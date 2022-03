Mga kababaihan sa arkitektura ipinagdiwang ngayong International Women’s Day

Ang araw na ito ay inilaan upang ipagdiwang ang iba’t-ibang achievements ng mga kababaihan at itaas ang kamalayan tungkol sa women's equity at ang ginagawa para makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Ang exhibit, na tinawag na Women in Design, ay pinagsama-sama ng Building Equality in Architecture, isang independent na organisasyon na dedicated upang suportahan ang pagkakapantay-pantay at diversity sa naturang propesyon. Naka-post ito ngayon sa Instagram page (bagong window) ng grupo.

Si Shannon Bassett ang co-founder ng grupo at ang chair ng northern chapter. Siya rin ay isang assistant professor sa McEwan School of Architecture sa Laurentian University.

Para ilunsad ang exhibit, kamakailan lang nag-host ang grupo ng isang panel ng award-winning na mga babaeng arkitekto na nagsalita tungkol sa mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng mga kababaihan sa industriya.

Sinabi ni Bassett na ang work-life balance ay isang issue na lumitaw.

Sa tingin ko ang arkitektura ay tradisyonal na naging isang uri ng heroic profession kung saan ipinapakita ito bilang one lone architect, karaniwan puting lalaki ang parang nangunguna, ngunit sa katunayan, kapag nagsimula kang tingnan ang practice, maraming tao ang sumusuporta sa kanila, aniya.

At sa palagay ko ang ganitong uri ng heroic stance ay nata-translate din marahil sa isang unhealthy live work culture kung saan ang mga tao ay nagtatarabaho lang palagi. Sa palagay ko ang isa sa mga bagay na pinag-usapan ng mga kababaihan ay ang importansya ng paglikha ng mas maraming healthy cultures sa mga firm kung saan mayroong 9:00 to 5:00 na work day. Nagtatrabaho ka nang husto sa oras na iyon, ngunit mag-iiwan ka ng espasyo para sa iba pang bagay sa buhay.

‘Alternatibong mga paraan’

Tungkol naman sa exhibit, sinabi ni Bassett na ang lahat ng mga gawa na nandito ay nilikha ng mga babaeng arkitekto sa buong bansa.

Ang panawagan ay inilabas sa buong Canada sa aming parehong BEA chapters gayundin sa mga eskuwelahan ng arkitektura sa buong Canada, aniya.

Ang mga gawa ay itinatampok at ipinagdiriwang, gaya ng mga kababaihan na nag-produce ng mga gawang ito.

Dagdag pa ni Bassett ang exhibit ay nagbibigay ng isang paraan para ipakita ang mga gawa na marahil ay hindi maipagdiriwang.

Unang-una sinusubukan namin na ilabas ang mga gawa ng exceptional women architects na maaaring hindi maitampok sa contemporary discourse at sinusubukan din namin na ilabas ang mensahe na may mga alternatibong paraan ng pagpa-practice ng arkitektura, aniya.

Ang tema ngayong 2022 para sa International Women’s Day (bagong window) ay ‘Break the Bias,’ at hinihikayat ang mga tao na aktibong i-call out ang gender bias, diskriminasyon at stereotyping sa tuwing makikita nila ito.

Kahit na sinasadya o unconscious, ang bias ay ginagawang mahirap para sa mga kababaihan na mag-move forward, ayon sa website ng International Women’s Day.

Ang malaman na nag-e-exist ang bias ay hindi sapat, ang aksyon ay kailangan para i-level ang playing field.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Angela Gemmill.