Mga Pilipina sa Hamilton nagsama-sama para tiyakin na maikukuwento ang kanilang istorya

Kaya nang makilala ng bagong teachers’ college graduate si Anabelle Ragsag, dating university instructor mula sa Pilipinas, sa Hamilton noong 2020, nagdesisyon si Vinluan na subukang tiyakin na wala ng ibang tao sa kanyang komunidad ang mararamdaman iyon.

Sina Vinluan, Ragsag at ang multi-generational group ng mga kababaihan ay nagsama-sama upang buuin ang Filipinas of HamOnt, nais nilang siguraduhin na ang kanilang mga karanasan - lalo na ngayong pandemya - ay dokumentado at maririnig.

Sinabi ni Vinluan na nagsimula ang lahat sa pagnanais ni Ragsag na mas kilalanin ang komunidad at kumustahin ang iba sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang survey.

Parang gusto ko to take it a step further, gusto ko talagang marinig ang mga istorya where we can… kilalanin ang ibang Pilipina sa komunidad, sabi ni Vinluan.

Habang nagkaroon ng mga koneksyon, ang volunteer-run project na Filipinas of HamOnt ay naitaguyod, ang layunin ay maging bahagi ng reshaping ng public local at global discourses and narratives, maging lider sa institutional decision-making sa buong Hamilton and beyond.

Mula noon nag-host na ang grupo ng iba’t-ibang mga event at programa para sa mga miyembro ng komunidad.

‘Lahat ay may istorya’

Sinusubukan ng grupo ngayon na maabot ang mas malaking Filipinx community - isang inclusive term na nangangahulugan na kasapi sa komunidad ang sinumang tao na may anumang gender identity - para mangamusta matapos ang magulong dalawang taong pandemya.

Ang mga gawain na ito ay tinatawag na Mahalaga Ka/You Matter campaign, isang pangalan na sumasalamin sa bilingual programming (in Tagalog and English) nito. Ang layunin ay kilalanin, idokumento at ibahagi ang mga alalahanin at karanasan ng komunidad sa panahon ng COVID-19.

Ito talaga ay tungkol sa paglikha ng mga koneksyon sa loob ng komunidad at sabihin sa mga taong ito na ang iyong istorya ay mahalaga, ang mga karanasan mo ay mahalaga, ani Vinluan.

Ang kampanya, na inisponsoran ng Hamilton Centre for Civic Inclusion (HCCI) at ng Mariam Assefa Fund, ay ide-deliver sa tatlong bahagi, ang una ay nasimulan na, na nagpopokus sa pagpapakalat at pangongolekta ng public health information.

Ang campaign coordinator na si Sheilla Diamse, na lumipat sa Hamilton noong nakaraang taon mula sa Pilipinas, ay sinabi na parte ng pagtugon sa mga alalahanin ng komunidad ay sa pamamagitan ng virtual outreach at pagpapaliit sa gap sa vaccine rates sa Filipinx community.

Lumipat si Sheilla Diamse sa Hamilton noong nakaraang taon mula sa Pilipinas. Siya ngayon ay tumutulong na patakbuhin ang bagong kampanya na tinatawag na Mahalaga Ka/You Matter na nagsasagawa ng outreach sa Filipino community sa Hamilton. Litrato: Sheilla Diamse

Batay sa datos na ibinigay ng Hamilton Centre for Civic Inclusion HCCI , ang malaking bahagi ng mga hindi bakunado ay racialized groups… sa pamamagitan ng gawain na ito, makapagbibigay tayo ng mahalagang datos o malalaman man lang ang sentimyento ng Filipino community tungkol sa pagbabakuna at ang pandemya in general, aniya.

Ang susunod na bahagi ng kampanya, isang writing workshop para sa mga kababaihan, ay magsisimula ngayong Marso 21. Ang mga workshop ay para siguraduhin na ang mga istorya ng mga Pilipina ay maisasama sa COVID-19 archive project (bagong window) ng Hamilton Public Library, na nagdodokumento ng mga karanasan sa pandemya.

Napakaganda na ibahagi ito, at magkaroon ng mga tao na matapang na ibabahagi ang mga bagay na kanilang ginawa, ani Karen Ancheta sa CBC Hamilton.

Si Ancheta ang isa sa mga workshop facilitators at isang artist at aktor sa siyudad.

Ang susunod na hakbang ay ma-archive ito sa Hamilton archive, kung willing sila na i-submit ang kanilang ginawa, at maging isang piraso ito ng kasaysayan.

Ang grupo ay kasalukuyang nananawagan para sa participants sa komunidad na makilahok.

Kung maibabahagi namin ang mga istorya, at ito ay maa-archive sa [Hamilton Public Library], ito ay isang slice ng time period na ito na may Filipina content kung ano ang naranasan nila sa panahong ito, ani Ancheta.

Lahat ay may istorya, at ang ilang tao na nakilala ko sa storytelling groups ay sinabi, ‘sino ba'ng gustong marinig ang istorya ko?’ Ngunit magugulat ka kung gaano ka-powerful ang ilagay ng ibang tao ang kanilang sarili sa iyong katayuan.

Ang pangatlo at final part ng kampanya ay isang proyekto na nakatuon sa mga bata sa komunidad.

Ang mga bata sa pagitan ng lima hanggang 11 ay maaaring lumikha ng isang drawing o illustration ng kanilang karanasan sa COVID, nang sa gayon maipahayag nila ang kanilang damdamin o emosyon sa isang art form at makilala ang ibang bata na posibleng ganoon din ang pakiramdam, ani Vinluan.

A 'home away from home'

Sinabi ni Vinluan na siya ay umaasa na magreresulta ang kampanya sa paglago ng Filipinas of HamOnt group para ang ibang tao mula sa komunidad ay mahanap ang sense of belonging sa Hamilton.

Ang ideya na patuloy na i-build ang sense of community dito, kung saan gusto mong makilahok sa programming o mga workshops, o gusto mo lang bumisita at sabihin, ‘hey, may bagong pelikula, gusto mo bang panoorin ito with me?’ In that sense, hindi naman kailangan na maging pormal ang gathering, aniya.

Para naman kay Diamse, nangangahulugan ito na makakahanap siya ng home away from home.

Para sa isang newcomer na tulad ko, hindi ko masyadong mami-miss ang Pilipinas, kasi may mga tao dito na kaparehas kong mag-isip, mga Pilipina rin, na puwede kong takbuhan, at makasama sa amazing projects tulad nito, at makapag-contribute sa komunidad.

Isang artikulo ni Aura Carreño Rosas (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.