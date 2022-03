Skilled trades, arts at tech meron pang magagawa para i-recruit, i-retain ang mga babae

Ngayong Martes ay International Women’s Day at pinakinggan ng The Morning Edition ng CBC Kitchener-Waterloo ang mga kababaihan na nagsasabi na may progreso sa kanilang industriya, ngunit sa bawat kaso, sinabi nila na ang mga employer ay puwedeng mas paghusayan pa ang pagsuporta sa mga babae sa kanilang mga trabaho.

Ang skilled trades

May maliit na grupo ng mga tao na patuloy na naniniwala na ang mga babae ay walang lugar sa skilled trades, ani France Daviault, executive director ng Canadian Apprenticeship Forum.

Sinabi niya na sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ng promising trends sa pagre-recruit ng mga babae sa trades, ngunit sa ngayon, limang porsyento lang ng buong workforce ng industriya ay mga babae, na isang napakaliit na bilang, aniya.

Sinabi ni Daviault na ang mga kompanya ay hindi na kailangan i-state ang obvious sa mga bagay tulad ng job postings, at sinabi na ang mga kababaihan ay dapat welcome na mag-apply.

Palakihin ang larawan (bagong window) Si France Daviault ang executive director ng Canadian Apprenticeship Forum. Litrato: Twitter/daviault_f

Sa oras na ang mga kababaihan ay nag-apply at nakuha ang trabaho, ang mga employer daw ay dapat mas marami pa ang gawin upang tiyakin na ang mga babae ay hindi nabu-bully o naha-harass sa job sites, ito raw ang isa sa mga pangunahing dahilan na narinig niya mula sa mga kababaihan kung bakit sila umalis sa industriya.

Ang kultura sa work site ay dapat makahabol at magbago. At nangangailangan iyan ng aksyon, sabi ni Daviault.

Kuwento niya ang mga kompanya ay kailangan maglagay ng mga polisiya at proseso para sa inclusion in general. Hindi lang ito dapat nakapokus sa mga kababaihan, ngunit sa Black, Indigenous, people of colour BIPOC women din, Indigenous women at mga tao mula sa LGBTQ-plus community.

Ang payo niya sa mga batang babae tungkol sa isang karera sa skilled trades ay magsaliksik, i-build ang kanilang skill set at humanap ng isang employer na may proven track record sa pagha-hire ng mga babae.

Ang sining

Sa isang panel na pinangunahan ng Wilfrid Laurier University noong Lunes, tatlong artists ang nagsalita kung ano pa ang magagawa para tulungang magtagumpay ang mga kababaihan.

Melissa Falconer, Larissa Koniuk at Nelu Handa na parte ng isang panel discussion na hinost ng Wilfrid Laurier University upang ipagdiwang ang mga kababaihan sa sining. Litrato: Wilfrid Laurier University)

Sinabi ni Larissa Koniuk, isa sa mga founder ng Bicycle Opera sa Toronto, na ang mga bagong ina ay nahaharap sa mga hamon kung nais nilang mapunta sa performing arts.

Ang oras ng rehearsal, paano isinasagawa ang mga bagay, hindi ito nagbibigay ng puwang kung nais mo na i-breastfeed ang iyong sanggol, aniya. Siya ay nagsimula ng isang bagong show na “magiging inclusive para sa mga pamilya."

Si Nelu Handa, na nagsulat para sa Baroness Von Sketch, TallBoyz at Jane, ay ipinaglalaban ang mas malaking representasyon sa pag-arte at komedya. Siya ay nagho-host ng isang comedy showcase para sa women of colour.

Ito ay ang pagbibigay-alam sa mga women of colour na may espasyo para sa kanila, aniya.

Si Melissa Falconer, isang visual artist, ay sinabi na gusto niyang gumawa ng isang bagay na tutulungan ang mga tao na makita ang kanilang sarili in their pieces at dapat mahalin nila ang kanilang sarili.

Ang tech

Pagdating naman sa mga kababaihan sa tech jobs, mayroon pa tayong kailangang gawin, ani Claudia Krywiak, presidente at CEO ng Ontario Centre of Innovation. Siya rin ay nagsisilbi sa board ng Accelerator Centre sa Waterloo, Ont.

Sa kabila ng mga pagsulong na ginawa nitong mga nakaraang taon, sa kasamaang-palad ang mga babae ay nananatiling mas hindi pipiliin ang isang karera sa teknolohiya, sa engineering, sa mathematics at computer science, aniya.

Palakihin ang larawan (bagong window) Claudia Krywiak ang presidente at CEO ng Ontario Centre of Innovation. Litrato: (IBI Group)

Binigyang-diin ni Krywiak na sa malalaking tech na kompanya, ang mga kababaihan ay bumubuo lamang sa one quarter ng workforce. Sa mas maliit na tech startups, maaaring mas malapit ito sa 30 porsyento.

Kuwento niya ang paglago mula sa isang dekadang lumipas, at ang mga pananaw ay mabagal ngunit steady ang progreso.

Ang mga kababaihan sa tech ay kailangan ng pondo, ang abilidad na makapag-network sa iba, magkaroon ng mentorship opportunities at sponsorship kung saan ang mga kababaihan ay maaaring itambal sa iba na puwedeng tumulong sa pagsulong ng kanilang karera.

Ang magandang balita ay mas tumataas ito, lalo na sa Ontario at halimbawa sa Waterloo, Kitchener na rehiyon, may ilang inisyatiba na tutulong sa mga kababaihan sa dalawang area na ito para bawasan ang barriers sa pagkamit ng tagumpay, pag-access sa network, pag-access sa sponsors at mentors, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.