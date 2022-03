Canada inanunsyo ang COVID rules para sa pagbabalik ng cruise ships sa Canadian ports

Tinanggal na ng Canada ang pandemic-induced na pagbabawal sa cruise ships sa mga karagatan ng Canada noong Nobyembre 1, sa kondisyon na ang mga operator ay ganap na susunod sa public health requirements.

Ang industriya ay dapat sumunod sa isang robust protocol, ani Alghabra sa mga reporter sa Halifax.

Sa ilalim ng framework na dinibelop ng pederal, lokal at probinsyal na public health agencies, gobyerno ng Estados Unidos at cruise industry, lahat ng empleyado ng cruise ships at mga pasahero ay dapat fully vaccinated laban sa COVID-19 para payagan na makapasok sa Canada, ani Alghabra.

Dagdag pa niya, ang mga pasahero ay kailangan kumuha ng COVID-19 molecular test sa loob ng 72 oras bago sumakay o kumuha ng isang antigen test sa loob ng isang araw ng pagsakay. Kailangan din nila ang isang negatibong molecular test sa loob ng 72 oras bago sila bumalik sa Canada o isang antigen test result sa loob ng isang araw ng kanilang pagdating, aniya.

Federal Transport Minister Omar Alghabra inanunsyo ang COVID-19 safety protocols para sa pagbabalik ng cruise ships sa Canadian ports sa susunod na buwan sa isang news conference noong Lunes sa Halifax. Litrato: La Presse canadienne / Keith Doucette

Ang cruise ship operators ay required na inspekyunin ang proof of vaccination at i-monitor at iulat ang test results, ani Alghabra, dagdag pa niya walang pasahero ang papayagan na umalis ng cruise ship maliban kung mami-meet nila ang testing at vaccine requirements.

Ekonomikong benepisyo sa komunidad

Ang cruise ship industry ay nagkakahalaga ng mga $4 na bilyon bawat taon sa ekonomiya ng Canada at direkta o hindi direktang responsable para sa 30,000 trabaho sa domestic tourism sector, ayon sa pederal na gobyerno.

Si Allan Gray, presidente at CEO ng Port of Halifax, ay sinabi na ang anunsyo noong Lunes ay nagbibigay ng malinaw na signal sa mga daungan at sa tourism operators na ang mga ship ay magbabalik sa isang ligtas na paraan.

Sinabi ni Gray na habang ang revival ng cruise ship industry ng Canada ay talagang welcomed, ang pinakamalaking ekonomikong benepisyo mula sa sektor ay napupunta sa tourism operators sa mga lungsod kung saan bababa ang mga pasahero.

Ang mga cruise sa maraming kaso ay hindi isang large revenue earner para sa port ito ay tungkol sa ekonomikong benepisyo na napupunta sa komunidad at ito ay tungkol sa pagsusuporta sa mga industriya, aniya.

Sinabi ni Gray na inaasahan niya na ang 2022 season, na tatakbo mula Abril hanggang Nobyembre, ay tutulong na ma-re-establish ang industriya na inaasahang babawi nang husto sa mga darating na taon. Ibinalita niya na ang Halifax ay naka-iskedyul na tumanggap ng 152 na cruise ships ngayong season.

Ang hindi tiyak na parte ay ang aktuwal na bilang ng mga pasahero on board, ani Gray. Nag-iiba ito, taas baba, kaya mahirap para sa amin sa puntong ito na makakuha ng firm numbers.

Bagong container examination facility

Samantala, inanunsyo ni Alghabra ang $7 milyon na pederal na pondo para makatulong na itayo ang bagong $15 milyon na marine container examination facility sa loob ng Port of Halifax. Ang natitirang $8 milyon ay manggagaling sa port, aniya.

Ang layunin ay bawasan ang inspection turnaround times kasama ang container congestion sa port, gayundin ang truck traffic sa downtown Halifax. Sinabi ni Gray na ang plano ay magamit ang bagong pasilidad sa susunod na taon.

Isang artikulo ng Keith Doucette (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.