta sa isang pahayag (bagong window).

Sinabi niya na ang kompanya ay patuloy na gagawa ng iba pang produkto, kasama ang essentials tulad ng gatas, baby formula at baby food.

Nakiisa ang mga naturang kompanya sa mahigit 300 businesses na ititigil ang kanilang Russian operations, ayon sa ulat ni Jeffrey Sonnenfeld (bagong window), isang management professor sa Yale University.

Kabilang sa mga kompanya na ito ang Ikea, Apple, H&M, Canada Goose, Visa at Mastercard (bagong window).

Ang Canadian companies tulad ng convenience store chain na Couche-Tard (bagong window), at e-commerce platform na Shopify (bagong window) ay inanunsyo rin ngayong linggo na sinuspinde nila ang kanilang business dealings sa Russia.

Isang Couche-Tard convenience store sa Montreal (archives). Litrato: The Canadian Press / Graham Hughes

Ang Shopify ay isang Canadian multinational e-commerce company na ang headquarters ay matatagpuan sa Ottawa, Ontario (archives). Litrato: Reuters / Chris Wattie

Sinabi ni business professor Ian Lee na ang mga kompanya na pinapanatili ang anumang relasyon sa Russia sa ngayon ay patuloy na huhusgahan ng mga tao sa buong mundo.

Hindi sila maaaring ma-associate in any way, shape, or form sa rehimeng Ruso, at ito ang dahilan kung bakit dapat silang umalis, ani Lee, isang propesor sa Carleton University sa Ottawa.

Ang mga Western na kompanya na mananatili ay gumagawa ng malaking strategic na pagkakamali, dahil lalo silang masisilip sa korte ng public opinion na completely insensitive.

Bahagi ng artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News