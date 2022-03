Ukrainian video ipinakita ang evacuation ng mga lungsod sa kahabaan ng safe corridors

Ang pag-atake ng Russia ay kinulong ang mga tao sa mga nilusob na lungsod na kaunti na lang ang pagkain, tubig at gamot sa gitna ng pinakamalaking digmaan sa Europa mula noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang dating tangka na ilikas ang mga sibilyan patungo sa kaligtasan ay gumuho dahil sa mga bagong pag-atake. Ngunit ngayong Martes, ang video na ipinost ng mga opisyal ng Ukraine ay ipinakita ang mga bus na may lulan na mga tao na nagbibiyahe sa isang daan na puno ng niyebe mula sa silangang lungsod ng Sumy at may mga dilaw na bus na may pulang krus patungo naman sa southern port ng Mariupol.

Hindi malinaw kung hanggang kailan magtatagal ang evacuation.

Ang Ukrainian na lungsod ng Sumy ay binigyan ng green corridor, ang unang stage ng evacuation ay nagsimula na, itinuweet ng Ukrainian state communications agency.

PANOORIN | Mga residente ng Sumy, Ukraine, lumikas mula sa lungsod:

Habang ang ibang tao ay tumakas sa ibang lungsod sa Ukraine, marami ang pinili na umalis ng bansa. Si Safa Msehli, ang tagapagsalita ng International Organization for Migration ng United Nations UN , itinuweet na dalawang milyon na ang umalis ng bansa, kasama ang humigit-kumulang 100,000 na tao na hindi Ukrainian.

Shelling ‘hindi humihinto araw o gabi’

Ang pagsalakay ay nasa ikalawang linggo na, ang mga sundalong Ruso ay nagawang umabante sa timog na bahagi ng Ukraine ngunit natigil sa ibang rehiyon. Ang mga sundalong Ukrainian at volunteers ay pinrotektahan ang kapitolyo ng Kyiv, ang ilang daang checkpoint at mga barikada ay dinisenyo upang pigilan ang pananakop. Ang pag-ulan ng mga bala at rocket ay bumagsak sa ibang population centres, kasama ang Kyiv suburb na Bucha, kung saan iniulat ng alkade ang heavy artillery fire.

Hindi man lang namin makuha ang mga katawan dahil ang shelling mula sa heavy weapons ay hindi humihinto araw at gabi, ani Mayor Anatol Fedoruk. Pinaghihiwa-hiwalay ng mga aso ang mga katawan sa kalsada. Ito ay isang bangungot.

PANOORIN | Ospital sa Lviv, Ukraine, nahihirapan na alagaan ang mga pasyente:

Sa isa sa mga pinakadesperadong lungsod, ang napaligirang timog na port ng Mariupol, na tinataya na may 200,000 katao - halos kalahati ng populasyon na 430,000 - ay umaasang makakatakas.

Ang co-ordination centre ng Russia para sa humanitarian efforts sa Ukraine at si Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk ay parehong sinabi na ang ceasefire na napagkasunduan ay magsisimula ngayong Martes ng umaga upang pahintulutan ang ilang sibilyan na makalikas.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.