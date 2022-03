Mga siyentipiko nakita ang genetic differences sa mga pasyenteng may malalang COVID

Iminumungkahi ng mga resulta na ang mga taong nagkaroon ng malalang COVID ay may genes na nag-predispose sa kanila sa isa sa dalawang problema: ang pagkabigo na limitahan ang abilidad ng virus na gumawa ng kopya ng sarili nito, o ang sobra-sobrang pamamaga at blood clotting.

Sinabi ng mga siyentipiko na ang kanilang mga nadiskubre, na inilathala sa journal na Nature (bagong window) noong Lunes, ay maaaring makatulong na gawing prayoridad ang mga treatment na puwedeng gumana laban sa sakit.

Sa bandang huli, ang impormasyon ay maaaring makatulong na i-predict kung sino ang mga pasyente na magkakaroon ng malubhang karamdaman.

Posible na pagdating ng araw maaari tayong gumawa ng predictions tungkol sa mga pasyente batay sa kanilang genome sa punto ng pagbibigay ng kritikal na pag-aalaga, sinabi ni Kenneth Baillie, isang consultant sa critical care medicine sa University of Edinburgh at isa sa mga may-akda ng pag-aaral, sa mga reporter.

Ang genetic analysis ng halos 56,000 samples mula sa mga tao sa Britanya ay nagpakita ng mga pagkakaiba sa 23 genes ng COVID-19 patients na naging critically ill, nang ikumpara ang DNA sa ibang grupo na kasama sa pag-aaral, kasama ang 16 differences na hindi pa na-identify dati.

Findings maaaring patnubayan ang paghahanap sa usable drugs

Ang bagong findings ay maaaring patnubayan ang mga siyentipiko sa kanilang paghahanap para sa mga gamot na maaaring gamitin para gamutin ang COVID-19.

Halimbawa, ang mga researcher ay nakakita ng pagbabago sa key genes na nagre-regulate ng level ng factor VIII, isang protein na involve sa pagbuo ng blood clot.

Ang blood clotting ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga pasyente na may COVID ay nag-develop ng shortage ng oxygen. Iyan ay isang potensyal na target upang maiwasan ang pagbubuo ng clots, ani Baillie.

Ngunit hindi natin malalaman kung gagana ang mga medisina na ito kung hindi natin susubukan sa tao.

Ang isa sa mga dating nadiskubreng gene, ang TYK2, ay tinarget ng arthritis drug ng Eli Lilly na baricitinib, na ngayon ay pinag-aaralan bilang treatment para sa COVID-19.

Ipinakita ng naturang gamot noong nakaraang linggo na pinuputol nito ang peligro ng pagkamatay at pagkakaospital sa mga pasyenteng may COVID-19 by 13 per cent sa trial.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.