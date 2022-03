Brown, Lewis, Charest iaanunsyo ang pagtakbo sa Conservative leadership race: sources

Si Lewis ang inaasahan na unang mag-aanunsyo. Susubukan niyang ibalik ang sigasig na kanyang nakalap noong 2019 leadership race. Siya ay lumabas mula sa political obscurity para tumakbo sa isang malawakang pinuri na kampanya na nakapokus sa national at party unity at sa kanyang social conservative values, kasama ang oposisyon sa aborsyon.

Ontario MP Leslyn Lewis (archives) Litrato: La Presse canadienne / Frank Gunn

Mula noon nakakuha siya ng atensyon dahil sa kanyang mga komento na kumukuwestiyon sa vaccine policies, kasama ang practice ng pagbabakuna sa mga bata laban sa COVID-19.

Si Charest ang heavyweight sa grupo, na mayroong mahigit tatlong dekada na karanasan sa pulitika na parehong probinsyal at pederal.

Tatakbo siya sa ilalim ng slogan na Built to Win at pormal na ilulunsad ang kanyang kampanya Huwebes ng gabi sa isang brewery sa Calgary. Ang paglulunsad sa Alberta ay dinisenyo upang tanggalin ang mga alalahanin na dati siyang naging Quebec premier, na hindi makakatulong sa kampanya ni Charest sa West.

Dating Quebec Premier Jean Charest (archives) Litrato: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ang buong karera ni Jean ay binuo para sa araw na ito. Ang kanyang buong pokus, ang aming buong pokus, ay hindi lang para mapanalunan ang liderato kung hindi ang bansa, sabi ng isang source sa malapit nang ilunsad na kampanya ni Charest.

Lahat ng sources na nakausap ng CBC News ay nasa kondisyon ng anonymity dahil ang mga kandidato ay hindi pa opisyal na idinedeklara ang kanilang partisipasyon sa leadership race.

Kritisismo kay Charest

Nahaharap na si Charest sa mabigat na kritisismo sa kanyang rekord mula sa mga supporter ng kaisa-isang tao na pormal na pumasok sa race, si Pierre Poilievre.

Itinuweet ni Quebec Sen. Leo Housakos na si Charest ay tinalikuran ang Conservative Party of Canada at sumali sa mga Liberal. Ni-renew lamang niya ang kanyang membership nang magbukas ang posisyon para sa lider.

Si Charest ay pinuno ng Quebec Liberal Party noong siya ay premier. Ang kanyang mga supporter ay inilarawan ito bilang isang koalisyon ng political views. Walang direct equivalent ang federal Conservatives sa Quebec noong mga panahon na iyon, bagama’t ang Action démocratique du Québec (ADQ) at kinalaunan ang Coalition Avenir Québec (CAQ) ay nakita na nasa right ni Charest.

Siya rin ay isang federal minister sa gabinete ni Brian Mulroney at lider ng Progressive Conservatives.

Kinilala ng mga supporter ni Charest na si Poilievre ay nananatiling nangunguna sa race na ito. Gayunpaman, naniniwala sila na maitataguyod ni Charest ang sapat na momentum sa Conservative supporters, partikular sa mga taong kinokonsidera ang sarili bilang moderate, para madaig ang potential lead ni Poilievre.

Lunes ng gabi nakatanggap si Charest ng endorsement mula sa isang would-be competitor. Ang National Post columnist na si Tasha Kheiriddin ay iniisip na tumakbo, ngunit sinabi niya sa Power & Politics ng CBC na sa halip na tumakbo ibibigay niya ang kanyang suporta kay Charest.

Iba pang potensyal na bids

Ang isa pang political contender na may bigatin na political résumé ay naghahanda rin na sumali ngayong linggo.

Si Brampton Mayor Patrick Brown ay inaasahan na iaanunsyo ang kanyang pagtakbo, ayon sa isang miyembro ng kanyang inaabangan na campaign team.

Brampton, Ontario Mayor Patrick Brown (archives) Litrato: Radio-Canada / CBC News

Si Brown ay dating federal Conservative MP at lider ng Ontario Progressive Conservatives. Nag-resign siya mula sa liderato ng partido noong 2018 matapos pumutok ang balita sa CTV News na inaakusahan siya ng sexual misconduct. Itinanggi ni Brown ang mga alegasyon at mula noon ay nagsampa ng isang multi-million-dollar defamation suit laban sa network.

Si Brown ay kilala para sa kanyang abilidad na mag-recruit ng mga bagong miyembro. Kasama sina Poilievre at Charest, ang race ay inaasahan na magiging isang matinding labanan, na may malakas na political operations para makuha ang suporta ng mga miyembro ng Conservative party.

May iba pang pangalan na maaaring pumasok sa race. Sinabi ni MP Scott Aitchison sa Global News na ine-explore niya ang pagtakbo, at ang dating leadership contender at MP na si Michael Chong ay sinabi rin na maaari siyang tumakbo.

Ang Conservatives ay pipili ng kanilang bagong lider sa Setyembre 10.

Isang artikulo ni Catherine Cullen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.