Ontario tatanggalin ang karamihan sa mask mandates sa Marso 21, sabi ng sources

Kinumpirma ito ng dalawang sources mula sa Progressive Conservative na gobyerno ni Premier Doug Ford, na unang iniulat sa Toronto Star, Martes ng gabi.

Tinanggal ng gobyerno ni Ford ang lahat ng COVID-19 capacity limits sa indoor settings at inalis din ang vaccine certificate system noong Marso 1. Ang proof of vaccination ay hindi na required sa karamihan ng mga restawran, gyms at sinehan. Ang mga nightclub, sporting at concert venues ay pinayagan na rin na tanggalin ang capacity limits at ang restrictions sa laki ng social gatherings ay inalis na rin.

Noong panahon na iyon, hindi naging malinaw si Ford nang magkomento kung kailan matatanggal ang mask mandates at sinabi na ipapatupad pa rin ito sa loob ng ilang linggo. Sa isang news conference noong Huwebes, sinabi ni Chief Medical Officer Dr. Kieran Moore sa mga reporter na ang probinsya ay maaaring tanggalin ang mask mandate sa pagtatapos ng Marso kung patuloy na mag-i-improve ang pandemic indicators.

Dumating ang balita habang sinabi ng public health officials na ang wave ng mga impeksyon na sanhi ng lubhang nakakahawa na Omicron variant ay patuloy na bumababa sa probinsya.

Ang top doctor ng Ontario ay magkakaroon ng briefing ngayong Miyerkules ng umaga tungkol sa plano ng probinsya na mamuhay at i-manage ang COVID-19, kapalit ng kanyang planadong news conference na dapat ay gaganapin sa Huwebes.

Isang oras bago iyon, sa ganap na 10 n.u. nakatakdang mag-anunsyo si Premier Doug Ford kasama si Deputy Premier at Minister of Health Christine Elliott, ayon sa opisina ng premier. Walang detalye na ibinigay tungkol sa paksa ng pag-aanunsyo.

Iniulat ng Ontario ang dagdag na 1,208 na bagong COVID-19 cases noong Martes, na inilalagay ang aktuwal na bilang ng mga bagong kaso sa 12,000.

Iniulat ng probinsya na may 779 na tao sa ospital na may COVID-19, bumaba mula sa 914 sa parehong araw noong nakaraang linggo, at 17 pa ang nasawi kaugnay ng virus noong Martes.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.